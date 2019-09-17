Политика

РБКРБКПосольство в США обратится в Госдеп из-за публикации о слежке за ФБР

В посольстве заявили, что планируют обратиться в Госдепартамент США за разъяснениями, так как «подобные провокационные публикации» могут привести к насилию в отношении сотрудников диппредставительства и их близких.
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