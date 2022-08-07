РБКПосольство сочло провокацией задержание российской журналистки в КосовоВ российском посольстве в Белграде заявили, что задержание журналистки Дарьи Асламовой является очередной провокацией со стороны самопровозглашенного Косово.Аргументы и ФактыДипмиссия призвала секретариат ООН, МООНК, Миссию ОБСЕ в Косово, и Миссию ЕС и профильные международные организации срочно публично оценить произошедшее.News.ru"Считаем безосновательное задержание Д.М. Асламовой очередной провокацией временных органов самоуправления Косово, примером полного игнорирования Приштиной базовых демократических принципов, включая свободу СМИ", - сказано в сообщении.Газета.RuМинистр внутренних дел самопровозглашенной Республики Косово Джеляль Швецла ранее сообщил о задержании корреспондентки Дарьи Асламовой, когда та пыталась въехать в регион.News.ruЧитать далееСвернутьРБКРБККомсомольская правдаАргументы и ФактыПолитика СегодняТелеканал 360°РЕН ТВАбзацREGNUMRT на русскомГазета.RuФАНИзвестияПодробнее о событииПосольство России считает задержание Асламовой очередной провокацией непризнанного КосоваКомсомольская правда05:51Посольство РФ назвало провокацией задержание журналистки Асламовой в КосовеАргументы и Факты05:25Посольство РФ в Сербии назвало провокацией задержание журналистки «КП» Асламовой в КосовеLenta.ru05:29Посольство России в Сербии: задержание журналистки Асламовой стало провокацией КосовоИзвестия05:33Посольство РФ назвало задержание Асламовой очередной провокацией непризнанного КосоваТАСС05:02В посольстве России назвали задержание журналистки Асламовой провокацией КосоваРЕН ТВ04:47Посольство: задержание журналистки Асламовой является очередной провокацией КосоваRT на русском04:44Показать ещёОценить52Поделиться