Новый тип коронавируса нашли у 10 пассажиров с круизного судна, которое уже несколько дней находится на карантине на рейде у японского города Йокохама, сообщил министр здравоохранения Японии Като Кацунобу. Пассажиры будут направлены в больницы.

У 10 человек с круизного судна в Японии нашли новый тип коронавируса

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