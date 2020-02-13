Общество

РБКРБКПост футболиста Тарасова про коронавирус признали расистским

Ранее в среду футболист, находящийся на просмотре в казанском «Рубине», опубликовал в своем Instagram-аккаунте фотографию с парикмахером азиатской внешности. Снимок Тарасов подписал словом «коронавирус».
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Парикмахер Тарасова о реакции на шутку про коронавирус: а мы поржали

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Парикмахер Тарасова прокомментировал скандальную фотографию

Газета.Ru12 февраля в 16:36
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Политика

Пушков оценил ответ МИД Британии на слова Путина об однополых семьях

Российский сенатор Алексей Пушков на своей странице в Twitter прокомментировал ответ британского МИДа на слова президента России Владимира Путина о том, что в России не будут легализованы однополые браки, пока он стоит во главе государства.
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BFM.ru вчера в 12:57
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Сборная России лишена золотых медалей в мужской биатлонной эстафете на Олимпиаде 2014 года в Сочи из-за дисквалификации Евгения Устюгова.
Газета.Ru 03:13
Общество

Театр сатиры прокомментировал новость об уходе Ширвиндта

Сообщения об уходе известного артиста Александра Ширвиндта из Театра сатиры являются всего лишь слухами, заявляют в театре.
Вести.Ru 05:21
Общество

Во Франции зарегистрировали первую в Европе смерть от коронавируса

Во Франции из-за коронавируса умер 80-летний гражданин КНР, госпитализированный в Париже.
RT на русском 05:44
Армия и оружие

Сирийские ПВО отражают ракетный удар по Дамаску

iReactor 13 февраля в 17:32
Политика

В Москве начался митинг за проведение референдума по поправкам в Конституцию

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Говорит Москва 05:47
Общество

Российские пограничники задержали в Азовском море судно с украинцами

Интерфакс 04:49
Политика

В ГП прокомментировали отказ Нидерландов передать материалы по MH17

Российская Генпрокуратура просила Нидерланды передать ей материалы по делу о крушении рейса MH17, но получила отказ, сообщается на сайте ведомства.
РИА Новости 05:02
Происшествия

В МВД объяснили поступок полицейского, ударившего девушку в живот

Полиция объяснила Дарье Сосновской, что сотрудник ударил ее в живот на несанкционированной акции 10 августа, чтобы не допустить противоправных действий, сообщила РИА Новости ее адвокат Татьяна Молоканова.
РИА Новости вчера в 10:55
Интернет

В Telegram появилась функция для знакомств

Astera вчера в 11:56
Политика

Путин спросил Зеленского о намерении Украины выполнять «Минск-2»

Выполнение Минских соглашений Российский лидер поставил вопрос перед украинским коллегой о выполнении Киевом Минских соглашений.
РИА Новости вчера в 14:04
Общество

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Российский певец Филипп Киркоров представил в сети новый трек "Романы" и опубликовал на YouTube клип на него.
РИА Новости вчера в 03:30
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Отношения между принцем Гарри и Меган Маркл изменились

Отношения между принцем Гарри и Меган Маркл изменились после выхода из королевской семьи. Об этом People сообщил близкий к паре источник.
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Религия

Православные отмечают Сретение Господне

Вести.Ru вчера в 20:00
Политика

В OMV оценили шансы России достроить «Северный поток – 2»

Россия сможет найти подходящее судно для завершения строительства газопровода "Северный поток – 2", заявил глава финансирующей проект австрийской нефтегазовой компании OMV Райнер Зеле.
Газета.Ru вчера в 17:27
Политика

Турецкая делегация отправится в Россию 17 февраля из-за ситуации в Идлибе

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что турецкая делегация отправится 17 февраля в Россию для обсуждения ситуации в сирийском Идлибе.
RT на русском 05:55
Общество

Китайские ученые назвали наиболее вероятный источник коронавируса

Ранее ученые сообщали, что новый тип коронавируса на 90% схож с коронавирусом из организма летучей мыши, обитающей в городе Чжоушань провинции Чжэцзян.
РИА Новости 03:41
Авто

На Алтае построят новые заправки для электромобилей

До 2025 года в Сибири планируют построить 110 новых станций для зарядки электромобилей.
Толк вчера в 06:21
Гаджеты

Вместе с Nokia 10 выйдет первый кнопочный телефон с Android

По имеющимся данным, компания намеревалась показать умные часы, смартфон Nokia 10, а также первый кнопочный телефон с оболочкой Android.
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Происшествия

Во Владимире в поезде «Ласточка» нашли мертвого машиниста

Приволжское управление СК на транспорте начало расследование гибели машиниста электропоезда "Ласточка" на станции Владимир.
Российская газета 05:15
Шоу-бизнес

Алиса Фрейндлих оценила свою пенсию

Народная артистка СССР Алиса Фрейндлих заявила, что получает вполне нормальную пенсию от государства.
Мой Брянск 04:11
Политика

Макрон заявил об отсутствии позитива в санкциях против России

«Наши санкции и контрсанкции стоят европейцам так же дорого, как и России — для результата, который не является слишком позитивным», — заявил он.
РБК 06:02
Армия и оружие

Опубликовано видео падения сбитого в Сирии вертолета

Вертолет сирийской армии был сбит в провинции Идлиб. Видео крушения опубликовало турецкое агентство Anadolu.
Sputnik Абхазия вчера в 11:23
Здоровье

В Китае нашли действенный способ лечения коронавируса

Переливание плазмы выздоровевших от пневмонии, вызванной коронавирусом COVID-19, доказало свою эффективность для лечения зараженных пациентов.
Известия 13 февраля в 22:32
Политика

Житель ЛНР в эфире украинского канала рассказал об ожиданиях от Зеленского

Телезритель из самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) позвонил в эфир украинского канала «Наш» и рассказал об ожиданиях местных жителей от нового правительства и президента Украины Владимира Зеленского.
Lenta.ru 04:08
Экономика

Доходы членов правления «Газпрома» снизились вдвое

Издание отметило, что большую часть премий члены правления получают одномоментно — либо в первом, либо во втором квартале года, когда топ-менеджеры получают годовые бонусы.
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Захарова сообщила о словах Помпео после встречи с Лавровым в Мюнхене

Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова поделилась тем, что сказал госсекретарь США Майк Помпео после краткой встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым в Мюнхене.
Вечерняя Москва вчера в 11:02
Политика

Иран не начинал расшифровку чёрных ящиков сбитого украинского самолёта

Иран не станет заниматься расшифровкой данных с бортовых самописцев сбитого украинского самолёта без участия всех заинтересованных в расследовании сторон.
News.ru 03:54
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