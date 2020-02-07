Общество

Вести.RuВести.RuКарантин на Diamond Princess: в больницу отправили десятки заболевших

Пока все наши соотечественники здоровы, но сегодня на судне выявили еще более 40 заболевших, а всего с коронавирусом госпитализирован 61 пассажир злополучного лайнера. Diamond Princess стоит в двух километров от порта Иокагамы, периодически обновляя запасы еды и воды.
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Дипломаты сообщили о двух детях из России на карантинном лайнере в Японии

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ТАСС07:31

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РИА Новости07:32

Коронавирус на круизном лайнере в Японии: число заразившихся выросло втрое — 61 человек

BFM.ru06:03

Число зараженных коронавирусом на круизном лайнере у Йокогамы возросло до 20

Общественное телевидение России05 февраля в 21:53
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Автоматически обработано 7059 источников, обновлено в 16:58, Ашберн

В Японии коронавирус подтвердили у 41 человека на круизном лайнере. Всего на борту судна 3,7 тысячи человек

КП - Беларусь05:18
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Автоматически обработано 7059 источников, обновлено в 16:58, Ашберн
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