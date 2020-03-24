Посол России в США Анатолий Антонов призвал руководителя американской правозащитной организации Human Rights Watch Кеннета Рота не дезинфомировать людей о борьбе с коронавирусом в России.

Посол в США призвал HRW не обманывать о коронавирусе в России

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