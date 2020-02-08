Общество
РИА НовостиПосольство: россияне не заразились коронавирусом на лайнере в Японии
Россиян нет среди 41 нового зараженного коронавирусом на круизном лайнере Diamond Princess в Японии, сообщило российское посольство. Утром в пятницу стало известно, что число зараженных новым коронавирусом на лайнере выросло втрое, до 61 человека.
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Минздрав Японии: среди зараженных коронавирусом пассажиров лайнера нет россиян
Газета.Ruвчера в 21:43
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Автоматически обработано 7059 источников, обновлено в 02:10, Ашберн
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