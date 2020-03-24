Коронавирус
РИА НовостиПосол в США призвал HRW не обманывать о коронавирусе в России
Посол России в США Анатолий Антонов призвал руководителя американской правозащитной организации Human Rights Watch Кеннета Рота не дезинфомировать людей о борьбе с коронавирусом в России.
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Политика
Жаров освобожден от должности главы Роскомнадзора
Руководитель Роскомнадзора Александр Жаров освобожден от занимаемой должности.
Здоровье
Минздрав Чехии назвал препарат, изгоняющий коронавирус из организма
Как заявил глава Минздрава Чехии Адам Войтех, оно потенциально помогает сократить время лечения и ускоряет выздоровление, изгоняя вирус из организма.
Гаджеты
Компания DFI представила компьютер GHF51 с процессором AMD Ryzen
Встроенный процессор AMD Ryzen серии R1000 с энергопотреблением до 12 Вт. Компания DFI планирует выпустить GHF51 в третьем квартале 2020 года.
Общество
Эпидемиолог Минздрава назвал сроки снижения активности коронавируса
Главный внештатный эпидемиолог Министерства здравоохранения Николай Брико заявил, что активность коронавируса должна резко упасть в апреле-мае, сообщает 23 марта РИА Новости.
Авто
Как изменились цены на новые автомобили в России в марте
Цены на легковые автомобили в России ожидаемо растут, причем ситуация кардинально изменилась уже в этом месяце.
Политика
Голосование по поправкам в Конституцию может быть перенесено на июнь
Политическое решение о переносе общероссийского голосования по поправкам в Конституцию, назначенного указом президента на 22 апреля, принято, однако пока не определена новая дата голосования.
Общество
В России подскочили продажи презервативов
Продажи презервативов в России за последнюю неделю выросли более чем на 30 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Шоу-бизнес
Елена Степаненко и Ольга Бузова стали соведущими нового шоу
Актриса юмористического жанра, бывшая жена Евгения Петросяна Елена Степаненко и экс-звезда реалити-шоу «Дом-2» Ольга Бузова выступят в качестве соведущих в новом проекте на телеканале «Россия 1». Как написала Бузова в своем Instagram, она и «прекрасная и роскошная Елена Степаненко» зажгут «два огня в новом шоу».
Происшествия
В Челябинске выявлен четвертый случай заражения коронавирусом
Как уже сообщала "РГ", о первом случае заражения коронавирусом в Instagram 21 марта сообщил губернатор Челябинской области Алексей Текслер.
Общество
В России выявили еще 61 новый случай заражения коронавирусом
Ранее в «Стране советов» сообщалось, что в России выявили еще 53 случая заражения коронавирусом.
Общество
Премьер Британии объявил о введении карантина из-за коронавируса
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил о введении в стране карантина сроком на три недели в связи с распространением нового коронавируса.
Происшествия
ГИБДД снимет с регистрации машины умерших владельцев
«Если регистрация автомобиля прекращена, водителя оштрафуют, номера с машины снимут, а сам автомобиль отправят на штрафстоянку», — сказано в материале.
Общество
В американском штате Нью-Йорк жертвами коронавируса стали 157 человек
Ранее ИА REGNUM сообщало, что всего в США на сегодняшний день жертвами коронавируса стали 471 человек, всего в стране подтверждено более 35 случаев заражения инфекцией.
Общество
Названа еще одна причина высокой смертности от коронавируса в Италии
Озвучена очередная причина огромной смертности от коронавируса в Италии. Об этом сообщает интернет-издание Evo-rus.com.
Наука
Лекарство от коронавируса успешно испытали во Франции
Космос
Марс теряет воду быстрее, чем ожидалось
Французские ученые сумели определить, что Красная планета лишается воды быстрее, чем думали раньше.
Здоровье
В Роспотребнадзоре назвали условие появления иммунитета к коронавирусу
«Сегодняшние исследования говорят о том, что да, иммунитет вырабатывается после перенесенного инфекционного заболевания, вызванного новым коронавирусом», — заявила руководитель ведомства.
Общество
Гидрометцентр рассказал о погоде летом
Россиян ждет теплое лето на большей части территории страны с температурой около и выше нормы, сообщил журналистам научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Происшествия
В Магадане женщина встала на защиту мужа, насиловавшего ее дочь
Во время расследования уголовного дела мать девочки встала на сторону мужа и уговаривала дочь изменить свои показания.
Общество
Рошаль назвал распространение вируса репетицией биологической войны
Ситуация с распространением коронавируса в мире фактически является репетицией биологической войны, которая показывает, как здравоохранение мира готово к подобного рода вызовам, считает президент союза медицинского сообщества "Национальная медицинская палата", доктор Леонид Рошаль.
Политика
В Италию прибыл последний российский военный самолет
В Италию прибыл 14-й самолет ВКС РФ для помощи в борьбе с коронавирусом - последний, о вылете которого сообщало Минобороны России.
Энергетика
Колумнист Bloomberg: Саудовской Аравии грозит «невероятный кризис»
Колумнист добавил, что, по мнению МВФ, в случае, если цена на нефть будет находится в диапазоне от 50 до 55 долларов, то золотовалютные запасы Саудовской Аравии уже в 2024 году сократятся примерно до суммы пятимесячных расходов на импорт.
Общество
В Кузбассе вновь вырастет плата за капремонт
В августе прошлого года размер взносов на капремонт в Кузбассе уже был увеличен, причем сразу на 60 процентов: с 4,13 до 6,71 рубля.
Футбол
Главный тренер «Галатасарая» Фатих Терим заболел коронавирусом
Главный тренер "Галатасарая" Фатих Терим в твиттере сообщил, что заболел коронавирусом. 66-летний турецкий специалист входит в зону риска.
Игры
Опубликован первый скриншот S.T.A.L.K.E.R. 2
Первый официальный скриншот игры S.T.A.L.K.E.R. 2 был опубликован студией GSC Game World в годовщину выхода первой части игры "S.T.A.L.K.E.R.: Тень Чернобыля", пишет "Лента.ру".
Общество
Соловьев оценил шутку команды КВН о нем
Здоровье
В Приморье подтвердили два случая заражения коронавирусом
В Приморском крае были выявлены два случая инфицирования коронавирусом у людей, которые приехали из-за границы.
Армия и оружие
Российский МиГ-35 «убил» французский истребитель Rafale
Россия планирует продать Индии более сотни истребителей МиГ-35, после того как французский Rafale был «убит» коронавирусом.