Экономика
РИА НовостиПостановление о расширении льготной ипотеки подпишут в ближайшие дни
Постановление правительства РФ о расширении программы социальной ипотеки, предложенном президентом России Владимиром Путиным, готово и будет подписано в ближайшие дни, заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.
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Хуснуллин: льготная ипотека привлечет 0,5 трлн рублей в экономику
Будущее России. Национальные проекты08:33
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Происшествия
Отстраненный от парада солдат объяснил разбитое стекло машины ФСО
Солдат Никита Еременко, отстраненный от парада Победы на Красной площади в Москве, разбил стекло в автомобиле Федеральной службы охраны (ФСО), протестуя против «несправедливого решения» в отношении него.
РБК 09:36
Общество
Сын Никиты Хрущева покончил с собой в США
Политолог Сергей Хрущев, сын бывшего первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева, покончил с собой.
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Политика
Посольство США в Москве вывесило ЛГБТ-флаг
Посольство Соединенных Штатов в Москве вывесило ЛГБТ-флаг, передает корреспондент "Газеты.ru".
Газета.Ru 06:19
Экономика
Экс-директор операционного департамента ЦБ сняла свою кандидатуру на пост главы НРД
Алехина до лета прошлого года работала в должности директора операционного департамента ЦБ РФ (ранее департамент сопровождения и контроля операций на финансовых рынках).
Интерфакс 09:05
Религия
Новосибирского священника наказали за критику храма Минобороны
Недовольство церковного руководства вызвал священника в фейсбуке, где тот назвал храм Минобороны в подмосковном парке «Патриот» − «языческим капищем».
Московский Комсомолец Новосибирск вчера в 11:08
Политика
В Совфеде заявили о вмешательстве Запада в суверенный процесс в РФ
Западные страны с января 2020 года проводят кампанию по вмешательству в суверенный конституционный процесс в России.
Известия 08:45
Политика
В Кремле прокомментировали заявления Лукашенко о выборах в Белоруссии
Ранее Лукашенко заявил, что намерен обсудить в ближайшее время с президентом РФ Владимиром Путиным "вмешательство извне" в белорусские выборы главы государства.
Газета.Ru 08:35
Общество
В Калининграде наградили потерявшую туфлю участницу парада
Участница парада в Калининграде, которая в ходе мероприятия потеряла туфлю, была награждена командующим Балтфлотом адмиралом Александром Носатовым.
RT на русском 08:29
Общество
За каждого ребенка до 16 лет в июле выплатят по 10 тысяч рублей
Президент РФ Владимир Путин подписал указ о выдаче семьям с детьми до 16 лет второй единовременной выплаты в размере 10 тысяч рублей.
Live24 23 июня в 13:45
Общество
РКК «Энергия» заключила контракт на выход туриста в открытый космос
Ракетно-космическая корпорация "Энергия" и американская компания Space Adventures Inc. подписали первый в истории контракт на выход космического туриста в открытый космос.
РИА Новости 09:03
Общество
В ЮВО рассказали об инциденте с танком Т-34 в Севастополе
Танк Т-34 в ходе парада в честь 75-летия победы в Великой Отечественной войне в Севастополе при совершении поворота снизил обороты двигателя и остановился на безопасном расстоянии от зрителей.
RT на русском вчера в 10:05
Общество
Журналист «Дождя» смог дважды проголосовать по поправкам в Конституцию
Ведущий телеканала «Дождь» Павел Лобков смог дважды проголосовать по поправкам в Конституцию, сообщает телеканал.
Ведомости 05:50
Шоу-бизнес
Собчак сломала нос и попала в больницу
Lenta.ru 09:34
Авто
УАЗ начал производство УАЗ «Пикап» с «автоматом»
УАЗ начал серийное производство модели УАЗ «Пикап» с автоматической коробкой передач.
Автоновости дня 04:17
Авто
Новые правила для российских водителей вступят в силу 1 июля
С 1 июля 2020 года в России начнут действовать несколько новых правил для водителей, которые касаются медосвидетельствования, регистрации тюнингованных машин и импорта машин с правым рулем, сообщают Autonews.
Lenta.ru 09:10
Происшествия
В Харькове неизвестные избили битами члена партии Шария
Неизвестные ночью избили битами члена партии Шария в Харькове, пострадавший в реанимации, заявил в четверг лидер политсилы, украинский блогер Анатолий Шарий.
РИА Новости 05:06
Армия и оружие
Ким Чен Ын приказал остановить все военные действия против Южной Кореи
Собранием руководил лидер КНДР Ким Чен Ын по видеосвязи. Он заявил, что решил приостановить планы военных действий против Южной Кореи.
ГЛАС.RU вчера в 03:37
Политика
Трамп заявил о планах США перебросить часть войск из Германии в Польшу
Соединённые Штаты перебросят часть размещённых в Германии войск на территорию Польши.
RT на русском вчера в 16:33
Происшествия
Бывший главный врач ОКБ Любовь Быкова призналась в получении взяток
Любовь Быкова обвиняется в получении взяток в крупном размере и злоупотреблении должностными полномочиями.
ГТРК Владимир 07:34
Происшествия
Адвокат заявил о готовности Ефремова усыновить детей из семьи Захарова
Адвокат Эльман Пашаев, представляющий интересы Михаила Ефремова, заявил о готовности актера усыновить детей из семьи Сергея Захарова, погибшего в результате ДТП.
Lenta.ru 00:08
Политика
Путин заявил о недопустимости принуждения к голосованию
Президент России Владимир Путин в четверг, 25 июня, заявил, что нельзя никого принуждать к участию в голосовании по поправкам в Конституцию страны.
Известия 07:38
Политика
Лукашенко заявил о вмешательстве из России и Польши
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что во внутренние дела страны и предвыборную гонку идет вмешательство извне — из России и Польши.
Коммерсантъ 06:04
Политика
Реакция ветерана на слова Путина о Победе попала на видео
Реакция одного из ветеранов на слова главы государства о войне попала в телетрансляцию.
Pravda.Ru вчера в 08:57
Культура
На Мамаевом кургане прошел концерт Победы
Накануне, 24 июня, в Волгограде на Мамаевом кургане прошел концерт, посвященный 75-летию Победы.
RuNews24.ru 01:29
Авто
Появились фото люксовой версии обновленной Lada Largus
В социальных сетях появилась фотография тестового прототипа обновленного LADA Largus в топовой комплектации Luxe.
Автоновости дня 02:02
Шоу-бизнес
Развод Гарика Харламова и Кристины Асмус оказался розыгрышем
Пара не собирается расставаться. Это подтвердил ведущий популярного юмористического YouTube-шоу Comment Out Владимир Маркони.
Pravda.Ru вчера в 09:42
Общество
Памятник Сталину открыли в городе Бор
Время Н 02:07
Космос
В близлежащей звёздной системе обнаружена планета размером с Нептун
Обнаруженная экзопланета получила обозначение AU Mic b. По размерам этот объект сопоставим с Нептуном, который по диаметру экватора превосходит Землю в 3,9 раза.
3DNews 00:45