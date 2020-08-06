с чего всё началось

Ранее Госдепартамент США опубликовал доклад «Основы дезинформации и пропаганды России», в котором систематизировал российскую «дезинформационную и пропагандистскую экосистему».

Посольство в США ответило на доклад Госдепа о «российской пропаганде»

Общество Россияне старше 40 лет получат дополнительный выходной Работающие россияне старше 40 лет один раз в год смогут получить дополнительный оплачиваемый выходной, чтобы пройти диспансеризацию. 277

Авто Тендером на покупку дорогой иномарки заинтересовалась прокуратура С разницей в два дня 27 и 28 июля на сайте Госзакупок появились тендеры на покупку дорогих автомобилей муниципальными учреждениями Усманского и Грязинского районов. 4

Политика Россия отвергла претензии Японии по поводу приезда главы МЧС на Курилы Посольство РФ в Токио считает неприемлемым заявления МИД Японии по поводу участия главы МЧС РФ Евгения Зиничева в открытии аварийно-спасательного центра МЧС России на острове Кунашир. 24

Политика Украина отказала России в правовой помощи по делу о гибели Стенина Следственный комитет России направлял в компетентные органы Украины запрос о правовой помощи по делу о гибели фотокорреспондента РИА Новости Андрея Стенина в Донбассе летом 2014, однако получил формальный отказ.

Общество Куйвашев повысил зарплату чиновникам "Увеличить (индексировать) с 1 октября 2020 года в 1,03 раза размеры окладов месячного денежного содержания государственных гражданских служащих Свердловской области", — сказано в указе. 99

Происшествия Почетный адвокат счел Ефремова «жертвой» Пашаева По мнению специалиста, отказавшийся признать вину в аварии Ефремов стал жертвой своего адвоката Эльмана Пашаева. 534

Общество В Крыму подтвердили 39 новых случаев заражения коронавирусом Симферополь, 6 августа 2020, 09:59 — REGNUM 39 новых случаев заражения коронавирусом подтверждены в Республике Крым за минувшие сутки, сообщил на своей странице в Facebook глава Крыма Сергей Аксёнов. 284

Гаджеты Realme C12 получил аккумулятор емкостью 6000 мА•ч В конце июля на рынке появился смартфон Realme C11 стоимостью всего 100 долларов.

Политика Медведев охарактеризовал отношения России и Белоруссии Замглавы Совбеза РФ высказался на тему обострения отношений между Москвой и Минском, вызванного задержанием группы россиян в одном из белорусских санаториев по подозрению в подготовки беспорядков накануне президентских выборов. 95

Шоу-бизнес Дочь Заворотнюк заперлась в комнате и ждет результат теста на ковид Анна написала, что сдала тест на коронавирус, а пока результата нет, то она заперлась в своей комнате, чтобы не подвергать опасности близких, и высовывает наружу нос только чтобы забрать тарелку с едой. 5

Общество Законопроект о выплатах ухаживающим за инвалидами вносится в Госдуму Дарья Драй © ИА REGNUM Предлагается предоставить неработающим гражданам, осуществляющим уход за ребенком-инвалидом, инвалидом с детства I группы или инвалидом I группы, являющимся их родителем (усыновителем) или опекуном (попечителем), право на получение ежемесячной выплаты в размере 10 тыс. рублей, следует из документа, опубликованного в ТГ-канале Нилова. 17

Происшествия Россиянина с коронавирусом приговорили к сроку за побег из больницы Суд в Амурской области приговорил местного жителя к восьми месяцам лишения свободы условно за побег из больницы после того, как тому был поставлен диагноз коронавирус. 2

Общество Назван способ передачи Сафроновым секретных данных за рубеж По словам адвоката, обвиняемый в госизмене Сафронов использовал для передачи данных свой персональный компьютер, расположенный по месту его жительства в Москве.

Политика Правительство ФРГ приняло к сведению призыв Тихановской к Меркель Правительство Германии приняло к сведению призыв кандидата в белорусские президенты Светланы Тихановской к канцлеру ФРГ Ангеле Меркель, который она сделала в беседе с немецкой прессой. 578