Коронавирус

RT на русскомRT на русскомПосольство заявило о подлоге Bloomberg данных о койко-местах в России

Российское посольство в США потребовало от американского издания Bloomberg опровергнуть опубликованные недостоверные данные о количестве больничных коек в России.
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Дипломаты потребовали от Bloomberg опровержения данных о больницах в РФ

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