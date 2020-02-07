Общество
Вести.RuКарантин на Diamond Princess: в больницу отправили десятки заболевших
Пока все наши соотечественники здоровы, но сегодня на судне выявили еще более 40 заболевших, а всего с коронавирусом госпитализирован 61 пассажир злополучного лайнера. Diamond Princess стоит в двух километров от порта Иокагамы, периодически обновляя запасы еды и воды.
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Число зараженных коронавирусом на круизном лайнере у Йокогамы возросло до 20
Общественное телевидение России05 февраля в 21:53
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Автоматически обработано 7059 источников, обновлено в 16:58, Ашберн
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