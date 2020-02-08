Происшествия
Газета.RuПосольство: россияне не пострадали при стрельбе в Таиланде
В российском посольстве в Таиланде рассказали, что россияне не получили никаких травм из-за стрельбы, которую открыл солдат в городе Накхон Ратчасима. Об этом РИА "Новости" рассказал заведующий консульским отделом посольства Владимир Пронин.
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"По информации, полученной из правоохранительных органов, по состоянию на 23:00 местного времени (19:00 мск), иностранные граждане среди погибших и пострадавших от рук вооруженного военнослужащего в провинции Накхонратчасима отсутствуют", - сообщается в заявлении посольства в Facebook.ТАССвчера в 10:48
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Телеканал 360°вчера в 12:36
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Происшествия
Назван мотив открывшего в Таиланде стрельбу военного
27 человек, включая самого стрелка, погибли в результате стрельбы в таиландском городе Накхонратчасима (Корат), сообщает Reuters со ссылкой на премьер-министра, генерала Прают Чан-Оча.
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