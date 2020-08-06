Посольство РФ в США раскритиковало доклад о российской пропаганде
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Посольство РФ в США раскритиковало доклад о российской пропаганде
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Госдеп США намерен заглушить официальную Москву, публикуя доклад о "российской пропаганде", заявили в посольстве РФ в Вашингтоне. Обнародованный ранее документ сообщает о "системе пропаганды и дезинформации", куда включены государственные СМИ РФ и Владимир Жириновский.В источнике
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