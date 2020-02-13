Общество
MetaratingsFARE назвала расистским пост Тарасова о коронавирусе
Организация по борьбе с расизмом в Европе (FARE) отреагировала на пост экс-полузащитника «Локомотива» Дмитрия Тарасова в соцсетях. Тарасов ранее выложил фотографию с парикмахером с азиатской внешностью, сопроводив её подписью «коронавирус». Организация считает случившееся расистским оскорблением.
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Парикмахер Тарасова: «Мне кажется, что его шутка про коронавирус оскорбила не азиатов, а русских»
Sport24.ru12 февраля в 20:42
«Бузова, лещи девушкам и коронавирус». Самые громкие скандалы с участием Дмитрия Тарасова
Спорт-Экспресс12 февраля в 13:35
Парикмахер Тарасова: люди возмущены шуткой про коронавирус? Да дебилы они! А мы поржали
Чемпионат12 февраля в 16:21
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