с чего всё началось

США публикацией доклада Центра глобального взаимодействия при Госдепартаменте о "столпах российской дезинформации" пытаются отвлечь внимание от официальных предложений России о возобновлении сотрудничества в ключевых сферах, считают в посольстве РФ в США.

Посольство РФ в США назвало помехой сотрудничеству доклад о пропаганде

Общество Камчатская ведущая, ставшая известной из-за смеха в эфире, уволилась Журналистка ГТРК "Камчатка" (филиал ВГТРК) Александра Новикова, которая стала известной после видеоролика, где она не может сдержать смех, рассказывая о размере выплат льготникам, сообщила РИА Новости, что уволилась после организованного ею митинга в поддержку протестующих в Хабаровске. 251

Происшествия «Роскосмос» показал снимки порта Бейрута из космоса до и после взрыва Госкорпорация "Роскосмос" опубликовала спутниковые снимки порта Бейрута до и после мощнейшего взрыва, прогремевшего во вторник.

Футбол «Шахтер» обыграл «Вольфсбург» и вышел в четвертьфинал Лиги Европы «Шахтер» пробился в 1\4 финала ЛЕ. В ответном поединке 1/8 финала турнира донецкий клуб обыграл «Вольфсбург».

Происшествия В Красноярске произошла массовая драка со стрельбой Красноярск, 6 августа 2020, 07:40 — REGNUM Около торговой базы на улице Караульной в Красноярске произошла массовая драка со стрельбой.

Политика Гордон сообщил о согласии Лукашенко выдать Киеву задержанных россиян Президент Белоруссии Александр Лукашенко согласился выдать Украине некоторых из задержанных россиян, рассказал украинский журналист Дмитрий Гордон в беседе с «Радио Свобода». 1,2K

Общество В пяти городах Кузбасса вводятся ограничения из-за коронавируса Власти Кемеровской области приняли решение ввести ограничительные меры в пяти городах региона в связи с ростом числа случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19. 70

Здоровье Медикам омских частных клиник доплатят за работу с больными COVID-19 Региональный кабинет министров на прошедшем накануне заседании решил предоставить частным медицинским организациям субсидии на стимулирующие выплаты за выполнение особо важных работ.

Политика Медведев считает, что со сторонниками Фургала необходимо считаться В среду на встрече с молодыми кандидатами ЕР, участвующими в выборах разного уровня, Медведев высказался о ситуации в Хабаровске.

Общество Сергей Кузнецов пообещал бесплатное питание в школах Новокузнецка Сегодня, 6 августа, в эфире телепередачи «Утро с мэром» Сергею Кузнецову поступил вопрос об организации питания в школах.

Общество Память жертв атомной бомбардировки почтили в Хиросиме Память людей, погибших при сбросе США атомной бомбы, почтили в Хиросиме, сообщает японское агентство "Киодо".

Происшествия В Астрахани на детской площадке плита насмерть задавила мальчика Бетонная плита упала на 11-летнего мальчика в Астрахани, когда тот играл на детской площадке, ребенок скончался до приезда врачей, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на СУ СК России по Астраханской области. 34

Экономика Партнер E&Y назвала последствия разрыва налогового соглашения с Кипром Партнер E&Y, группы по оказанию услуг в области международного налогообложения, Марина Белякова прокомментировала РЕН ТВ решение Минфина о запуске процедуры по денонсации соглашения об избежании двойного налогообложения между Россией и Кипром. 1K

Общество В Бейруте ввели режим ЧП на две недели Ливанское правительство объявило о введении в Бейруте режима чрезвычайного положения сроком на две недели в связи со взрывом в порту города, в результате которого погибли более 100 человек. 16

Политика Правительство ФРГ приняло к сведению обращение соперницы Лукашенко Немецкое правительство заявило, что приняло к сведению призыв кандидата на пост президента Белоруссии Светланы Тихановской, которая ранее обратилась к канцлеру Германии Ангеле Меркель. 487