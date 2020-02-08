Происшествия

Газета.RuГазета.RuПосольство: россияне не пострадали при стрельбе в Таиланде

В российском посольстве в Таиланде рассказали, что россияне не получили никаких травм из-за стрельбы, которую открыл солдат в городе Накхон Ратчасима. Об этом РИА "Новости" рассказал заведующий консульским отделом посольства Владимир Пронин.
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"По информации, полученной из правоохранительных органов, по состоянию на 23:00 местного времени (19:00 мск), иностранные граждане среди погибших и пострадавших от рук вооруженного военнослужащего в провинции Накхонратчасима отсутствуют", - сообщается в заявлении посольства в Facebook
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