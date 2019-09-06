Политика

Lenta.ruLenta.ruРоссия возмутилась арестом топ-менеджера по запросу США

Посольство России в США выразило протест в связи с арестом директора по развитию бизнеса «Объединенной двигателестроительной корпорации» (ОДК) Александра Коршунова, которого ранее задержали в Италии по запросу американских властей. Об этом сообщается на странице ведомства в Facebook.
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с чего всё началось
Директор по развитию бизнеса «Объединенной двигателестроительной корпорации» (входит в ГК «Ростех») Александр Коршунов «обвиняется в сговоре и попытке кражи коммерческой тайны у американской авиационной компании», говорится в сообщении
 Минюста США.
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