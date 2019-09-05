Политика

РИА НовостиРИА НовостиПосольство России осудило арест Коршунова по запросу США

Сотрудники посольства России в США посетили госдепартамент в связи с арестом в Италии по запросу Вашингтона россиянина Александра Коршунова. Об этом говорится в сообщении дипмиссии в фейсбуке.
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с чего всё началось
Директор по развитию бизнеса «Объединенной двигателестроительной корпорации» (входит в ГК «Ростех») Александр Коршунов «обвиняется в сговоре и попытке кражи коммерческой тайны у американской авиационной компании», говорится в сообщении
 Минюста США.
Коммерсантъ16:07

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Это провал. США заполучили носителя сверхсекретов из России

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Правительство направило положительный отзыв на законопроект, дающий право на выплату негосударственной пенсии женщинам в возрасте 55 лет и мужчинам, достигшим 60 лет, сообщили в партии «Единая Россия».
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Фрунзенский радиус петербургской подземки могут открыть для пассажиров через две недели.
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По мнению Собчак, граждане России и Украины являются братскими народами, поэтому в сложившейся ситуации между двумя государствами надо искать позитивный выход, кроме как "отдайте Крым".
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В Минобороны сообщили о крушении вертолета Ми-8 в Саратовской области

В сеть попало видео последствий крушения военного вертолета Ми-8, который потерпел крушение при взлете с тренировочной площадки в Саратовской области.
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МЭР ответило Мутко на критику в адрес Орешкина

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Нападающий сборной России Николай Комличенко принял участие в блиц-опросе по истории чемпионатов Европы.
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Путин заявил, что молодежь имеет право на протестные акции

Президент РФ Владимир Путин заявил, что протестные акции, в которых участвует молодежь, иногда приводят к позитиву, поскольку встряхивают власть, но при этом необходимо действовать в рамках закона.
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Максим Орешкин в интервью Business FM на Восточном экономическом форуме допустил переход на четырехдневную рабочую неделю, но назвал необходимые для этого условия.
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