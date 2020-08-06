Посольство в США ответило на доклад Госдепа о «российской пропаганде»
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Ранее Госдепартамент США опубликовал доклад «Основы дезинформации и пропаганды России», в котором систематизировал российскую «дезинформационную и пропагандистскую экосистему».В источнике
С чего всё началось
"Упомянутый доклад – попытка заглушить официальные российские предложения о возобновлении сотрудничества в ключевых сферах, от которых зависит безопасность всего мира", - говорится в комментарии посольства в Facebook
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