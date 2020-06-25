Экономика
РИА НовостиПостановление о расширении льготной ипотеки подпишут в ближайшие дни
Постановление правительства РФ о расширении программы социальной ипотеки, предложенном президентом России Владимиром Путиным, готово и будет подписано в ближайшие дни, заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.
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Хуснуллин: льготная ипотека привлечет 0,5 трлн рублей в экономику
Будущее России. Национальные проекты08:33
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В Калининграде наградили потерявшую туфлю участницу парада
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В Москве перед парадом Победы солдат-срочник устроил провокацию - он разбил окна в машине сотрудников ФСО.
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Москва, 25 июня 2020, 15:38 — REGNUM Заместитель генерального директора украинского телеканала ATR, журналист Айдер Муждабаев был объявлен в международный розыск, сообщила 25 июня пресс-служба Следственного комитета России.
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Ново-Огарево, Московская область, 25 июня 2020, 15:48 — REGNUM Западные политики и историки прекрасно знают, кто развязал Вторую мировую войну и кто в ней победил, однако в учебниках и публикациях излагаются совсем иные идеи.
REGNUM 08:48
Политика
Путин заявил о недопустимости принуждения к голосованию
Президент России Владимир Путин в четверг, 25 июня, заявил, что нельзя никого принуждать к участию в голосовании по поправкам в Конституцию страны.
Известия 07:38
Авто
В РФ подешевели автомобили с пробегом
32CARS.ru 06:39
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В Госдуме предложили установить выплаты за отказ от места в детсаду
Места в детском саду положены на дошкольников по закону, и за отказ парламентарий предлагает установить для родителей ежемесячную выплату в размере регионального минимального размера оплаты труда.
Российская газета 02:47
Шоу-бизнес
Джиган купил Оксане Самойловой браслет стоимостью 6 миллионов рублей
Джиган побывал в одном из бутиков известной ювелирной сети и выбрал для жены браслет Mercury Classic.
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Ефремов оказался не готов усыновить детей из семьи погибшего водителя
Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев открестился от своих слов об усыновлении актером детей из семьи Сергея Захарова, погибшего в результате аварии.
Lenta.ru 04:42
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Пассажирский автобус рухнул с моста в Варшаве
По меньшей мере один человек погиб, еще 17 получили ранения в результате падения автобуса с моста в Варшаве, сообщает RMF 24 со ссылкой на заявление министра здравоохранения Польши Лукоша Шумовского.
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Российские кинотеатры могут возобновить работу к 15 июля
Кинотеатры могут открыться к 15 июля, это зависит от эпидемиологической обстановки в крупных городах, сообщила министр культуры России Ольга Любимова.
RT на русском 05:30
Общество
Памфилова назвала попытки проголосовать дважды провокациями
Председатель ЦИК Элла Памфилова назвала провокацией ситуацию с двойным голосованием журналиста "Дождя" Павла Лобкова.
Газета.Ru 08:08
Происшествия
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В Крыму возбуждено уголовное в отношении трех приезжих из Чечни, которых подозревают в похищении жителя Ялты ради выкупа и с применением насилия и в вымогательстве.
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Разработчик раскрыл некоторые подробности Mafia: Definitive Edition
Чемпионат вчера в 06:27
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Полосу строящегося пляжа в черте Набережной Космонавтов в Саратове решили расширить.
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Песков объяснил, почему Путин решил внести поправки в Конституцию
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Подписан первый в истории контракт на выход туриста в открытый космос
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По мнению разведенной актрисы, фотографий в ярких открытых купальниках много не бывает.
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