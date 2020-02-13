Общество
РБКПост футболиста Тарасова про коронавирус признали расистским
Ранее в среду футболист, находящийся на просмотре в казанском «Рубине», опубликовал в своем Instagram-аккаунте фотографию с парикмахером азиатской внешности. Снимок Тарасов подписал словом «коронавирус».
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«Бузова, лещи девушкам и коронавирус». Самые громкие скандалы с участием Дмитрия Тарасова
Спорт-Экспресс12 февраля в 13:35
Парикмахер Тарасова: люди возмущены шуткой про коронавирус? Да дебилы они! А мы поржали
Чемпионат12 февраля в 16:21
Тарасов постригся у парикмахера азиатской внешности и пошутил про коронавирус
Sport24.ru12 февраля в 07:26
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Общество
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В Тульской области восемь человек пострадали при конфликте в общежитии
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В России могут снизить выплаты по ипотеке
Правительство РФ поручило первому зампредседателя кабмина Андрею Белоусову, вице-премьеру Марату Хуснуллину с участием председателя Центрального банка Эльвиры Набиуллиной до 16 марта 2020 года представить премьеру РФ Михаилу Мишустину предложения по снижению размера выплат граждан по ипотечным кредитам, сообщается на сайте кабмина.
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Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова поделилась тем, что сказал госсекретарь США Майк Помпео после краткой встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым в Мюнхене.
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Лукашенко рассказал о намеках Москвы на присоединение Белоруссии к РФ
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в руководстве России звучат намеки на возможность присоединения республики к РФ в обмен на единые цены на энергоносители.
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ВВС США: ступень советской ракеты взорвалась на орбите
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«После рассмотрения доказательств было установлено, что «Манчестер Сити» нарушил правила лицензирования УЕФА и финансового фейр-плей, завысив долю спонсорских доходов в отчете по безубыточности за период с 2012 по 2016 год», — говорится в заявлении.
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СМИ назвали возможного преемника Александра Ширвиндта в Театре сатиры
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Бывший футболист московского «Спартака», бронзовый призер Евро-2008 Дмитрий Торбинский сообщил «РИА Новости», что переехал жить в США.
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Путин спросил Зеленского о выполнении Минских соглашений
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Появились первые снимки новорожденного ребенка Курниковой и Иглесиаса
Появились первые снимки новорожденного ребенка Курниковой и Иглесиаса У Анны Курниковой и Энрике Иглесиаса родился третий ребенок.
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Ранее в СМИ появилась информация, что Васильев отказался сниматься в продолжении "Сватов" по причине своего конфликта с Добронравовым.
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В Китае рассказали о влиянии коронавируса на торговую сделку с США
Власти США из-за вспышки коронавируса ввели ненужные ограничения в отношении Китая, которые создают определенные неудобства для реализации первого этапа торговой сделки, заявил глава МИД КНР Ван И. Об этом пишет Reuters.
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Глава OMV прокомментировал строительство «Северного потока — 2»
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