Общество
РБКПост футболиста Тарасова про коронавирус признали расистским
Ранее в среду футболист, находящийся на просмотре в казанском «Рубине», опубликовал в своем Instagram-аккаунте фотографию с парикмахером азиатской внешности. Снимок Тарасов подписал словом «коронавирус».
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Парикмахер Тарасова: люди возмущены шуткой про коронавирус? Да дебилы они! А мы поржали
Чемпионат12 февраля в 16:21
«Бузова, лещи девушкам и коронавирус». Самые громкие скандалы с участием Дмитрия Тарасова
Спорт-Экспресс12 февраля в 13:35
Тарасов постригся у парикмахера азиатской внешности и пошутил про коронавирус
Sport24.ru12 февраля в 07:26
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Как сообщает ToDay News Ufa, специалисты назвали приложения, которые необходимо сразу отключить.
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Эксперт назвала способы защиты от хакеров
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В посольстве России в Канаде оценили дело о геноциде в Ейске
Ранее сообщалось, что Следственный комитет (СК) России направил Канаде запрос на предоставление материалов уголовных дел в отношении бывшего переводчика зондеркоманды СС Гельмута Оберлендера, который мог участвовать в расстреле более 200 детей в советском Ейске в годы Второй Мировой войны.
Общество
Лукашенко пригрозил России санкциями за срыв ввода в работу БелАЭС
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Авто
Продажи кроссовера Skoda Karoq стартовали в России
Российские дилеры марки Skoda начали продажи компактного кроссовера Karoq.
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«Рейнджерс» обыграл «Коламбус» благодаря шайбе Бучневича
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Знаменитая российская писательница и светская львица Лена Ленина вышла замуж.
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Биатлон
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Астроном оценил опасность приближающегося к Земле астероида
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