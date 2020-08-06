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Газета.Ru
Газета.Ru

Посольство РФ в США раскритиковало доклад о российской пропаганде

Госдеп США намерен заглушить официальную Москву, публикуя доклад о "российской пропаганде", заявили в посольстве РФ в Вашингтоне. Обнародованный ранее документ сообщает о "системе пропаганды и дезинформации", куда включены государственные СМИ РФ и Владимир Жириновский.В источнике
С чего всё началось
"Упомянутый доклад - попытка заглушить официальные российские предложения о возобновлении сотрудничества в ключевых сферах, от которых зависит безопасность всего мира", - отмечается в заявлении, опубликованном на странице дипмиссии в Facebook
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Майкл Бом назвал российскую пропаганду вызывающей опасения в США

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