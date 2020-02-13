Общество
РБКПост футболиста Тарасова про коронавирус признали расистским
Ранее в среду футболист, находящийся на просмотре в казанском «Рубине», опубликовал в своем Instagram-аккаунте фотографию с парикмахером азиатской внешности. Снимок Тарасов подписал словом «коронавирус».
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Тарасов постригся у парикмахера азиатской внешности и пошутил про коронавирус
Sport24.ru12 февраля в 07:26
Парикмахер Тарасова: люди возмущены шуткой про коронавирус? Да дебилы они! А мы поржали
Чемпионат12 февраля в 16:21
«Бузова, лещи девушкам и коронавирус». Самые громкие скандалы с участием Дмитрия Тарасова
Спорт-Экспресс12 февраля в 13:35
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Общество
WSJ: США эвакуируют своих граждан с карантинного лайнера в Японии
Религия
Православные отмечают Сретение Господне
Армия и оружие
Киев в 2020 году планирует призвать на срочную службу 30 тысяч человек
Министерство обороны Украины в 2020 году планирует призвать на срочную службу 30 тысяч человек, сообщил заместитель главы Минобороны Александр Полищук во время заседания комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности.
Армия и оружие
Сирийская ПВО отразила удары по Дамаску
Израиль наносит ракетно-авиационные удары по объектам иранских формирований на территории Сирии.
Общество
Жителям Уханя запретили покидать свои микрорайоны из-за коронавируса
Администрация китайского города Ухань, где зафиксирован главный очаг вспышки нового коронавируса, напомнила жителям о введении жесткого карантина на территории всех жилых комплексов, указав на необходимость соблюдения установленных правил.
Политика
План по Украине пропал с сайта Мюнхенской конференции
План по урегулированию ситуации на Украине, получивший название «12 шагов к большей безопасности на Украине и евроатлантическом регионе», исчез с официального сайта Мюнхенской конференции.
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В Epic Games Store бесплатно раздают Kingdom Come: Deliverance и Aztez
Общество
ГИБДД сможет аннулировать результаты незаконного техосмотра
Минтранс России предложил дать ГИБДД право аннулировать диагностические карты, если выяснится, что машина на пункт техосмотра не приезжала, следует из проекта постановления правительства.
Армия и оружие
Опубликовано видео падения сбитого в Сирии вертолета
Вертолет сирийской армии был сбит в провинции Идлиб. Видео крушения опубликовало турецкое агентство Anadolu.
Происшествия
Автомобилистка сбила ребенка и скрылась с места аварии
Женщина, которая была за рулем машины, с места происшествия скрылась, но полицейские виновницу ДТП нашли.
Политика
США повысят пошлины на самолеты из ЕС
"США повышают пошлины на летательные аппараты, импортируемые из ЕС, с 10% до 15%, решение вступает в силу 18 марта", - сказано в сообщении.
Происшествия
Бросившего в Шереметьево детей мужчину арестовали
Гаджеты
Весной Microsoft прекратит поддерживать Windows 10 версии 1809
12 мая текущего года Microsoft прекратит оказывать поддержку Windows 10 October 2018 update.
Происшествия
В Северной Осетии экс-прокурора задержали по подозрению в убийстве
В Северной Осетии задержали экс-сотрудника прокуратуры республики, на участке загородной дачи которого ранее нашли тело его сожительницы, пропавшей в начале января, говорится в сообщении регионального управления СК.
Общество
Водонаева приехала в полицию из-за скандального поста
Телеведущая Алена Водонаева приехала в московское отделение полиции. Девушку сопровождают ее адвокаты: Екатерина Гордон и Андрей Князев.
Политика
Лукашенко рассказал о намеках Москвы на присоединение Белоруссии к РФ
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в руководстве России звучат намеки на возможность присоединения республики к РФ в обмен на единые цены на энергоносители.
Спорт
Кулижников выиграл золото на дистанции 500 м на чемпионате мира
Российский конькобежец Павел Кулижников стал обладателем золотой награды на дистанции 500 м на чемпионате мира.
Здоровье
В Китае резко увеличилось количество смертей от коронавируса
Как сообщается, количество зараженных тоже выросло: за последний день в Хубэе было зарегистрировано свыше 14,8 тыс. новых случаев заражения коронавирусом, в то время как ранее этот показатель не превышал 1-2 тыс. в день.
Происшествия
Дело Шамсутдинова рассмотрят в общем порядке
Суд по делу солдата-срочника Рамиля Шамсутдинова о неуставных отношениях в воинской части в Забайкалье пройдет в общем порядке 20 февраля.
Политика
Глава OMV прокомментировал строительство «Северного потока — 2»
Российская сторона сможет завершить строительство газопровода "Северный поток — 2", заявил Райан Зеле, глава австрийской нефтегазовой компании OMV, которая финансирует проект.
Футбол
«Манчестер Сити» отстранен от еврокубков на два года
14 февраля Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) вынес неожиданное решение - "Манчестер Сити" отстранен от участия в еврокубках на два года.
Армия и оружие
Российские военные сняли, как конвой США обстреливает сирийцев
Группа, как пишет Lenta.ru, российских военнослужащих зафиксировала на видео стычку американского военного конвоя с жителями сирийского города Эль-Камышлы.
Общество
Пассажиры круизного лайнера Westerdam высадились на берег в Камбодже
Находящиеся на круизном лайнере Westerdam пассажиры смогли высадиться на берег после длительного путешествия по Азии.
Биатлон
Россиянки не попали в топ-20 спринта на ЧМ по биатлону
Политика
Мексика передумала покупать российские военные вертолеты
Мексика передумала покупать у России партию военных вертолетов.
Футбол
«Зенит» не подтвердил переход Кокорина в «Сочи»
Шоу-бизнес
Регину Тодоренко раскритиковали за фото в купальнике
Самые примитивные отзывы гласили, что так и есть, а некоторые так вообще, посоветовали Регине выбросить купальник на помойку, поскольку к ее угловатой фигуре он и вовсе не подходит.
Общество
Мантуров высказался об изменении цены на смартфоны из-за коронавируса
Ранее ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин в комментарии газете ВЗГЛЯД заявил, что отсутствие смартфонов из Китая в ближайшие две недели из-за коронавируса пока никак не отразится на российском рынке, но если поставки задержат надолго, это приведет к значительному увеличению цен.
Общество
Производитель провалившего испытания SSJ 100 обратится в прокуратуру
Здоровье
В ВОЗ допустили заражение коронавирусом двух третей населения Земли
Советник Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Айра Лонджини высказал мнение, что новым коронавирусом COVID-19 могут заразиться две трети жителей планеты.