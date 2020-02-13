Ранее в среду футболист, находящийся на просмотре в казанском «Рубине», опубликовал в своем Instagram-аккаунте фотографию с парикмахером азиатской внешности. Снимок Тарасов подписал словом «коронавирус».

Армия и оружие Киев в 2020 году планирует призвать на срочную службу 30 тысяч человек Министерство обороны Украины в 2020 году планирует призвать на срочную службу 30 тысяч человек, сообщил заместитель главы Минобороны Александр Полищук во время заседания комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности.

Общество Жителям Уханя запретили покидать свои микрорайоны из-за коронавируса Администрация китайского города Ухань, где зафиксирован главный очаг вспышки нового коронавируса, напомнила жителям о введении жесткого карантина на территории всех жилых комплексов, указав на необходимость соблюдения установленных правил.

Политика План по Украине пропал с сайта Мюнхенской конференции План по урегулированию ситуации на Украине, получивший название «12 шагов к большей безопасности на Украине и евроатлантическом регионе», исчез с официального сайта Мюнхенской конференции.

Общество ГИБДД сможет аннулировать результаты незаконного техосмотра Минтранс России предложил дать ГИБДД право аннулировать диагностические карты, если выяснится, что машина на пункт техосмотра не приезжала, следует из проекта постановления правительства.

Политика США повысят пошлины на самолеты из ЕС "США повышают пошлины на летательные аппараты, импортируемые из ЕС, с 10% до 15%, решение вступает в силу 18 марта", - сказано в сообщении.

Происшествия В Северной Осетии экс-прокурора задержали по подозрению в убийстве В Северной Осетии задержали экс-сотрудника прокуратуры республики, на участке загородной дачи которого ранее нашли тело его сожительницы, пропавшей в начале января, говорится в сообщении регионального управления СК.

Политика Лукашенко рассказал о намеках Москвы на присоединение Белоруссии к РФ Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в руководстве России звучат намеки на возможность присоединения республики к РФ в обмен на единые цены на энергоносители.

Здоровье В Китае резко увеличилось количество смертей от коронавируса Как сообщается, количество зараженных тоже выросло: за последний день в Хубэе было зарегистрировано свыше 14,8 тыс. новых случаев заражения коронавирусом, в то время как ранее этот показатель не превышал 1-2 тыс. в день.

Происшествия Дело Шамсутдинова рассмотрят в общем порядке Суд по делу солдата-срочника Рамиля Шамсутдинова о неуставных отношениях в воинской части в Забайкалье пройдет в общем порядке 20 февраля.

Шоу-бизнес Регину Тодоренко раскритиковали за фото в купальнике Самые примитивные отзывы гласили, что так и есть, а некоторые так вообще, посоветовали Регине выбросить купальник на помойку, поскольку к ее угловатой фигуре он и вовсе не подходит.