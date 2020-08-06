Политика
ИнтерфаксПосольство РФ в США назвало помехой сотрудничеству доклад о пропаганде
США публикацией доклада Центра глобального взаимодействия при Госдепартаменте о "столпах российской дезинформации" пытаются отвлечь внимание от официальных предложений России о возобновлении сотрудничества в ключевых сферах, считают в посольстве РФ в США.
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с чего всё началось
"Упомянутый доклад – попытка заглушить официальные российские предложения о возобновлении сотрудничества в ключевых сферах, от которых зависит безопасность всего мира", - говорится в комментарии посольства в Facebook.РИА Новостивчера в 21:40
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Общество
Камчатская ведущая, ставшая известной из-за смеха в эфире, уволилась
Журналистка ГТРК "Камчатка" (филиал ВГТРК) Александра Новикова, которая стала известной после видеоролика, где она не может сдержать смех, рассказывая о размере выплат льготникам, сообщила РИА Новости, что уволилась после организованного ею митинга в поддержку протестующих в Хабаровске.
РИА Новости вчера в 20:15
Происшествия
«Роскосмос» показал снимки порта Бейрута из космоса до и после взрыва
Госкорпорация "Роскосмос" опубликовала спутниковые снимки порта Бейрута до и после мощнейшего взрыва, прогремевшего во вторник.
РИА Новости вчера в 11:42
Общество
В ПФР назвали условия выплаты 20 тыс. руб. на детей в августе
Выплаты в размере 10 тыс. рублей получат все семьи, в которых растут дети до 16 лет.
Лезги газет вчера в 04:57
Общество
Собянин рассказал о сроках снятия ограничительных мер в Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала "Россия 1" дал прогноз, как долго в столице будут действовать ограничения, введенные из-за коронавируса.
РИА Новости вчера в 15:05
Происшествия
Актер Ефремов в суде отказался признать вину в смертельном ДТП
Новый День вчера в 06:22
Футбол
«Шахтер» обыграл «Вольфсбург» и вышел в четвертьфинал Лиги Европы
«Шахтер» пробился в 1\4 финала ЛЕ. В ответном поединке 1/8 финала турнира донецкий клуб обыграл «Вольфсбург».
Vprognoze.ru вчера в 16:52
Общество
Ростехнадзор приостановил строительство новой линии метро Петербурга
ЗакC.Ру вчера в 11:32
Общество
Не выходили в поля крестьяне на Руси в день Бориса и Глеба – 6 августа
РИА Биробиджан вчера в 17:00
Происшествия
В Красноярске произошла массовая драка со стрельбой
Красноярск, 6 августа 2020, 07:40 — REGNUM Около торговой базы на улице Караульной в Красноярске произошла массовая драка со стрельбой.
REGNUM 00:40
Политика
Гордон сообщил о согласии Лукашенко выдать Киеву задержанных россиян
Президент Белоруссии Александр Лукашенко согласился выдать Украине некоторых из задержанных россиян, рассказал украинский журналист Дмитрий Гордон в беседе с «Радио Свобода».
Коммерсантъ вчера в 20:55
Религия
Муэдзин умер после превращения собора Святой Софии в мечеть
Ридус вчера в 13:25
Общество
В пяти городах Кузбасса вводятся ограничения из-за коронавируса
Власти Кемеровской области приняли решение ввести ограничительные меры в пяти городах региона в связи с ростом числа случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19.
RT на русском вчера в 11:24
Общество
У россиян старше 40 лет появится дополнительный оплачиваемый выходной
Работающим россиянам старше 40 лет предоставят дополнительный оплачиваемый выходной для прохождения диспансеризации.
Известия 00:37
Здоровье
Медикам омских частных клиник доплатят за работу с больными COVID-19
Региональный кабинет министров на прошедшем накануне заседании решил предоставить частным медицинским организациям субсидии на стимулирующие выплаты за выполнение особо важных работ.
Омскрегион вчера в 23:50
Политика
Медведев считает, что со сторонниками Фургала необходимо считаться
В среду на встрече с молодыми кандидатами ЕР, участвующими в выборах разного уровня, Медведев высказался о ситуации в Хабаровске.
РИА Новости вчера в 09:44
Шоу-бизнес
Александр Гордон развелся в четвертый раз после шести лет брака
Четвертой избранницей Александра Гордона стала студентка ВГИКа Нозанин Абдулвасиева, которая младше теперь уже бывшего мужа на 30 лет.
Актуальные Новости 04 августа в 05:32
Общество
Сергей Кузнецов пообещал бесплатное питание в школах Новокузнецка
Сегодня, 6 августа, в эфире телепередачи «Утро с мэром» Сергею Кузнецову поступил вопрос об организации питания в школах.
Сибдепо вчера в 23:52
Общество
Память жертв атомной бомбардировки почтили в Хиросиме
Память людей, погибших при сбросе США атомной бомбы, почтили в Хиросиме, сообщает японское агентство "Киодо".
Газета.Ru вчера в 21:23
Общество
Мэр Барнаула попытался надеть медицинскую маску вместо очков
Мэр Барнаула Владислав Франк оконфузился, когда во время рабочего совещания перепутал для своих привычных аксессуара.
Московский Комсомолец вчера в 11:28
Футбол
Газизов назвал цель «Спартака» на следующий сезон
Генеральный директор московского "Спартака" Шамиль Газизов назвал цель команды на следующий сезон, передает Sport24.
Газета.Ru вчера в 16:22
Происшествия
В Астрахани на детской площадке плита насмерть задавила мальчика
Бетонная плита упала на 11-летнего мальчика в Астрахани, когда тот играл на детской площадке, ребенок скончался до приезда врачей, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на СУ СК России по Астраханской области.
Газета.Ru вчера в 16:32
Шоу-бизнес
Состояние здоровья больной раком Анастасии Заворотнюк снова ухудшилось
Что происходит вчера в 05:54
Экономика
Партнер E&Y назвала последствия разрыва налогового соглашения с Кипром
Партнер E&Y, группы по оказанию услуг в области международного налогообложения, Марина Белякова прокомментировала РЕН ТВ решение Минфина о запуске процедуры по денонсации соглашения об избежании двойного налогообложения между Россией и Кипром.
РЕН ТВ 03 августа в 12:05
Гаджеты
Samsung представила новые смартфоны Galaxy Note 20 и Galaxy Z Fold 2
Samsung Electronics в режиме онлайн-презентации представила смартфоны Galaxy Note20 и Galaxy Note20 Ultra, планшеты Tab S7 и Tab S7+, часы Galaxy Watch3.
Ведомости вчера в 17:21
Общество
В Бейруте ввели режим ЧП на две недели
Ливанское правительство объявило о введении в Бейруте режима чрезвычайного положения сроком на две недели в связи со взрывом в порту города, в результате которого погибли более 100 человек.
RT на русском вчера в 10:32
Политика
Лукашенко заявил о смене братских отношений с Россией на партнерские
Президент Белоруссии Александр Лукашенко оценил состояние отношений республики с Россией в своем предвыборном послании, опубликованном в государственной газете «Звезда» во вторник, 4 августа.
Страна Советов on-line 04 августа в 13:10
Политика
Правительство ФРГ приняло к сведению обращение соперницы Лукашенко
Немецкое правительство заявило, что приняло к сведению призыв кандидата на пост президента Белоруссии Светланы Тихановской, которая ранее обратилась к канцлеру Германии Ангеле Меркель.
Газета.Ru вчера в 15:40
Происшествия
В Хабаровске обрушился мост через Амур, пострадали 17 военнослужащих
Вести.Ru вчера в 21:29
Происшествия
Трех мигрантов задержали под Самарой после попытки прорыва в Казахстан
После столкновений мигрантов с правоохранителями были задержаны трое зачинщиков беспорядков, сообщает РИА Новости со ссылкой на и. о. главы Большечерниговского района Самарской области Александра Сомова.
РЕН ТВ вчера в 04:07
Шоу-бизнес
Михалкова из «Уральских пельменей» запускает новый телепроект
Бывшая звезда шоу «Уральские пельмени» Юлия Михалкова рассказала «Собеседнику» о новом телепроекте со своим участием.
Рамблер вчера в 14:00