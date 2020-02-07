Пока все наши соотечественники здоровы, но сегодня на судне выявили еще более 40 заболевших, а всего с коронавирусом госпитализирован 61 пассажир злополучного лайнера. Diamond Princess стоит в двух километров от порта Иокагамы, периодически обновляя запасы еды и воды.

Карантин на Diamond Princess: в больницу отправили десятки заболевших

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