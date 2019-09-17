Политика
РБКПосольство в США обратится в Госдеп из-за публикации о слежке за ФБР
В посольстве заявили, что планируют обратиться в Госдепартамент США за разъяснениями, так как «подобные провокационные публикации» могут привести к насилию в отношении сотрудников диппредставительства и их близких.
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Автоматически обработано 7000 источников, обновлено в 23:36, Вашингтон
Общество
В России с 1 октября вводятся новые правила ухода в отпуск
Согласно изменённой редакции кодекса, граждане могут быть освобождены от необходимости передавать заявления на отпуск или увольнение работодателю лично, а смогут направлять их на электронную почту.
REGNUM 12:27
Интернет
Пользователи сообщили о сбое в работе Google
Пользователи Google из ряда стран столкнулись с проблемами в работе поисковой системы. Об этом свидетельствуют данные на сайте Downdetector.
RT на русском 21:55
Экономика
Стали известны детали экономической интеграции России и Белоруссии
Стали известны детали плана по экономической интеграции России и Белоруссии.
Суть событий 02:39
Политика
Глава офиса Зеленского рассказал о неудачных звонках в Кремль
Глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Богдан в интервью ВВС рассказал о нескольких своих неудачных попытках дозвониться в Кремль.
BFM.ru 10:20
Политика
Четыре страны Центральной Америки остались без электричества
Четыре страны Центральной Америки — Гондурас, Гватемала, Никарагуа и Сальвадор — в понедельник, 16 сентября, полностью или частично остались без электричества.
Известия 22:59
Космос
Rocket Lab перенёс запуск ракеты с несколькими спутниками
Популярная механика 12 сентября в 20:02
Хоккей
Двоих хоккеистов пожизненно дисквалифицировали за драку в Новосибирске
ГТРК Новосибирск 21:28
Энергетика
АМКУ призвал «Нафтогаз» уточнить информацию по услуге «Газовый запас»
Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) призвал "Нафтогаз" и региональных газопоставщиков предоставить полную и точную информацию по услуге "Газовый запас".
ПРАЙМ 14:51
Экономика
Компания Сечина обвиняет Минфин в предвзятости из-за отказа в льготах на триллионы рублей
«Глава „Роснефти“ Сечин в письме к президенту РФ Владимиру Путину в конце августа пожаловался на Минфин, который выступает против предоставления льгот на 2,6 трлн рублей „Восток Ойлу“», — сообщает «Коммерсант».
URA.Ru 21:09
Общество
Минтруд намерен провести эксперимент по четырехдневной рабочей неделе
Минтруд проведет совещание, на котором обсудит эксперимент по внедрению четырехдневной рабочей недели, сообщают "Известия".
Газета.Ru вчера в 21:49
Футбол
«Краснодар» в результативном матче переиграл «Крылья Советов»
В рамках девятого тура Российской Премьер-лиги «Краснодар» принимал «Крылья Советов». Команды забили шесть мячей на двоих.
Bookmaker-ratings.ru вчера в 14:00
Происшествия
При пожаре в Красноярске погиб прокурор Лесосибирска с семьей
Квартира в Красноярске, в которой сегодня ночью вспыхнул пожар, принадлежала прокурору Лесосибирска Василию Федорцову.
Российская газета 02:38
Происшествия
В Саратове возбудили дело по факту изнасилования врача
Уголовное дело возбуждено по статье "изнасилование" (ч. 1 ст. 131 УК РФ).
Интерфакс 23:30
Политика
Путин и Эрдоган начали переговоры в Анкаре
РИА Новости 07:54
Шоу-бизнес
У Анастасии Заворотнюк появилась полиорганная недостаточность
Сегодня у актрисы, лежащей в частной клинике Москвы с диагнозом «рак мозга», развились новые осложнения.
Хорошие новости 07:38
Здоровье
В препарате от изжоги Zantac обнаружен канцероген
Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов объявило, что в Zantac был найден элемент N-нитрозодиметиламин (NDMA).
ГЛАС.RU 03:30
Космос
Parker Solar Probe снял на видео солнечный ветер
Naked Science 12 сентября в 20:02
Политика
В небе над Стамбулом российский Су-35 исполнил фигуры высшего пилотажа
Ранее сообщалось, что Россия и Турция начали консультации о поставках Су-57 и Су-35 Российский истребитель Су-35 и самолет-амфибия Бе-200 показали свои возможности в небе над Стамбулом, передает агентство Anadolu.
Аргументы и Факты вчера в 16:48
Волейбол
Российские волейболисты одержали очередную победу на чемпионате Европы
Мужская сборная России по волейболу одержала четвертую победу на чемпионате Европы. На этот раз наша сборная обыграла команду Финляндии.
Вести.Ru 13:17
Политика
Освистанный демонстрантами Джонсон покинул брифинг в Люксембурге
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон отказался выступить на пресс-конференции по итогам переговоров с премьером Люксембурга Ксавье Беттелем из-за толпы демонстрантов, которая освистала политика и выкрикивала в его адрес оскорбительные лозунги.
РБК 20:36
Армия и оружие
Трамп допустил военный ответ США на атаку против Саудовской Аравии
Дональд Трамп считает военные действия США адекватным ответом на атаку дронов на нефтяные объекты Саудовской Аравии.
Lenta.ru 17:44
Происшествия
Россиянин скончался в Турции после полета на водном парашюте
Гражданин России скончался в турецкой Анталии после занятий парасейлингом, в ходе которых получил тяжелые травмы.
Газета.Ru 10:23
Политика
Россия сможет поставлять газ в ЕС без контракта с Украиной
Источник в евроэнергосекторе заявил, что для транзита газа в ЕС в 2020 году России не нужен новый контракт с Украиной.
Газета.Ru вчера в 15:58
Кино
Скончался актер из сериала «Беверли-Хиллз, 90210»
У актера остались жена и восьмилетний сын. Терк снялся в нескольких десятках фильмов. Чаще всего актер исполнял роли второго плана.
Kazanfirst.ru 14:18
Футбол
Массимо Каррера. 16 сентября — на YouTube-канале «СЭ»
Экс-главный тренер «Спартака» Массимо Каррера на неделе побывал в Москве. Итальянец дал большое интервью «СЭ».
Спорт-Экспресс вчера в 09:30
Происшествия
Московская полиция провела обыск в штабе движения «Другая Россия»
Накануне активисты движения вывесили баннер «Свободу политзэкам» на заборе у здания столичного главка МВД.
Эхо Москвы 20:03