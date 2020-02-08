Общество

РИА НовостиРИА НовостиПосольство: россияне не заразились коронавирусом на лайнере в Японии

Россиян нет среди 41 нового зараженного коронавирусом на круизном лайнере Diamond Princess в Японии, сообщило российское посольство. Утром в пятницу стало известно, что число зараженных новым коронавирусом на лайнере выросло втрое, до 61 человека.
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