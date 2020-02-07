Число заразившихся коронавирусом на круизном лайнере Diamond Princess, который стоит на карантине в Японии, увеличилось до 61 человека. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Минздрав Японии.

У 61 человека на круизном лайнере в Японии обнаружен коронавирус

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