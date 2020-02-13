Общество
РБКПост футболиста Тарасова про коронавирус признали расистским
Ранее в среду футболист, находящийся на просмотре в казанском «Рубине», опубликовал в своем Instagram-аккаунте фотографию с парикмахером азиатской внешности. Снимок Тарасов подписал словом «коронавирус».
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Еще один футболист глупо пошутил про коронавирус. Теперь это Дмитрий Тарасов
Sport24.ru12 февраля в 13:45
«Бузова, лещи девушкам и коронавирус». Самые громкие скандалы с участием Дмитрия Тарасова
Спорт-Экспресс12 февраля в 13:35
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Футбол
УЕФА исключил «Манчестер Сити» из еврокубков на два сезона
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранил английский "Манчестер Сити" от участия в еврокубках на два сезона из-за нарушения финансового fair play, сообщается на официальном сайте организации.
Общество
Лукашенко пригрозил забирать российскую нефть
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что, если Россия не доставит обещанный объем нефти, Минск начнет забирать ее из транзитной трубы.
Политика
Захарова рассказала о словах Помпео по итогам встречи с Лавровым
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала итоги встречи главы ведомства Сергея Лаврова и госсекретаря США Майка Помпео на полях Мюнхенской конференции.
Политика
Мексика передумала покупать российские военные вертолеты
Мексика передумала покупать у России партию военных вертолетов.
Кино
Харрисон Форд уточнил график съемок «Индианы Джонса 5»
Общество
В Минздраве оценили фильм Дудя о ВИЧ
Фильм журналиста Юрия Дудя о ВИЧ повышает уровень информированности россиян о проблеме, заявил замминистра здравоохранения Олег Салагай.
Политика
На гербе Белоруссии Россию заменят на очертания Европы
Изменения являются художественными: контур Евразии, где видно Россию, заменят на очертания Европы.
Политика
Путин в беседе с Зеленским поставил вопрос о минских договорённостях
Президент России Владимир Путин во время разговора с украинским лидером Владимиром Зеленским прямо поставил вопрос о том, намерен ли Киев реально выполнять минские договорённости по урегулированию внутриукраинского конфликта.
Кино
Роберта Паттинсона показали в костюме Бэтмена
Режиссер нового супергеройского фильма про Бэтмена Мэтт Ривз показал Роберта Паттинсона в образе Темного рыцаря.
Футбол
Болельщики «Факела» и «Урала» были избиты во время матча Кубка ФНЛ
Во время матча Олимп-Кубка ФНЛ между «Факелом» и «Уралом» (2:1) произошла драка на трибунах.
Спорт
Букина впервые завоевала золото на чемпионате Европы по борьбе
Ранее сообщалось, что Хорошавцева завоевала золото на ЧЕ по борьбе.
Единоборства
Чемпиону России по боксу Кушиташвили предъявлены обвинения
13 февраля чемпиону России по боксу Георгию Кушиташвили следствием были предъявлены официальные обвинения в хранении наркотиков и избиении сотрудника Росгвардии, который был в числе тех, кто задерживал спортсмена.
Гаджеты
Samsung представил новый складной смартфон
Южнокорейская корпорация Samsung презентовала новый смартфон со складывающимся экраном. Новинка получила название Galaxy Z Flip.
Шоу-бизнес
Юлия Ахмедова: «Пью антидепрессанты, каждую неделю посещаю психолога»
Ахмедова не скрывает, что посещает психологов и иногда становится пациенткой кризисных центров.
Здоровье
В ВОЗ допустили заболевание коронавирусом двух третей населения Земли
Новым коронавирусом могут заразиться две трети населения Земли.
Общество
Сбербанк опроверг информацию об утечке данных десятков тысяч клиентов
Сбербанк проверил информацию о выставленных на продажу в даркнете базах данных с личной информацией десятков тысяч клиентов, сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу финансовой организации.
Армия и оружие
Ступень советской ракеты-носителя «Циклон-3» разрушилась в космосе
Отработавшая третья ступень советской ракеты-носителя "Циклон-3" разрушилась в космосе спустя 29 лет после запуска с образованием 75 обломков, сообщила 18-я эскадрилья контроля космического пространства ВВС США.
Игры
Опубликован вступительный ролик ремейка Final Fantasy VII
Square Enix опубликовала вступительный ролик ремейка Final Fantasy VII.
Политика
Зачем Зеленский отправился на Мюнхенскую конференцию по безопасности
В Германии с 14 по 16 февраля проходит ежегодная Мюнхенская конференция по безопасности (MSC), в которой принимают участие более 500 делегатов со всего мира.
Биатлон
Резцова обиделась на Фуркада после обвинений в маразме
Космос
NASA вновь перенесло запуск грузового корабля Cygnus к МКС
Американское Национальное управление аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) заявило, что переносит старт ракеты-носителя Antares с грузовым космическим кораблем Cygnus, который должен был отправиться к МКС, передает "Интерфакс".
Кино
Геи-супергерои обзаведутся потомством в новом фильме Marvel
"Вечные" станут первым фильмом Marvel с открытым супергероем-геем.
Авто
Дизельный Volkswagen Golf GTD будет представлен в Женеве
Общество
Эксперт прокомментировал начало сборки первого серийного Ил-114-300
Заместитель главного редактора журнала «Арсенал Отечества», эксперт в области авиации Дмитрий Дрозденко прокомментировал начало сборки первого серийно производимого самолёта Ил-114-300.
Гаджеты
Компания Oppo представила смартфон Oppo A31
Компания Oppo представила новый смартфон среднего класса по доступной цене.
Экономика
В России впервые более чем за 20 лет сменился пивной лидер
В 2019 году лидирующие позиции на пивном рынке в России впервые заняла компания AB InBev Efes, сменив входящую в Carlsberg Group "Балтику".
Политика
Путин оценил идею закрепить запрет на отчуждение территории России
Президент РФ Владимир Путин поддержал идею худрука Театра Олега Табакова Владимира Машкова о том, чтобы закрепить в конституции запрет на отчуждение территорий России.