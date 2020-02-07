Общество
News.ruУ 61 человека на круизном лайнере в Японии обнаружен коронавирус
Число заразившихся коронавирусом на круизном лайнере Diamond Princess, который стоит на карантине в Японии, увеличилось до 61 человека. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Минздрав Японии.
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На круизном судне у берегов Японии еще три человека заразились коронавирусом
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