Экономика
РИА НовостиПостановление о расширении льготной ипотеки подпишут в ближайшие дни
Постановление правительства РФ о расширении программы социальной ипотеки, предложенном президентом России Владимиром Путиным, готово и будет подписано в ближайшие дни, заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.
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Хуснуллин: льготная ипотека привлечет 0,5 трлн рублей в экономику
Будущее России. Национальные проекты08:33
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В Калининграде наградили потерявшую туфлю участницу парада
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В WADA ответили США на предложение прекратить финансирование
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Pravda.Ru 06:52
Финансы
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До начала лета на протяжении последних четырех месяцев наблюдался отток вкладов: 1 января 2020 года объем валютных вкладов населения составлял $96,54 млрд.
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Финляндия откроет границы с Россией в последнюю очередь
Министр отметила, что в первую очередь откроются внутренние границы Евросоюза, а уже потом все остальные.
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В Госдуме предложили установить выплаты за отказ от места в детсаду
Депутат Госдумы Василий Власов направил письмо министру просвещения Сергею Кравцову с предложением установить ежемесячную выплату для семей, которые откажутся от места в детском саду, пишет телеканал "RT".
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Здоровье
Зеленский предупредил украинцев о пике заболеваемости коронавирусом
Если ежедневный рост числа заболевших коронавирусом на Украине не остановить, пик заболеваемости наступит в середине лета.
ТВ Центр 08:27
Шоу-бизнес
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Общество
В июле семьям выплатят еще по 10 тысяч рублей на детей до 16 лет
В июле семьям выплатят еще по десять тысяч рублей на детей от рождения до 16 лет.
Телеканал Санкт-Петербург 23 июня в 11:04
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На Кубани возобновятся межмуниципальные пассажирские перевозки
С 27 июня в Краснодарском крае возобновится транспортное сообщение между муниципалитетами.
Известия 08:28
Интернет
Google начала автоматически удалять историю поиска пользователей
Генеральный директор Google Сундар Пичаи в официальном блоге компании сообщил о новой функции, которая будет отвечать за автоматическое удаление истории местоположений и поиска в своих сервисах.
Piter.tv 07:26
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Соловьев назвал причину провокации солдата на параде Победы
Военное дело 03:49
Культура
После съемок в Курске ведущий Джон Уоррен покинул шоу «Поедем, поедим»
Британский телеведущий Джон Уоррен ушел из шоу «Поедем, поедим» после восьми лет участия в проекте.
iReactor 09:24
Кино
Слухи: Николас Кейдж ведет переговоры о роли Супермена в фильме «Флэш»
После известия о переговорах с Майклом Китоном насчет возвращения к образу пожилого Бэтмена во «Флэше» портал We Got This Covered преподнес еще более удивительную весть.
Киноафиша России 09:49
Политика
В Совфеде заявили о вмешательстве Запада в суверенный процесс в РФ
Западные страны с января 2020 года проводят кампанию по вмешательству в суверенный конституционный процесс в России.
Известия 08:45
Кино
26 июня в Fortnite покажут фильмы Кристофера Нолана
Показы приурочены к скорому выходу новой работы режиссера – "Довод". Ранее Epic Games показали пользователям трейлер этой киноленты.
Деловое.ТВ вчера в 14:01
Политика
Песков опроверг отъезд Лукашенко в Минск после парада Победы
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг информацию о скором отъезде из Москвы президента Белоруссии Александра Лукашенко после парада Победы и возложения цветов к Могиле Неизвестного Солдата.
Lenta.ru вчера в 11:06
Политика
Лукашенко обсудит с Путиным вмешательство России в белорусские выборы
Как сообщает «Интерфакс», президент Белоруссии Александр Лукашенко на совещании в четверг, 25 июня, заявил, что есть люди и в России, и в Польше, которые стоят за белорусскими оппозиционерами и вмешиваются в президентские выборы Беларуси.
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Российские кинотеатры могут открыться к 15 июля
Кинотеатры в России могут открыться к 15 июля. Об этом рассказала министр культуры Ольга Любимова.
Вести.Ru 10:04
Политика
Financial Times (Великобритания): Россия не может себе позволить еще 15 лет войны с Западом (Financial Times)
Владимир Путин хочет, чтобы ему предоставили возможность просидеть у власти еще 15 лет.
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Политика
Зеленский объявил об уходе в разведку
Президент Украины Владимир Зеленский провел заседание Комитета по вопросам разведки. Об этом сообщается на сайте офиса украинского лидера.
Московский Комсомолец 10:09
Происшествия
Адвокат заявил о готовности Ефремова усыновить детей из семьи Захарова
Адвокат Эльман Пашаев, представляющий интересы Михаила Ефремова, заявил о готовности актера усыновить детей из семьи Сергея Захарова, погибшего в результате ДТП.
Lenta.ru 00:08
Армия и оружие
Боевая техника времен ВОВ приняла участие в параде на Красной площади
Боевая техника времен Великой Отечественной войны и современные образцы вооружения показали на параде Победы в Москве.
Народные новости вчера в 05:24
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В ЮВО отреагировали на инцидент с Т-34 на параде в Севастополе
На параде Победы в Севастополе не было представляющих опасность для зрителей инцидентов.
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Политика
Лидер чернокожих активистов хочет «сжечь США»
Газета.Ru 08:33
Шоу-бизнес
Харламов заявил, что известие о разводе с Асмус не было розыгрышем
Гарик Харламов заявил, что известие о его разводе с женой Кристиной Асмус не является розыгрышем, как ранее писали СМИ.
Общественная служба новостей 03:45
Общество
Ксения Собчак решила подать в суд на издание Business Insider
Телеведущая обвинила журналистов в клевете Ксения Собчак решила подать в суд на издание Business Insider, которое накануне опубликовало статью об одиозной телеведущей и разрыве с ней контракта концерном Audi.
Inc-news.ru 03:20