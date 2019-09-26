Политика

РБКРБКЛавров впервые за десять лет провел встречу с главой МИД Грузии

Глава МИД России Сергей Лавров впервые за десять лет встретился со своим грузинским коллегой. Об этом сообщил РБК специальный представитель премьер-министра Грузии по вопросам отношений с Россией Зураб Абашидзе.
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