Общество

News.ruNews.ruУ 61 человека на круизном лайнере в Японии обнаружен коронавирус

Число заразившихся коронавирусом на круизном лайнере Diamond Princess, который стоит на карантине в Японии, увеличилось до 61 человека. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Минздрав Японии.
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