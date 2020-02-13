Общество

РБКРБКПост футболиста Тарасова про коронавирус признали расистским

Ранее в среду футболист, находящийся на просмотре в казанском «Рубине», опубликовал в своем Instagram-аккаунте фотографию с парикмахером азиатской внешности. Снимок Тарасов подписал словом «коронавирус».
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Еще один футболист глупо пошутил про коронавирус. Теперь это Дмитрий Тарасов

Sport24.ru12 февраля в 13:45

РФС осудил Тарасова за шутку про коронавирус

Чемпионатвчера в 07:18

Парикмахер Тарасова о реакции на шутку про коронавирус: а мы поржали

RT на русскомвчера в 06:00

Азиатский парикмахер Тарасова назвал дебилами тех, кому не понравилась шутка футболиста про коронавирус

Life.ru12 февраля в 20:22

РФС осудил Тарасова за шутку про коронавирус

Газета.Ruвчера в 08:59

«Бузова, лещи девушкам и коронавирус». Самые громкие скандалы с участием Дмитрия Тарасова

Спорт-Экспресс12 февраля в 13:35

FARE назвала расистским пост Тарасова в Instagram про коронавирус

РИА Новости12 февраля в 10:09
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Футбол

УЕФА исключил «Манчестер Сити» из еврокубков на два сезона

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранил английский "Манчестер Сити" от участия в еврокубках на два сезона из-за нарушения финансового fair play, сообщается на официальном сайте организации.
Российская газета 14:10
Общество

Лукашенко пригрозил забирать российскую нефть

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что, если Россия не доставит обещанный объем нефти, Минск начнет забирать ее из транзитной трубы.
Газета.Ru 13:46
Религия

Православные христиане отмечают Сретение Господне

МИГ-ТВ 06:39
Политика

Захарова рассказала о словах Помпео по итогам встречи с Лавровым

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала итоги встречи главы ведомства Сергея Лаврова и госсекретаря США Майка Помпео на полях Мюнхенской конференции.
Российская газета 12:18
Политика

Мексика передумала покупать российские военные вертолеты

Мексика передумала покупать у России партию военных вертолетов.
Lenta.ru 15:07
Кино

Харрисон Форд уточнил график съемок «Индианы Джонса 5»

Kinonews.ru 12:10
Общество

В Минздраве оценили фильм Дудя о ВИЧ

Фильм журналиста Юрия Дудя о ВИЧ повышает уровень информированности россиян о проблеме, заявил замминистра здравоохранения Олег Салагай.
РИА Новости 15:25
Политика

На гербе Белоруссии Россию заменят на очертания Европы

Изменения являются художественными: контур Евразии, где видно Россию, заменят на очертания Европы.
Деловое.ТВ вчера в 09:22
Политика

Путин в беседе с Зеленским поставил вопрос о минских договорённостях

Президент России Владимир Путин во время разговора с украинским лидером Владимиром Зеленским прямо поставил вопрос о том, намерен ли Киев реально выполнять минские договорённости по урегулированию внутриукраинского конфликта.
RT на русском 10:13
Кино

Роберта Паттинсона показали в костюме Бэтмена

Режиссер нового супергеройского фильма про Бэтмена Мэтт Ривз показал Роберта Паттинсона в образе Темного рыцаря.
Алтайская правда 06:41
Футбол

Болельщики «Факела» и «Урала» были избиты во время матча Кубка ФНЛ

Во время матча Олимп-Кубка ФНЛ между «Факелом» и «Уралом» (2:1) произошла драка на трибунах.
Матч ТВ 13:29
Спорт

Букина впервые завоевала золото на чемпионате Европы по борьбе

Ранее сообщалось, что Хорошавцева завоевала золото на ЧЕ по борьбе.
RT на русском вчера в 16:26
Единоборства

Чемпиону России по боксу Кушиташвили предъявлены обвинения

13 февраля чемпиону России по боксу Георгию Кушиташвили следствием были предъявлены официальные обвинения в хранении наркотиков и избиении сотрудника Росгвардии, который был в числе тех, кто задерживал спортсмена.
Газета.Ru вчера в 13:08
Гаджеты

Samsung представил новый складной смартфон

Южнокорейская корпорация Samsung презентовала новый смартфон со складывающимся экраном. Новинка получила название Galaxy Z Flip.
Компания 12 февраля в 01:28
Шоу-бизнес

Юлия Ахмедова: «Пью антидепрессанты, каждую неделю посещаю психолога»

Ахмедова не скрывает, что посещает психологов и иногда становится пациенткой кризисных центров.
StarHit.ru 12:30
Здоровье

В ВОЗ допустили заболевание коронавирусом двух третей населения Земли

Новым коронавирусом могут заразиться две трети населения Земли.
РИА Новости вчера в 22:36
Происшествия

В Перми уволился писавший об убийстве пациентов медбрат

Известия 07:06
Общество

Сбербанк опроверг информацию об утечке данных десятков тысяч клиентов

Сбербанк проверил информацию о выставленных на продажу в даркнете базах данных с личной информацией десятков тысяч клиентов, сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу финансовой организации.
ИжевскИнфо.РУ 05:59
Армия и оружие

Опубликовано видео крушения сбитого сирийского военного вертолета

РИА Новости 09:40
Армия и оружие

Ступень советской ракеты-носителя «Циклон-3» разрушилась в космосе

Отработавшая третья ступень советской ракеты-носителя "Циклон-3" разрушилась в космосе спустя 29 лет после запуска с образованием 75 обломков, сообщила 18-я эскадрилья контроля космического пространства ВВС США.
РИА Новости 16:00
Игры

Опубликован вступительный ролик ремейка Final Fantasy VII

Square Enix опубликовала вступительный ролик ремейка Final Fantasy VII.
Игромания.ру 05:30
Политика

Зачем Зеленский отправился на Мюнхенскую конференцию по безопасности

В Германии с 14 по 16 февраля проходит ежегодная Мюнхенская конференция по безопасности (MSC), в которой принимают участие более 500 делегатов со всего мира.
ФАН 13:18
Биатлон

Резцова обиделась на Фуркада после обвинений в маразме

ProstoProSport вчера в 09:05
Космос

NASA вновь перенесло запуск грузового корабля Cygnus к МКС

Американское Национальное управление аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) заявило, что переносит старт ракеты-носителя Antares с грузовым космическим кораблем Cygnus, который должен был отправиться к МКС, передает "Интерфакс".
Газета.Ru 15:42
Кино

Геи-супергерои обзаведутся потомством в новом фильме Marvel

"Вечные" станут первым фильмом Marvel с открытым супергероем-геем.
Газета.Ru 10:09
Авто

Дизельный Volkswagen Golf GTD будет представлен в Женеве

Тарантас Ньюс 10:31
Общество

Эксперт прокомментировал начало сборки первого серийного Ил-114-300

Заместитель главного редактора журнала «Арсенал Отечества», эксперт в области авиации Дмитрий Дрозденко прокомментировал начало сборки первого серийно производимого самолёта Ил-114-300.
RT на русском 15:56
Гаджеты

Компания Oppo представила смартфон Oppo A31

Компания Oppo представила новый смартфон среднего класса по доступной цене.
ToDay News Ufa 16:05
Экономика

В России впервые более чем за 20 лет сменился пивной лидер

В 2019 году лидирующие позиции на пивном рынке в России впервые заняла компания AB InBev Efes, сменив входящую в Carlsberg Group "Балтику".
Газета.Ru вчера в 00:19
Политика

Путин оценил идею закрепить запрет на отчуждение территории России

Президент РФ Владимир Путин поддержал идею худрука Театра Олега Табакова Владимира Машкова о том, чтобы закрепить в конституции запрет на отчуждение территорий России.
РИА Новости вчера в 09:05
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