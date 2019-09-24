Политика
RT на русскомКомиссия Госдумы намерена пригласить на заседание нового посла США
Комиссия Госдумы по расследованию вмешательства в дела России намерена пригласить на заседание нового посла США. Об этом, как сообщает РИА Новости, заявил глава комиссии Василий Пискарёв.
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Происшествия
СК возбудил дело после подрыва моста в Луганске
RT на русском 03:26
Шоу-бизнес
Елена Малышева: зря Заворотнюк лечилась за границей
Вести Подмосковья 00:07
Происшествия
Бывший мэр Новокуйбышевска покончил с собой
Владимир Фомин стал главой Новокуйбышевска 4 декабря 2018 года, до этого он около 20 лет возглавлял Новокуйбышевский завод масел и присадок.
РБК 03:03
Футбол
СМИ сообщили об угрозе отстранения сборной России от ЧМ-2022 в Катаре
Сборную России могут не допустить к чемпионату мира по футболу 2022 года в Катаре, сообщает Newsweek.
РБК 04:54
Политика
Адвокат Януковича заявил о работе над его возвращением на Украину
Защита бывшего президента Украины Виктора Януковича работает над тем, чтобы обеспечить ему возможность вернуться в страну.
РБК 03:49
Политика
Российской делегации на ГА ООН отказали в визе США
США отказали в получении виз десяти членами российской делегации.
BFM.ru 04:04
Происшествия
В Кирове предотвратили массовое убийство в школе
К наибольшему количеству жертв привела атака в Керчи, где год назад студент четвертого курса Владислав Росляков устроил стрельбу и взорвал бомбу.
РИА Новости 05:21
Политика
Британия, Франция и Германия обвинили Иран в атаках на саудовские НПЗ
Лидеры Франции, Германии и Великобритании в совместном коммюнике возложили на Иран ответственность за нападение на саудовские нефтяные объекты.
РИА Новости вчера в 16:45
Происшествия
В Хабаровском крае тигр напал на охотников
Тигр напал на охотников в Хабаровском крае, сообщил «РИА Новости» гендиректор центра «Амурский тигр» Сергей Арамилев.
РБК 03:46
Хоккей
«Локомотив» отправил в отставку тренера Мактавиша
Ярославский хоккейный клуб "Локомотив" сообщил об отставке главного тренера команды Крэйг Мактавиш.
Газета.Ru 04:59
Кино
В «Октябре» прошла премьера «Героя» Карена Оганесяна
Культуромания 03:14
Игры
Red Dead Redemption 2 снова получила возрастной рейтинг в Австралии
В конце августа Rockstar попыталась получить возрастной рейтинг в Австралии для своего таинственного проекта под названием Bonaire.
Игромания.ру 03:07
Политика
Соловьёв прокомментировал эмоциональность в программе на «России 1»
Телеведущий Владимир Соловьёв объяснил своё эмоциональное поведение в программе на телеканале «Россия 1» тем, что не мог слышать «либеральный бред» про историю России.
RT на русском вчера в 23:41
Политика
Денис Паслер назначил нового главу оренбургского министерства экологии
Губернатор Оренбургской области Денис Паслер назначил во вторник, 24 сентября, нового министра природных ресурсов, экологии и имущественных отношений.
РИА Оренбуржье 00:39
Кино
Кристина Асмус рассказала о съемках без одежды
На телеэкранах актриса предстанет полностью обнаженной. Она поведала, как на самом деле проходили съемки откровенных сцен.
Дни.ру 22 сентября в 06:43
Здоровье
Прививку от гриппа сделали 45 тысяч человек
Более 45 тысяч жителей Владимирской области сделали прививку от гриппа. Всего же планируется вакцинировать порядка 630 тысяч человек.
Призыв (г. Владимир) 04:30
Происшествия
Детей, которые получили ожоги в Турции, доставили в Екатеринбург
Сегодня днём детей, которые получили ожоги в Турции, доставили в Екатеринбург.
Твой Континент 21 сентября в 07:58
Политика
Грета Тунберг в ООН обвинила мировых лидеров в украденном детстве
Российская газета 04:25
Общество
Пилот аварийно севшего А321 отказался переезжать в подаренную квартиру
Семья командира экипажа аварийно севшего в Подмосковье А321 "Уральских авиалиний" Дамира Юсупова не будет переезжать в подаренную губернатором Свердловской области квартиру, сообщает издание URA.RU.
РИА Новости вчера в 08:23
Политика
«Квартал 95»: Зеленский уже устал от президентства
News.ru вчера в 21:17
Политика
На Украине хотят изменить морскую границу с Россией
Украинское госучреждение «Госгидрография» предложило начать переговоры по установлению морской границы между Украиной и Россией.
Известия вчера в 20:06
Авто
В России начнут собирать полноприводные Peugeot и Citroen
На калужском предприятии «ПСМА Рус» началась сборка фургонов Peugeot Expert и Citroen Jumpy с полноприводной системой.
SpeedMe вчера в 04:58
Общество
1 октября бюджетникам повысят зарплату
В начале года Российская трехсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых отношений разослала в регионы рекомендации по повышению зарплаты бюджетникам с 1 октября как минимум на 4,3 процента, а можно и выше.
Российская газета вчера в 20:16
Общество
Как Меган Маркл и принц Гарри на самом деле летели в Африку
В августе вокруг королевской пары разразились скандалы из-за того, что Меган Маркл и принц Гарри пользовались частными самолетами, отправившись в отпуск в континентальную Европу.
Газета.Ru вчера в 08:25
Автоспорт
Маркелов заменит погибшего Юбера на этапах в Сочи и Абу-Даби
Российский пилот Артем Маркелов выступит за команду Arden на заключительных этапах сезона в «Формуле-2» в Сочи и Абу-Даби.
Sportbox.RU 04:45
Политика
Глава Мосгордумы назвал зарплату депутатов
Зарплата депутата столичного парламента составляет около 200 тыс. рублей, рассказал в эфире радиостанции «Вести FM» глава Мосгордумы Алексей Шапошников во вторник, 24 сентября.
Известия 04:42
Политика
Андрей Бочаров вступил в должность губернатора Волгоградской области
После официального вступления в должность губернатора Волгоградской области Андрей Бочаров обратился к жителям региона, поблагодарив их за поддержку и оказанное доверие.
Newdaypost.ru 04:14
Футбол
Неймар признался, что у него имеются проблемы в общении с людьми
Нападающий «ПСЖ» Неймар отметил, что ему часто не удается сдержать эмоции, что негативно сказывается на общении с людьми.
Матч ТВ 00:02
Происшествия
Прокуратура попросила отменить приговор участнику «Нового величия»
Прокуратура попросила Московский городской суд отменить приговор Павлу Ребровскому, осужденному на 2,5 года колонии по делу «Нового величия».
Lenta.ru 04:48