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РБК
РБК

Посольство в США ответило на доклад Госдепа о «российской пропаганде»

Ранее Госдепартамент США опубликовал доклад «Основы дезинформации и пропаганды России», в котором систематизировал российскую «дезинформационную и пропагандистскую экосистему».В источнике
С чего всё началось
"Упомянутый доклад – попытка заглушить официальные российские предложения о возобновлении сотрудничества в ключевых сферах, от которых зависит безопасность всего мира", - говорится в комментарии посольства в Facebook
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РИА Новости22:08
Подробнее о событии
РБК

Посольство в США ответило на доклад Госдепа о «российской пропаганде»

РБК22:52
Lenta.ru

Посольство ответило на заявления США о российской пропаганде

Lenta.ru22:41
Интерфакс

Посольство РФ в США назвало помехой сотрудничеству доклад о пропаганде

Интерфакс22:12
Известия

Посольство в США оценило доклад Госдепа о «российской пропаганде»

Известия22:12
РИА Новости

Посольство РФ в США прокомментировало доклад о «пропаганде»

РИА Новости22:08
ТАСС

В посольстве РФ прокомментировали доклад Госдепа о дезинформации

ТАСС21:41
RT на русском

Посольство России оценило доклад США о «российской пропаганде»

RT на русском21:34

Экс-капитан судна Rhosus подтвердил, что вез селитру в порт Бейрута

Судно Rhosus, следовавшее из Грузии в Мозамбик с грузом аммиачной селитры, прибыло в Бейрут и было арестовано за долги в 2013 году, сообщает ТАСС со ссылкой на слова бывшего капитана судна Бориса Прокошева.
Газета.Ruвчера в 13:27
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Медведев охарактеризовал отношения России и Белоруссии

Замглавы Совбеза РФ высказался на тему обострения отношений между Москвой и Минском, вызванного задержанием группы россиян в одном из белорусских санаториев по подозрению в подготовки беспорядков накануне президентских выборов.
CT newsвчера в 15:40

Преподаватель ВШЭ Виктор Горбатов рассказал о своем увольнении. Месяц назад он сообщал о скорых увольнениях оппозиционных сотрудников

Преподаватель Школы философии Высшей школы экономики Виктор Горбатов прекратит работать в вузе с 1 сентября, об этом он рассказал в фейсбуке.
Полит.рувчера в 09:33

Минюст потребовал наказать уже шестерых адвокатов Ивана Сафронова

Управления Министерства юстиции по Санкт-Петербургу и Ленобласти направили в адвокатские палаты регионов представления, требуя привлечь к дисциплинарной ответственности двух адвокатов советника главы Роскосмоса Ивана Сафронова, обвиненного в госизмене.
Московский Комсомолецвчера в 11:44
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Правительство ФРГ приняло к сведению обращение соперницы Лукашенко

Немецкое правительство заявило, что приняло к сведению призыв кандидата на пост президента Белоруссии Светланы Тихановской, которая ранее обратилась к канцлеру Германии Ангеле Меркель.
Газета.Ruвчера в 15:40
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Instagram запустил конкурента TikTok

Некоторые аналитики считают, что функционал Reels может привлечь аудиторию пользователей TikTok в США на фоне возможного запрета китайского сервиса в США.
ИнфоСМИвчера в 14:11
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