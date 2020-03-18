Коронавирус

РБКРБКРоссийских туристов начали вывозить из Черногории

Первый самолет с российскими гражданами вылетел из столицы Черногории Подгорицы в Москву. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на посольство России. По данным агентства на борту самолета «Аэрофлота» находятся 157 российских туристов.
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Оставшихся в Черногории россиян эвакуируют 19 марта

Комсомольская правда21:15

S7 и «Победа» 19 марта эвакуируют российских туристов из Черногории

ТАСС19:53

Российских туристов начали вывозить из Черногории

РБК18:07

Российских туристов эвакуируют из Черногории рейсами S7 и «Победы»

РИА Новости19:32

Россиян начали эвакуировать из Черногории

Телеканал 360°19:09

Российские туристы вылетят из черногории рейсом «Аэрофлота» сегодня до конца дня

Радио Маяк11:07

Посольство в Черногории рассказало о доставке россиян в аэропорт Подгорицы

Rambler News Service12:52
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Происшествия

В Японии умер мужчина, намеренно распространявший коронавирус

Mockva.ru 16:00
Кино

В США объявлены лауреаты антипремии «Золотая малина»

RT на русском вчера в 08:21
Наука

Люди со II группой крови оказались более уязвимы коронавирусу

Специалисты утверждают, что больше всех риску подвержены люди со II группой крови.
Live24 вчера в 08:01
Энергетика

В ФАС прокомментировали рост цен на бензин

Федеральная антимонопольная служба не видит предпосылок для роста цен на бензин в России, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
РИА Новости 15:18
Политика

В России могут перенести весенний призыв в армию из-за коронавируса

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал о том, что весенний призыв в армию 2020 года могут перенести на другую дату из-за пандемии коронавирусной инфекции.
Петербургский дневник 06:59
Здоровье

В ХМАО ввели режим повышенной готовности из-за коронавируса

Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова подписала постановление о введении в Югре режима повышенной готовности.
Znak.com 22:36
Армия и оружие

Иран «продолжит отвечать» на убийство Сулеймани

Президент Хасан Рухани предупредил, что Иран продолжит реагировать на убийство Сулеймани.
HotGeo 08:21
Здоровье

ВОЗ рекомендовала не принимать ибупрофен при лечении от коронавируса

Всемирная организация здравоохранения рекомендовала пить парацетамол для лечения от коронавируса, заявил ее пресс-секретарь Кристиан Линдмайер.
РИА Новости вчера в 06:52
Политика

Путин объяснил отказ Лукашенко признать Крым российским

Президент Белоруссии Александр Лукашенко официально не признает Крым российским, поскольку хочет выстраивать добрососедские отношения с Украиной, считает президент России Владимир Путин.
Lenta.ru 12:40
Музыка

Группа Little Big прокомментировала отмену «Евровидения»

Lenta.ru 12:56
Политика

Путин допустил голосование по поправкам в Конституцию на дому

Секретарь ЦИК Майя Гришина заявила, что порядок организации голосования по поправкам в Конституцию предусматривает возможность голосования на дому, в том числе досрочно.
РБК 14:08
Культура

Тимур Еремеев рассказал о сложностях работы в шоу «На самом деле»

Bimru.ru 10:53
Общество

Якутия не получила результаты проб на коронавирус топ-менеджера «ЯТЭК»

Якутск, 19 марта 2020, 05:36 — REGNUM Жители Якутии активно обсуждают ситуацию с подозреваемым в заболевании коронавирусом гендиректором «ЯТЭК» Андреем Коробовым и ждут официальных результатов, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
REGNUM 22:36
Технологии

Ученые России изобрели дистанционный термометр для смартфона

В России ученые научились с помощью смартфона измерять температуру тела на расстоянии до 50 метров.
РЕН ТВ 20:52
Общество

В России выявили 33 новых случая заражения коронавирусом

В России за сутки было зарегистрировано 33 новых случая заражения коронавирусом COVID-19, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.
Коммерсантъ 07:35
Экономика

Греф поделился стресс-тестом в Сбербанке при высоком курсе доллара

Герман Греф поделился стресс-тестом в Сбербанке при высоком курсе доллара. Об этом пишет РБК со ссылкой на главу Сбербанка.
Деловое.ТВ вчера в 09:45
Армия и оружие

ВМС Украины планируют разместить военную базу в Бердянске

Военно-морские силы Украины планируют расширить присутствие в Азовском море и построить базу в порту Бердянска.
Новостной фронт 16:54
Экономика

Биржи США открылись падением на 5-6%

Основные фондовые индексы США на момент открытия бирж показали падение на 5-6%. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на данные торгов.
Газета.Ru 09:53
Общество

Откуда у США так скоро вакцина от коронавируса? Кургинян указал странности

Москва, 18 марта 2020, 08:24 — REGNUM Как именно США сумели опередить другие страны в разработке вакцины против коронавируса COVID-19 в ситуации, когда это невозможно с точки зрения технологического процесса, задал вопрос лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия 1».
REGNUM 01:24
Футбол

Чемпионат Европы по футболу перенесли на 2021 год

Чемпионат Европы по футболу, проведение которого было запланировано этим летом, перенесен из-за распространившегося в мире коронавируса на следующий год.
Mirmol.ru вчера в 08:56
Спорт

МОК пока не намерен отменять Олимпиаду в Токио

В пресс-служба организации сообщили, что будут продолжать следить за ситуацией в режиме 24/7.
Говорит Москва вчера в 11:38
Политика

Китай отзывает аккредитацию у американских журналистов

На следующий день Китай лишил аккредитации троих журналистов The Wall Street Journal, поводом для этого стала колонка с заголовком «Китай – больной человек Азии» (China Is the Real Sick Man of Asia) в разделе «Мнения» газеты.
Ведомости вчера в 13:30
Энергетика

Цена на нефть марки Brent упала ниже 25 долларов за баррель

Падение составила больше 13%, - передает агентство ТАСС. Нефть дешевеет на фоне ситуации с коронавирусом.
Эхо Москвы 14:01
Общество

В России обсудят введение нового режима занятости

В России может появиться новый рабочий режим — неполной дистанционной занятости, выяснили «Известия».
Известия 14:00
Армия и оружие

Помпео обвинил Россию в убийстве турецких солдат в Сирии

News.ru вчера в 17:15
Происшествия

Жительница Приамурья предстанет перед судом за фейки о коронавирусе

Сотрудники полиции Амурской области выявили факт распространения недостоверной информации о коронавирусе в регионе и направляют в суд дело в отношении жительницы города Свободного, сообщается в четверг на сайте УМВД по региону.
ТАСС 20:16
Политика

FT: ЕС обвинил РФ в дезинформации по коронавирусу

В EEAS уверены, что связанные якобы с РФ фейковые аккаунты в соцсетях, которые ранее писали о ситуации в Сирии и протестах "желтых жилетов" во Франции, переключились на распространение онлайн "дезинформации о коронавирусе на английском, испанском, итальянском, немецком и французском языках".
Газета.Ru 06:42
Кино

Фильм c прeдсказанием о коронавирусе стaл самым популярным в мирe

Фильм "Заражение" 2011 года выпуска с предсказанием о коронавирусе стал самым популярным в мире.
Ugpressa.ru 15:36
Здоровье

В Красноярске подтвердился первый случай заражения коронавирусом

В Красноярском крае подтвердился первый случай заражения коронавирусом.
Северный город вчера в 10:28
Общество

Роскомнадзор предупредил СМИ о наказании за фейки о коронавирусе

Роскомнадзор предупредил об ответственности за распространение ложной информации, связанной с коронавирусом.
АБН 10:21
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