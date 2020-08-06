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РБК
РБК

Посольство в США ответило на доклад Госдепа о «российской пропаганде»

Ранее Госдепартамент США опубликовал доклад «Основы дезинформации и пропаганды России», в котором систематизировал российскую «дезинформационную и пропагандистскую экосистему».В источнике
С чего всё началось
"Упомянутый доклад - попытка заглушить официальные российские предложения о возобновлении сотрудничества в ключевых сферах, от которых зависит безопасность всего мира", - отмечается в заявлении, опубликованном на странице дипмиссии в Facebook
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ТАСС21:41
Подробнее о событии
РИА Новости

В Совфеде отвергли обвинения США в дезинформации в российских СМИ

РИА Новости06:50
RT на русском

В посольстве РФ ответили на доклад США о «пропаганде»

RT на русском06:17
Интерфакс

Что случилось этой ночью: четверг, 6 августа

Интерфакс00:50
РБК

Посольство в США ответило на доклад Госдепа о «российской пропаганде»

РБК22:52
Lenta.ru

Посольство ответило на заявления США о российской пропаганде

Lenta.ru22:41
Известия

Посольство в США оценило доклад Госдепа о «российской пропаганде»

Известия22:12
ТАСС

В посольстве РФ прокомментировали доклад Госдепа о дезинформации

ТАСС21:41
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Экс-капитан судна Rhosus подтвердил, что вез селитру в порт Бейрута

Судно Rhosus, следовавшее из Грузии в Мозамбик с грузом аммиачной селитры, прибыло в Бейрут и было арестовано за долги в 2013 году, сообщает ТАСС со ссылкой на слова бывшего капитана судна Бориса Прокошева.
Газета.Ruвчера в 13:27
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Камчатская телеведущая уволилась после митинга в поддержку Хабаровска

Александра Новикова, телеведущая ГТРК "Камчатка", прославившаяся смехом над индексацией льгот ветеранам и инвалидам, была уволена после организации митинга в поддержку Хабаровска.
Московский Комсомолец03:07
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ЦБ согласился на постепенную отмену репатриации валютной выручки

Помимо отмены требования о репатриации и ограничений на зачисление валютной выручки на зарубежные счета, ЦБ предложил упростить порядок взаимодействия бизнеса с уполномоченными банками при совершении валютных операций.
РБК06:40

Источник назвал имя владельца судна, чей груз мог взорваться в Бейруте

Россиянин Игорь Гречушкин, у которого, предположительно, конфисковали судно и взорвавшийся в Бейруте груз селитры, обращался в консульство России на Кипре вчера, сообщил РИА Новости дипломатический источник.
РИА Новости04:31
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В Турции временно закрыли пляж, где избили украинскую топ-модель

Пляж Момо на турецком курорте Чешме, где, предположительно, произошло избиение украинской топ-модели Дарьи Кирилюк, закрыт на 15 дней, сообщили РИА Новости в Министерстве культуры и туризма Турции.
РИА Новости4 августа в 09:58
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Куйвашев повысил зарплату чиновникам

Как говорится в документе, опубликованном на портале правовой информации, оклады госслужащих вырастут на 3%. «Увеличить (индексировать) с 1 октября 2020 года в 1,03 раза размеры окладов месячного денежного содержания государственных гражданских служащих Свердловской области», — сказано в указе.
Политсовет01:41
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Европа запустит спутники за €445 млн для слежения за уровнем СО2

Миссия Copernicus уже получила контракт на сумму 445 миллионов евро, эти деньги вложила компания OHB-System AG, она же возглавит промышленный консорциум, который приступит к строительству первых двух спутников.
Популярная механика3 августа в 08:03
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