Общество

РБКРБКПост футболиста Тарасова про коронавирус признали расистским

Ранее в среду футболист, находящийся на просмотре в казанском «Рубине», опубликовал в своем Instagram-аккаунте фотографию с парикмахером азиатской внешности. Снимок Тарасов подписал словом «коронавирус».
Читать в источнике
Комментировать3

Подробнее о событии

Парикмахер Тарасова о реакции на шутку про коронавирус: а мы поржали

RT на русскомвчера в 06:00

Азиатский парикмахер Тарасова назвал дебилами тех, кому не понравилась шутка футболиста про коронавирус

Life.ru12 февраля в 20:22

Парикмахер Тарасова: люди возмущены шуткой про коронавирус? Да дебилы они! А мы поржали

Чемпионат12 февраля в 16:21

Парикмахер Тарасова прокомментировал скандальную фотографию

Газета.Ru12 февраля в 16:36

«Бузова, лещи девушкам и коронавирус». Самые громкие скандалы с участием Дмитрия Тарасова

Спорт-Экспресс12 февраля в 13:35

FARE назвала расистским пост Тарасова в Instagram про коронавирус

РИА Новости12 февраля в 10:09

Тарасов постригся у парикмахера азиатской внешности и пошутил про коронавирус

Sport24.ru12 февраля в 07:26
Показать все источники
Автоматически обработано 7067 источников, обновлено в 22:31, Ашберн
Армия и оружие

Корабль ВМС США захватил в Аравийском море судно с иранскими ракетами

Пятый канал вчера в 17:55
Политика

Мексика передумала покупать российские военные вертолеты

Мексика передумала покупать у России партию военных вертолетов.
Lenta.ru 15:07
Наука

Нейросеть научилась распознавать узлы в полимерах

Ученые проверили способность нейросетей классифицировать возникающие в химии полимеров узлы.
N+1 12:09
Армия и оружие

Хафтар рассказал, когда наступит прекращение огня в Ливии

Командующий Ливийской национальной армией фельдмаршал Халифа Хафтар рассказал, когда наступит прекращение огня в стране.
Московский Комсомолец 16:33
Политика

Дерипаска пошутил про ручку Путина из-за обвинений США

Российский миллиардер Олег Дерипаска в свете обвинений в свой адрес со стороны США вспомнил, как президент России Владимир Путин забрал у него ручку.
РИА Новости 10:26
Футбол

«Манчестер Сити» отстранен от еврокубков на два года

14 февраля Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) вынес неожиданное решение - "Манчестер Сити" отстранен от участия в еврокубках на два года.
Газета.Ru 14:54
Общество

Кардиолог рассказал о способе снижения давления за 15 минут

Директор Центра профилактической и спортивной медицины в Техническом университете Мюнхена, член научно-консультативного совета Немецкого фонда сердца кардиолог Мартин Холле пояснил, какие способы помогут снизить давление без использования лекарств.
Известия 02:04
Гаджеты

Названы в смартфонах автоматические функции, которые лучше отключить

Как сообщает ToDay News Ufa, специалисты назвали приложения, которые необходимо сразу отключить.
ToDay News Ufa вчера в 13:45
Политика

Путин спросил Зеленского о выполнении Минских соглашений

Прямой вопрос о выполнении Киевом минских договоренностей задал главе Украины Владимиру Зеленскому президент России Владимир Путин, 14 февраля сообщает пресс-служба Кремля.
REGNUM 19:26
Происшествия

Задержан разрешивший строительство на берегу Байкала чиновник

Причиной задержания стала незаконная выдача чиновником разрешения на строительство в экологической зоне Байкала.
Lenta.ru 00:01
Шоу-бизнес

Регину Тодоренко раскритиковали за фото в купальнике

Самые примитивные отзывы гласили, что так и есть, а некоторые так вообще, посоветовали Регине выбросить купальник на помойку, поскольку к ее угловатой фигуре он и вовсе не подходит.
Bimru.ru 09:05
Происшествия

Бросившего в Шереметьево детей мужчину арестовали

ТАСС 21:30
Общество

Жителям Уханя запретили покидать свои микрорайоны из-за коронавируса

Администрация китайского города Ухань, где зафиксирован главный очаг вспышки нового коронавируса, напомнила жителям о введении жесткого карантина на территории всех жилых комплексов, указав на необходимость соблюдения установленных правил.
ТАСС 21:37
Технологии

Эксперт назвала способы защиты от хакеров

«Защитные решения, функции которых позволяют контролировать создание новых аудиопотоков и блокировать несанкционированное включение камеры, помогут вам в перечисленных ситуациях и к тому же защитят от других угроз», — пояснила эксперт.
Известия 20:51
Происшествия

В посольстве России в Канаде оценили дело о геноциде в Ейске

Ранее сообщалось, что Следственный комитет (СК) России направил Канаде запрос на предоставление материалов уголовных дел в отношении бывшего переводчика зондеркоманды СС Гельмута Оберлендера, который мог участвовать в расстреле более 200 детей в советском Ейске в годы Второй Мировой войны.
Газета.Ru 21:47
Общество

Лукашенко пригрозил России санкциями за срыв ввода в работу БелАЭС

Минск применит в отношении Москвы крупные штрафные санкции за срыв сроков ввода в эксплуатацию БелАЭС, если Россия не примет предложения Белоруссии по снижению ставки кредита и отсрочке его выплаты с двух до пяти лет.
Известия 06:50
Авто

Продажи кроссовера Skoda Karoq стартовали в России

Российские дилеры марки Skoda начали продажи компактного кроссовера Karoq.
Российская газета 01:01
Хоккей

«Рейнджерс» обыграл «Коламбус» благодаря шайбе Бучневича

Российский нападающий "Нью-Йорка" Павел Бучневич записал на свой счет одно очко, открыв счет в матче на 22-й секунде игры.
Газета.Ru 22:05
Общество

Филипп Киркоров представил новый клип «Романы»

Певец Филипп Киркоров выпустил клип на трек "Романы". Ролик вышел 14 февраля на официальном YouTube - канале артиста.
Piter.tv 14:46
Экономика

Российский рынок интернет-торговли (млрд руб.)

Внутренняя торговля Трансграничная торговля
Коммерсантъ Приложения вчера в 00:00
Шоу-бизнес

Лена Ленина вышла замуж в платье за 10 миллионов рублей

Знаменитая российская писательница и светская львица Лена Ленина вышла замуж.
Вечерний курьер 09:58
Политика

В МИД Великобритании оценили слова Путина о «маме и папе»

Великобритания призывает международное сообщество к борьбе с дискриминацией сексуальных меньшинств, заявил представитель британского министерства иностранных дел, комментируя слова президента России Владимира Путина о сохранении в России статуса "мама и папа" на время его президентства.
Газета.Ru 17:58
Биатлон

Как россиянки провалили женский спринт на ЧМ по биатлону

RT на русском 14:14
Биатлон

Резцова обиделась на Фуркада после обвинений в маразме

ProstoProSport вчера в 09:05
Космос

Астроном оценил опасность приближающегося к Земле астероида

Научный руководитель Института астрономии Российской академии наук Борис Шустов выразил убежденность в том, что летящий к Земле астероид не представляет опасности.
Вечерняя Москва 19:59
Политика

Политолог объяснил «нервное» поведение Лукашенко

Президент Белоруссии Александр Лукашенко не последователен в своих заявлениях, что является примером его "нервного поведения".
РИА Новости 17:52
Хоккей

«Сибирь» впервые с 2016 года вышла в плей-офф КХЛ

ProstoProSport вчера в 14:53
Общество

Ургант высмеял фитнес-тренера, накричавшую на таксиста

Телеведущий Иван Ургант спародировал фитнес-тренера и участницу конкурса "Мисс Томск — 2013" Яну Данькову, которая накричала на таксиста в Подмосковье.
РИА Новости вчера в 20:50
Происшествия

Дело Шамсутдинова рассмотрят в общем порядке

Суд по делу солдата-срочника Рамиля Шамсутдинова о неуставных отношениях в воинской части в Забайкалье пройдет в общем порядке 20 февраля.
Газета.Ru 00:46
Шоу-бизнес

Странный танец Лободы на Big Love Show вызвал споры в Сети

В Сети обсуждают видеофрагмент Big Love Show 2020 с участием украинской исполнительницы Светланы Лободы.
News.ru 07:35
Как работают Яндекс.Новости?
Эпидемия коронавирусаБольше новостей по теме
Главное