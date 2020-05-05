Коронавирус

ТАССТАССПосольство в США установило связь еще с восемью школьниками из России

"Что касается российских школьников, обучающихся здесь в рамках неких образовательных программ, то за последние дни посольство установило связь с восемью из них (всех остальных мы вывезли ранее)", - приводит пресс-служба посольства ответы Антонова на вопросы СМИ.
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Анатолий Антонов
До Лос-Анджелеса им было добираться далеко и неудобно. Будем прорабатывать их возвращение следующим рейсом с восточного побережья.
— Анатолий Антонов, российский политикРБК вчера в 23:34

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В посольстве заявили о планах вывезти из США восемь российских школьников

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Эксперты Sohu назвали российский авиалайнер MC-21 проблемой для Китая

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Репетиция воздушной части Парада Победы прошла в Москве. Над столицей пролетели 70 боевых машин.
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Тимошенко стала долларовым миллионером

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РБК вчера в 08:43
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В Хакасии умер 26-летний врач с коронавирусом

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Стоимость июльского фьючерса нефти марки Brent выросла на 5,79% и достигла отметки $27,97 за баррель, следует из данных торгов на бирже ICE в Лондоне.
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Шансов почти нет: кому не дадут ипотеку в 2020 году

Ужесточение требований к ипотечным заемщикам в 2020 году будет наблюдаться по всем категориям клиентов, считает младший директор по банковским рейтингам "Эксперт РА" Екатерина Щурихина.
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Разъём Intel LGA 1700 будет поддерживать три поколения процессоров

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