Происшествия

РИА НовостиРИА НовостиУ 10 человек с круизного судна в Японии нашли новый тип коронавируса

Новый тип коронавируса нашли у 10 пассажиров с круизного судна, которое уже несколько дней находится на карантине на рейде у японского города Йокохама, сообщил министр здравоохранения Японии Като Кацунобу. Пассажиры будут направлены в больницы.
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Россиян с коронавирусом на борту судна Diamond Princess нет

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На борту карантинного судна в Японии находятся 24 гражданина РФ

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Разницу взятками отдавали директорам заводов, сказал Александр Лукашенко журналистам во время посещения бумажной фабрики в Гомельской области.
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Пелоси после речи Трампа в Конгрессе разорвала текст его выступления

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«Если вы не можете в Евразийском союзе беспошлинно нам поставить нефть (налоговым маневром заменили, дурачков нашли), продайте нам по мировым ценам», — сказал Лукашенко.
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Абонентская база крупнейшего оператора платного телевидения в России компании "Триколор" перестала расти, сообщает "Коммерсантъ".
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В сети появилось видео испытаний боевого модуля АУ-220 М

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Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что на создание вакцины против коронавируса потребуется минимум восемь месяцев, сообщает ТАСС.
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В турецкой провинции Ван в результате обрушения лавины погибли 23 человека. Об этом сообщает агентство Hurriyet.
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