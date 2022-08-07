Будьте в Плюсе

Посольство сочло провокацией задержание российской журналистки в Косово

В российском посольстве в Белграде заявили, что задержание журналистки Дарьи Асламовой является очередной провокацией со стороны самопровозглашенного Косово.
Аргументы и Факты
Дипмиссия призвала секретариат ООН, МООНК, Миссию ОБСЕ в Косово, и Миссию ЕС и профильные международные организации срочно публично оценить произошедшее.
News.ru
"Считаем безосновательное задержание Д.М. Асламовой очередной провокацией временных органов самоуправления Косово, примером полного игнорирования Приштиной базовых демократических принципов, включая свободу СМИ", - сказано в сообщении.
Газета.Ru
Министр внутренних дел самопровозглашенной Республики Косово Джеляль Швецла ранее сообщил о задержании корреспондентки Дарьи Асламовой, когда та пыталась въехать в регион.
News.ru

Подробнее о событии

Посольство России считает задержание Асламовой очередной провокацией непризнанного Косова
Комсомольская правда05:51
Посольство РФ назвало провокацией задержание журналистки Асламовой в Косове
Аргументы и Факты05:25
Посольство РФ в Сербии назвало провокацией задержание журналистки «КП» Асламовой в Косове
Lenta.ru05:29
Посольство России в Сербии: задержание журналистки Асламовой стало провокацией Косово
Известия05:33
Посольство РФ назвало задержание Асламовой очередной провокацией непризнанного Косова
ТАСС05:02
В посольстве России назвали задержание журналистки Асламовой провокацией Косова
РЕН ТВ04:47
Посольство: задержание журналистки Асламовой является очередной провокацией Косова
RT на русском04:44

Интересное

Роджер Уотерс обвинил президента США Джо Байдена в «разжигании огня» на Украине

Сооснователь британской рок-группы Pink Floyd Роджер Уотерс считает, что президент США Джо Байден «разжег огонь» на Украине, он назвал его «военным преступником».
РБК05:48

Reuters сообщило о согласии Израиля на предложенное Египтом перемирие в Газе

«Источник в Египте утверждает, что Израиль согласился на предложенное перемирие в Газе, Каир добивается ответа Палестины», — говорится в сообщении.
Известия08:37

ЦСКА может отказаться от Магальяна из-за запросов защитника по зарплате

По информации «СЭ», ЦСКА может отказаться от подписания контракта с защитником «Аякса» Лисандро Магальяном.
Спорт-Экспресс08:29

Xiaomi анонсировала ноутбук Book Pro AMD Ryzen Edition с сенсорным дисплеем

Компания официально сообщила, что Xiaomi Book Pro 14 AMD Ryzen Edition дебютирует 8 августа.
Umteh.com07:41

Президент Украины Зеленский учредил новую медаль «За оборону Украины» с мечами и тризубом

Президент Украины Владимир Зеленский учредил новую медаль «За оборону Украины».
Lenta.ru08:30

В канализационный коллектор на юго-востоке Москвы провалились 12 рабочих

На юго-востоке Москвы 12 рабочих провалились в канализационный колодец. Об этом в воскресенье, 7 августа, сообщает «Интерфакс».
Lenta.ru07:45

Junge Welt: экономические санкции Запада оказали услугу России

«Западные санкции оказали услугу президенту России Владимиру Путину», — отметил Хадсон.
RT на русском05:11

LSM: полиция Латвии прекращает охрану зданий закрытых генконсульств России

Полиция Латвии прекращает охрану зданий ранее закрытых генеральных консульств РФ в Даугавпилсе и Лиепае, сообщил портал LSM.
РИА Новости07:25

Врачи клиники имени Семашко заявили о возможном отравлении главы Херсонской области Сальдо

Врачи подозревают, что главу временной администрации Херсонской области Владимира Сальдо, госпитализированного в клинику имени Семашко в Крыму, могли отравить.
Lenta.ru5 августа в 09:03

Президент Финляндии Саули Ниинистё заявил о надвигающемся экономическом спаде Европы

Финнам и европейцам в целом придется привыкнуть, что экономическая ситуация перестанет улучшаться с каждым годом, заявил президент Финляндии Саули Ниинистё в интервью изданию Maaseudun Tulevaisuus.
РБК08:10