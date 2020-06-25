Общество
РИА НовостиПостановление о расширении льготной ипотеки подпишут в ближайшие дни
Постановление правительства РФ о расширении программы социальной ипотеки, предложенном президентом России Владимиром Путиным, готово и будет подписано в ближайшие дни, заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.
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Постановление о расширении льготной ипотеки будет подписано в ближайшие дни
Вечерняя Москвавчера в 09:19
Постановление об увеличении лимитов по льготной ипотеке будет принято на этой неделе
Интерфаксвчера в 08:48
В кабмине анонсировали принятие постановления о расширении льготной ипотеки
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Будущее России. Национальные проектывчера в 08:33
Автоматически обработан 7241 источник, обновлено в 07:10, Ашберн
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В Сети появилось видео инцидента с солдатом перед парадом Победы.
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Минздрав России одобрил отечественный препарат «Арепливир» компании «Промомед» для лечения COVID-19, сообщается на сайте госреестра лекарственных препаратов.
Русская Планета вчера в 14:50
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Одним из глaвных прaздничных мeрoприятий в чeсть 75-й гoдoвщины Великой Победы стал грандиозный Концерт на Мамаевом кургане в городе Волгограде.
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В Башкирии на день запретят продажу алкоголя
Как отмечает администрация Уфы, в соответствующем региональном законе указано введение ограничений во время массовых мероприятий.
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Собственно, подавляющее большинство известных чёрных дыр и были открыты благодаря излучению окружающей их материи (мы видим только тот свет, который испускается за пределами гравитационного капкана космической хищницы).
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Москва, 26 июня 2020, 11:27 — REGNUM Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о единовременных выплатах семьям с детьми до 16 лет.
REGNUM 04:27
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После съемок в Курске ведущий Джон Уоррен покинул шоу «Поедем, поедим»
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Личный фотограф и биограф Примадонны Роман Родин показал пользователям соцсети «Инстаграм» ее архивный снимок на пляже, на котором она позирует в купальнике.
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Раскрыта загадка темной стороны Луны
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