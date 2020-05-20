Российское посольство в США потребовало от американского издания Bloomberg опровергнуть опубликованные недостоверные данные о количестве больничных коек в России.

Посольство заявило о подлоге Bloomberg данных о койко-местах в России

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