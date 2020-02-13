Общество

РБКРБКПост футболиста Тарасова про коронавирус признали расистским

Ранее в среду футболист, находящийся на просмотре в казанском «Рубине», опубликовал в своем Instagram-аккаунте фотографию с парикмахером азиатской внешности. Снимок Тарасов подписал словом «коронавирус».
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«Лаборатория Касперского» назвала способы защиты от хакеров

Лучше установить специальные защитные программы, функции которых позволяют контролировать создание новых аудиопотоков и блокировать несанкционированное включение камеры, добавила эксперт.
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В Волгограде в руках у школьника взорвался телефон

Полиция в Волгограде начала проверку по факту взрыва мобильного телефона в руках у 11-летнего школьника.
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«Соник в кино» выступил в первый день проката хуже «Хищных птиц»

В первый день проката в США фильм «Соник в кино» собрал всего около $3 млн. Об этом 14 февраля сообщил портал Deadline.
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Происшествия

ФСБ пресекла деятельность нарколаборатории в Крыму

Сотрудники ФСБ пресекли деятельность крупной лаборатории по производству наркотических средств синтетического происхождения в Крыму.
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Российский певец Филипп Киркоров представил в сети новый трек "Романы" и опубликовал на YouTube клип на него.
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Политика

Захарова сообщила о словах Помпео после встречи с Лавровым в Мюнхене

Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова поделилась тем, что сказал госсекретарь США Майк Помпео после краткой встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым в Мюнхене.
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Политика

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в руководстве России звучат намеки на возможность присоединения республики к РФ в обмен на единые цены на энергоносители.
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ВВС США: ступень советской ракеты взорвалась на орбите

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«После рассмотрения доказательств было установлено, что «Манчестер Сити» нарушил правила лицензирования УЕФА и финансового фейр-плей, завысив долю спонсорских доходов в отчете по безубыточности за период с 2012 по 2016 год», — говорится в заявлении.
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Общество

СМИ назвали возможного преемника Александра Ширвиндта в Театре сатиры

Накануне Александр Ширвиндт заявил, что покидает свой пост, который занимал с 2000 года.
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Бывший футболист московского «Спартака», бронзовый призер Евро-2008 Дмитрий Торбинский сообщил «РИА Новости», что переехал жить в США.
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Путин спросил Зеленского о выполнении Минских соглашений

Прямой вопрос о выполнении Киевом минских договоренностей задал главе Украины Владимиру Зеленскому президент России Владимир Путин, 14 февраля сообщает пресс-служба Кремля.
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Появились первые снимки новорожденного ребенка Курниковой и Иглесиаса

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Бывший вратарь сборной России станет игроком тульского «Арсенала»

Бывший вратарь сборной России Юрий Лодыгин станет игроком тульского "Арсенала".
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Глава OMV прокомментировал строительство «Северного потока — 2»

Российская сторона сможет завершить строительство газопровода "Северный поток — 2", заявил Райан Зеле, глава австрийской нефтегазовой компании OMV, которая финансирует проект.
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