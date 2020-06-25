Постановление правительства РФ о расширении программы социальной ипотеки, предложенном президентом России Владимиром Путиным, готово и будет подписано в ближайшие дни, заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

Постановление о расширении льготной ипотеки подпишут в ближайшие дни

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