Политика
КоммерсантъПоспоривших с Зеленским бойцов в Донбассе назвали незаконными военными
Люди в военной форме, с которыми разговаривал президент Украины Владимир Зеленский в ходе посещения населенного пункта Золотое в Луганской области, не являются представителями вооруженных сил Украины, сообщили в Facebook представители штаба Операции объединенных сил (ООС).
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Украинские военные заявили, что Зеленский встречался с псевдодобровольцами
Московский Комсомолец11:47
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