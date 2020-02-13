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Политика Захарова сообщила о словах Помпео после встречи с Лавровым в Мюнхене Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова поделилась тем, что сказал госсекретарь США Майк Помпео после краткой встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым в Мюнхене.

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