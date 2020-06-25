Экономика

РИА НовостиРИА НовостиПостановление о расширении льготной ипотеки подпишут в ближайшие дни

Постановление правительства РФ о расширении программы социальной ипотеки, предложенном президентом России Владимиром Путиным, готово и будет подписано в ближайшие дни, заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.
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Постановление о расширении льготной ипотеки будет подписано в ближайшие дни

Вечерняя Москва09:19

В кабмине анонсировали принятие постановления о расширении льготной ипотеки

Говорит Москва08:54

Постановление о расширении льготной ипотеки подпишут в ближайшие дни

РИА Новости08:40

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Будущее России. Национальные проекты08:33

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Аргументы недели02:29

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Генеральный директор Google Сундар Пичаи в официальном блоге компании сообщил о новой функции, которая будет отвечать за автоматическое удаление истории местоположений и поиска в своих сервисах.
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Марат Хуснуллин
Российский государственный деятель. Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации с 21 января 2020. Кандидат экономических наук.
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