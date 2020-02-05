Происшествия
РИА НовостиУ 10 человек с круизного судна в Японии нашли новый тип коронавируса
Новый тип коронавируса нашли у 10 пассажиров с круизного судна, которое уже несколько дней находится на карантине на рейде у японского города Йокохама, сообщил министр здравоохранения Японии Като Кацунобу. Пассажиры будут направлены в больницы.
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Общество
РБК: завод «Карат» пригрозил перенести из России часть производства
Московский завод "Карат" уведомил Минсельхоз, что в случае введения в России обязательной маркировки молочной продукции готов перенести часть производственных мощностей в Белоруссию, сообщает РБК.
Культура
Актер из «Интернов» сделал каминг-аут в России
Транспорт
В России предложили ограничить использование шипованных шин
На круглом столе в нижней палате 4 февраля предлагались инициативы, в том числе ограничение скорости для автомобилей с шипованными шинами, введение штрафа за неправильное использование сезонной резины и возвращение знака «Ш». При этом почти все специалисты по дорожному строительству поддержали данные инициативы.
Шоу-бизнес
66-летняя Елена Проклова показалась без макияжа
66-летняя актриса Елена Проклова появилась на публике без макияжа.
Футбол
Соболев дебютирует в составе «Спартака» в матче с «Локомотивом»
В составе красно-белых дебютирует нападающий Александр Соболев, перешедший в столичный клуб из самарских "Крыльев Советов" на правах аренды.
Культура
Скончался актер из «Улиц разбитых фонарей» Дмитрий Бульба
Политика
США могут расширить санкции против «Северного потока-2»
Конгресс США может принять новые санкции в отношении проекта "Северный поток-2" в том случае, если Россия попробует проложить остающиеся километры трубопровода.
Общество
Лукашенко объяснил задержание директоров всех сахарных заводов страны
Разницу взятками отдавали директорам заводов, сказал Александр Лукашенко журналистам во время посещения бумажной фабрики в Гомельской области.
Происшествия
Чеченского блогера убили во Франции
Общество
В работе «Яндекса» произошел сбой
Отдельно сообщается о сбоях в работе сервиса «Яндекс.Музыка» — там фиксируются неполадки в работе потоковой музыки (63%) и веб-сайта (35%), некоторые пользователи также испытывают трудности с авторизацией (1%).
Политика
Число сторонников союза России и Белоруссии сократилось
Отмечается, что наиболее резкое снижение 14,7% произошло в период с сентября по декабрь 2019 года.
Шоу-бизнес
Милла Йовович показала фото новорожденной дочери
Йовович не только показала фото новорожденной дочери, но еще и рассказала о ее необычном имени и призналась, что они с семьей долго спорили о том, как стоит назвать девочку.
Политика
Пелоси после речи Трампа в Конгрессе разорвала текст его выступления
Кино
Харрисон Форд сыграет Индиану Джонса
Возвращение, которого ждали миллионы поклонников — Харрисон Форд снова сыграет Индиану Джонса.
Общество
В Симферополе вводят график подачи воды
Как сообщало ИА REGNUM, по данным Госкомводхоза РК, ежесуточно Симферополь потребляет от 140 до 150 тысяч кубометров воды.
Политика
В США анонсировали переговоры с Россией по контролю над вооружениями
США и Россия скоро начнут переговоры по контролю над вооружениями и ядерным вопросам, заявил помощник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен.
Экономика
Лукашенко заявил о готовности покупать нефть у России по мировым ценам
«Если вы не можете в Евразийском союзе беспошлинно нам поставить нефть (налоговым маневром заменили, дурачков нашли), продайте нам по мировым ценам», — сказал Лукашенко.
Происшествия
Житель Подмосковья убил и выбросил кота из окна на глазах у сына
"Полицейскими установлено, что мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, поймал кота, в присутствии своего малолетнего сына убил животное и выбросил со второго этажа многоквартирного дома", – передает ведомство слова начальника пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяны Петровой.
Экономика
Число абонентов «Триколор» перестало расти
Абонентская база крупнейшего оператора платного телевидения в России компании "Триколор" перестала расти, сообщает "Коммерсантъ".
Армия и оружие
В сети появилось видео испытаний боевого модуля АУ-220 М
На YouTube-канале пресс-службы корпорации «Уралвагонзавод» появилось видео испытаний новейшего боевого модуля АУ-220 М, передает «Известия.ru».
Происшествия
Российская школьница избила самокатом полицейского-педофила
Московская школьница отбилась от приставшего к ней полицейского-педофила при помощи самоката.
Происшествия
В Крыму в ДТП погибли мужчина и грудной ребенок
Спасатели извлекли из "десятки" 28-летнего водителя и четыре человека из иномарки, в том числе двух погибших: 25-летнего водителя и младенца 2019 года рождения.
Футбол
Кокорин может оказаться в «Рубине» или «Балтике»
Общество
Рогозин ответил на шутку Урганта о космонавтах
Общество
В Минздраве назвали сроки создания вакцины против коронавируса
Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что на создание вакцины против коронавируса потребуется минимум восемь месяцев, сообщает ТАСС.
Футбол
Антон Чистяков возглавил селекционную службу «Спартака»
Антон Чистяков назначен главой селекционной службы «Спартака».
Происшествия
В результате схода лавины в Турции погибли 23 человека
В турецкой провинции Ван в результате обрушения лавины погибли 23 человека. Об этом сообщает агентство Hurriyet.