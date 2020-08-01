Ранее оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории РФ сообщил о возобновлении авиасообщения со Швейцарией с 15 августа 2020 года. Рейсы будут осуществляться раз в неделю по маршруту Москва - Женева - Москва.

с чего всё началось

В посольстве Швейцарии в Москве рассказали РИА Новости, кто сможет прилететь в страну после возобновления авиасообщения. В дипмиссии отметили, что въезд открыт для следующих групп: При этом информации о возобновлении выдачи виз россиянам пока нет.

Посольство в Москве уточнило правила въезда россиян в Швейцарию

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