Организация по борьбе с расизмом в Европе (FARE) отреагировала на пост экс-полузащитника «Локомотива» Дмитрия Тарасова в соцсетях. Тарасов ранее выложил фотографию с парикмахером с азиатской внешностью, сопроводив её подписью «коронавирус». Организация считает случившееся расистским оскорблением.

Футбол РФС одобрил реформу Кубка России Исполком РФС принял решение освободить команды, которые участвуют в Лиге чемпионов и в Лиге Европы, от 1/16 Кубка России.

Политика В Совфеде оценили идею Зеленского провести «выборы в Крыму» Член комитета Совета Федерации по международным делам, сенатор от Крыма Сергей Цеков прокомментировал RT заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что он хотел бы в октябре 2020 года провести выборы на всей территории страны, а также «на территории Крыма».

Политика Лукашенко жестко ответил на вопрос Путина о покупке нефти Российский президент засомневался в том, что Белоруссия будет закупать нефть у других поставщиков, и спросил Лукашенко, зачем это делать, если российская нефть обойдется белорусам дешевле.

Общество В Европе зарегистрировали первый случай смерти от коронавируса Восьмидесятилетний китайский турист скончался от коронавируса во Франции — это первый случай смерти от заболевания в Европе, сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на министра здравоохранения Франции Аньес Бузен.

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Политика Помпео обвинил Россию в попытке рассорить западные страны Россия пытается рассорить западные страны при помощи кампании по дезинформации, заявил госсекретарь США Майк Помпео на Мюнхенской конференции по безопасности.

Политика Турчинов рассказал об американской помощи Украине Бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов заявил, что США «бросили» Киев в 2014 году.

Гаджеты Владельцы видеокарт AMD массово столкнулись с серьёзной проблемой Как следует из активно ведущихся на различных интернет-площадках, включая Reddit и форум техподдержки AMD, обсуждений, пользователи видеокарт Radeon начали массово сталкиваться с проблемой черного экрана.

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Политика Зеленский выступит на Мюнхенской конференции по безопасности Президент Украины Владимир Зеленский посетит Мюнхенскую конференцию по вопросам безопасности, где выступит на отдельной сессии и проведет ряд встреч с главами государств, сообщила в четверг пресс-служба украинского лидера.

Происшествия Пьяный россиянин двумя ударами нанес полицейскому пять травм Как уточнил источник, нетрезвый мужчина нанес полицейскому два удара — сперва левой ногой по лицу, а затем правой ногой по бедру.

Футбол ЦСКА: смотрим два матча на сборах Сегодня армейцы проведут две контрольных игры разными составами. Первая начнется в 14 часов по московскому времени.