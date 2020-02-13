Общество

MetaratingsMetaratingsFARE назвала расистским пост Тарасова о коронавирусе

Организация по борьбе с расизмом в Европе (FARE) отреагировала на пост экс-полузащитника «Локомотива» Дмитрия Тарасова в соцсетях. Тарасов ранее выложил фотографию с парикмахером с азиатской внешностью, сопроводив её подписью «коронавирус». Организация считает случившееся расистским оскорблением.
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Парикмахер Тарасова о реакции на шутку про коронавирус: а мы поржали

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РИА Новости12 февраля в 10:09
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Общество

Пограничники задержали в Азовском море украинских браконьеров

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Армия и оружие

Посол России в Турции сообщил об угрозах в свой адрес из-за Идлиба

Послу Российской Федерации в Турции Алексею Ерхову поступают угрозы в связи с ситуацией в сирийской провинции Идлиб.
REGNUM 13 февраля в 14:59
Политика

В Москве прошел митинг с требованием референдума по поправкам в Конституцию

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Биатлон

Устюгов назвал беспределом решение о своей дисквалификации

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Российская газета 07:20
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Наставник "Атлетико" Диего Симеоне может возглавить "Челси" после конца текущего сезона, информирует Титтомеrсатоwев.
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Политика

Лукашенко жестко ответил на вопрос Путина о покупке нефти

Российский президент засомневался в том, что Белоруссия будет закупать нефть у других поставщиков, и спросил Лукашенко, зачем это делать, если российская нефть обойдется белорусам дешевле.
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«Наши санкции и контрсанкции стоят европейцам так же дорого, как и России, для результата, который не является слишком позитивным», — заявил он.
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В Европе зарегистрировали первый случай смерти от коронавируса

Восьмидесятилетний китайский турист скончался от коронавируса во Франции — это первый случай смерти от заболевания в Европе, сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на министра здравоохранения Франции Аньес Бузен.
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Шоу-бизнес

Странный танец Лободы на Big Love Show вызвал споры в Сети

В Сети обсуждают видеофрагмент Big Love Show 2020 с участием украинской исполнительницы Светланы Лободы.
News.ru вчера в 07:35
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Политика

Помпео обвинил Россию в попытке рассорить западные страны

Россия пытается рассорить западные страны при помощи кампании по дезинформации, заявил госсекретарь США Майк Помпео на Мюнхенской конференции по безопасности.
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Уголовное дело возбуждено в отношении мужчины, который подозревается в причинении смерти по неосторожности 11-летнему мальчику в Ростовской области.
ТАСС 03:40
Политика

Турчинов рассказал об американской помощи Украине

Бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов заявил, что США «бросили» Киев в 2014 году.
News.ru 13 февраля в 21:08
Происшествия

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На станции Владимир машинист умер в поезде "Ласточка".
Газета.Ru 06:11
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Кокорин согласился перейти из «Зенита» в «Сочи»

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Российские карты, поиск, антивирус и аудиовизуальные сервисы могут появиться в планшетах и умных часах уже с 1 июля 2020 г. Это на год раньше, чем просили производители электроники.
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Людей в задымленной шахте в Белгородской области не осталось

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Зеленский выступит на Мюнхенской конференции по безопасности

Президент Украины Владимир Зеленский посетит Мюнхенскую конференцию по вопросам безопасности, где выступит на отдельной сессии и проведет ряд встреч с главами государств, сообщила в четверг пресс-служба украинского лидера.
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Как уточнил источник, нетрезвый мужчина нанес полицейскому два удара — сперва левой ногой по лицу, а затем правой ногой по бедру.
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Мать Влада Бахова рассказала о результатах экспертизы найденного тела

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В «Манчестер Сити» назвали решение УЕФА разочаровывающим, но ожидаемым

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Сегодня армейцы проведут две контрольных игры разными составами. Первая начнется в 14 часов по московскому времени.
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Происшествия

Путин помиловал трех граждан России

Президент России Владимир Путин 14 февраля подписал указ о помиловании трех россиян.
Газета.Ru вчера в 15:13
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