Общество

РБКРБКПосольство сочло шпиономанией обвинения в адрес торгпредства в Японии

Полиция считает, что японцу также были оказаны услуги развлекательного характера в обмен на получение данных. Правоохранительные органы рассматривают версию о том, что подобные контакты были неоднократны, и сотрудники российского торгпредства получали секретные данные и ранее.
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Посольство России выразило сожаление в связи со «шпиономанией» в Японии

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Японца заподозрили в передаче секретных данных россиянину

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Посольство РФ назвало претензии Японии спекуляцией на тему шпиономании

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Сразу две страны обвиняют российских дипломатов в шпионаже

Эхо Москвы10:04

Посольство РФ: Москва сожалеет, что Япония присоединилась к «антироссийской шпиономании»

ТАСС07:56
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Российские военные считают инцидент с "перехватом" американскими коллегами российской автоколонны в районе сирийского города Манбидж примером эффективного взаимодействия стран.
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В Сети появились первые снимки Mercedes-Benz E-Class, а также новая информация о модифицированном седане.
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Провокация США с новой авиабазой обернется серьезной реакцией РФ

Многие эксперты сходятся во мнении, что Россия может крайне резко отреагировать на появление самолетов ВВС США на норвежском острове Ян-Майен, пишет издание NRK.
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Туроператор эвакуирует туристов с Хайнаня

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Путин поднял фуражку офицера палестинской гвардии

РБК вчера в 08:07
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