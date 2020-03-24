Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиПосол в США призвал HRW не обманывать о коронавирусе в России

Посол России в США Анатолий Антонов призвал руководителя американской правозащитной организации Human Rights Watch Кеннета Рота не дезинфомировать людей о борьбе с коронавирусом в России.
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Подробнее о событии

COVID-19. Антонов призвал главу Human Rights Watch не дезинформировать людей

Вести.Ru23:12

Посол РФ в США призвал Human Rights Watch не дезинформировать о борьбе с пандемией в РФ

ТАСС23:10

Посольство в США призвало HRW не обманывать о коронавирусе в России

RT на русском22:02

Посол РФ в США призвал мировое сообщество сплотиться против коронавируса

Коммерсантъ22:42

Антонов уличил Human Rights Watch в дезинформации о коронавирусе в России

ФАН22:34

Посол в США призвал HRW не обманывать о коронавирусе в России

РИА Новости22:14

Посол в США уличил HRW в искажении ситуации с коронавирусом в РФ

News.ru23:02
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Политика

Жаров освобожден от должности главы Роскомнадзора

Руководитель Роскомнадзора Александр Жаров освобожден от занимаемой должности.
Интерфакс 14:00
Здоровье

Минздрав Чехии назвал препарат, изгоняющий коронавирус из организма

Как заявил глава Минздрава Чехии Адам Войтех, оно потенциально помогает сократить время лечения и ускоряет выздоровление, изгоняя вирус из организма.
News.ru 01:24
Гаджеты

Компания DFI представила компьютер GHF51 с процессором AMD Ryzen

Встроенный процессор AMD Ryzen серии R1000 с энергопотреблением до 12 Вт. Компания DFI планирует выпустить GHF51 в третьем квартале 2020 года.
Megaobzor.com вчера в 04:16
Общество

Эпидемиолог Минздрава назвал сроки снижения активности коронавируса

Главный внештатный эпидемиолог Министерства здравоохранения Николай Брико заявил, что активность коронавируса должна резко упасть в апреле-мае, сообщает 23 марта РИА Новости.
Чита.Ру 20:43
Авто

Как изменились цены на новые автомобили в России в марте

Цены на легковые автомобили в России ожидаемо растут, причем ситуация кардинально изменилась уже в этом месяце.
SpeedMe 08:30
Общество

Кадыров ввел запрет на свадьбы и банкеты в Чечне из-за коронавируса

Газета.Ru 13:42
Политика

Голосование по поправкам в Конституцию может быть перенесено на июнь

Политическое решение о переносе общероссийского голосования по поправкам в Конституцию, назначенного указом президента на 22 апреля, принято, однако пока не определена новая дата голосования.
Ведомости вчера в 16:55
Общество

В России подскочили продажи презервативов

Продажи презервативов в России за последнюю неделю выросли более чем на 30 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Lenta.ru 20:08
Шоу-бизнес

Елена Степаненко и Ольга Бузова стали соведущими нового шоу

Актриса юмористического жанра, бывшая жена Евгения Петросяна Елена Степаненко и экс-звезда реалити-шоу «Дом-2» Ольга Бузова выступят в качестве соведущих в новом проекте на телеканале «Россия 1». Как написала Бузова в своем Instagram, она и «прекрасная и роскошная Елена Степаненко» зажгут «два огня в новом шоу».
Давыдов.Индекс 15:04
Шоу-бизнес

Петросян прокомментировал сообщения о рождении у него ребенка

РБК 20:34
Происшествия

В Челябинске выявлен четвертый случай заражения коронавирусом

Как уже сообщала "РГ", о первом случае заражения коронавирусом в Instagram 21 марта сообщил губернатор Челябинской области Алексей Текслер.
Российская газета 09:30
Общество

В России выявили еще 61 новый случай заражения коронавирусом

Ранее в «Стране советов» сообщалось, что в России выявили еще 53 случая заражения коронавирусом.
Страна Советов on-line вчера в 09:59
Общество

Премьер Британии объявил о введении карантина из-за коронавируса

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил о введении в стране карантина сроком на три недели в связи с распространением нового коронавируса.
Известия 16:59
Происшествия

ГИБДД снимет с регистрации машины умерших владельцев

«Если регистрация автомобиля прекращена, водителя оштрафуют, номера с машины снимут, а сам автомобиль отправят на штрафстоянку», — сказано в материале.
Известия 14:13
Общество

В американском штате Нью-Йорк жертвами коронавируса стали 157 человек

Ранее ИА REGNUM сообщало, что всего в США на сегодняшний день жертвами коронавируса стали 471 человек, всего в стране подтверждено более 35 случаев заражения инфекцией.
REGNUM 12:08
Общество

Названа еще одна причина высокой смертности от коронавируса в Италии

Озвучена очередная причина огромной смертности от коронавируса в Италии. Об этом сообщает интернет-издание Evo-rus.com.
Evo-rus.com 12:54
Наука

Лекарство от коронавируса успешно испытали во Франции

ToDay News Ufa 07:39
Космос

Марс теряет воду быстрее, чем ожидалось

Французские ученые сумели определить, что Красная планета лишается воды быстрее, чем думали раньше.
V-kosmose.com 11:07
Здоровье

В Роспотребнадзоре назвали условие появления иммунитета к коронавирусу

«Сегодняшние исследования говорят о том, что да, иммунитет вырабатывается после перенесенного инфекционного заболевания, вызванного новым коронавирусом», — заявила руководитель ведомства.
URA.Ru 14:11
Общество

Гидрометцентр рассказал о погоде летом

Россиян ждет теплое лето на большей части территории страны с температурой около и выше нормы, сообщил журналистам научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
РИА Новости 06:17
Происшествия

В Магадане женщина встала на защиту мужа, насиловавшего ее дочь

Во время расследования уголовного дела мать девочки встала на сторону мужа и уговаривала дочь изменить свои показания.
Российская газета 22:25
Общество

Рошаль назвал распространение вируса репетицией биологической войны

Ситуация с распространением коронавируса в мире фактически является репетицией биологической войны, которая показывает, как здравоохранение мира готово к подобного рода вызовам, считает президент союза медицинского сообщества "Национальная медицинская палата", доктор Леонид Рошаль.
РИА Новости 10:42
Политика

В Италию прибыл последний российский военный самолет

В Италию прибыл 14-й самолет ВКС РФ для помощи в борьбе с коронавирусом - последний, о вылете которого сообщало Минобороны России.
РИА Новости 18:15
Энергетика

Колумнист Bloomberg: Саудовской Аравии грозит «невероятный кризис»

Колумнист добавил, что, по мнению МВФ, в случае, если цена на нефть будет находится в диапазоне от 50 до 55 долларов, то золотовалютные запасы Саудовской Аравии уже в 2024 году сократятся примерно до суммы пятимесячных расходов на импорт.
РИА Новости 21:09
Общество

В Кузбассе вновь вырастет плата за капремонт

В августе прошлого года размер взносов на капремонт в Кузбассе уже был увеличен, причем сразу на 60 процентов: с 4,13 до 6,71 рубля.
КузПресс вчера в 22:46
Футбол

Главный тренер «Галатасарая» Фатих Терим заболел коронавирусом

Главный тренер "Галатасарая" Фатих Терим в твиттере сообщил, что заболел коронавирусом. 66-летний турецкий специалист входит в зону риска.
Soccer.ru 15:48
Игры

Опубликован первый скриншот S.T.A.L.K.E.R. 2

Первый официальный скриншот игры S.T.A.L.K.E.R. 2 был опубликован студией GSC Game World в годовщину выхода первой части игры "S.T.A.L.K.E.R.: Тень Чернобыля", пишет "Лента.ру".
Инфорос 12:03
Общество

Соловьев оценил шутку команды КВН о нем

РИА Новости 13:08
Здоровье

В Приморье подтвердили два случая заражения коронавирусом

В Приморском крае были выявлены два случая инфицирования коронавирусом у людей, которые приехали из-за границы.
Газета.Ru 19:42
Армия и оружие

Российский МиГ-35 «убил» французский истребитель Rafale

Россия планирует продать Индии более сотни истребителей МиГ-35, после того как французский Rafale был «убит» коронавирусом.
Avia.pro 22:34
Как работают Яндекс.Новости?
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