Экономика
РИА НовостиПостановление о расширении льготной ипотеки подпишут в ближайшие дни
"Буквально на днях президент принял решение, поручил правительству, и сегодня я могу сказать, что постановление правительства готово полностью и сегодня-завтра будет подписано о том, что кредит может быть 6 миллионов рублей и 12 миллионов для агломераций", - сказал Хуснуллин журналистам.
Читать в источнике
Оценить21
с чего всё началось
Представители строительной отрасли Севастополя очень позитивно восприняли обращение Президента Владимира Путина, в котором он, среди прочего, предложил перенести ряд строительных норм из категории обязательных в рекомендованные, а также сообщил о расширении программы льготной ипотеки под 6,5% ипотечного кредитования – лимит предложено поднять с трех до шести миллионов рублей.ForPost25 июня в 06:08
Подробнее о событии
Показать все источники
Президент РФ распространил льготную ипотеку на новое жилье стоимостью до 6 и 12 млн руб
Вестник Мордовии24 июня в 06:48
Автоматически обработаны 7242 источника, обновлено в 03:02, Ашберн
Политика
Депутат Рады заявил о тайном меморандуме Украины и МВФ
По мнению депутата, наличие тайного меморандума доказывают слова главы социального комитета Рады и представителя фракции «Слуга народа» Галины Третьяковой.
РБК 02:10
Футбол
«Зенит» обыграл «Крылья Советов» с помощью двух пенальти
Санкт-Петербург, 27 июня 2020, 09:11 — REGNUM «Зенит» одержал победу над «Крыльями Советов» в матче 24-го тура чемпионата России по футболу.
REGNUM 02:11
Общество
Правительство выделило средства для выплат на детей до 16 лет
Правительство одобрило выделение Минфину средств на выплаты по десять тысяч рублей на каждого ребенка в возрасте до 16 лет.
РИА Новости 02:41
Космос
Астронавт NASA потерял зеркало, выходя в открытый космос с борта МКС
Вашингтон, 27 июня 2020, 09:12 — REGNUM Астронавт NASA Кристофер Кэссиди во время выхода в открытый космос с борта Международной космической станции потерял нарукавное зеркальце — оно слетело со скафандра и выпало наружу станции.
REGNUM 02:12
Армия и оружие
Опубликовано видео перехвата самолётов США над Чёрным морем
Как заявили в Минобороны, 26 июня силы ПВО зафиксировали действия американских самолётов-разведчиков над нейтральными водами Чёрного моря, после чего было осуществлено их сопровождение российским истребителем.
RT на русском 01:16
Общество
В США за сутки выявили рекордное число заражений коронавирусом
За сутки в США зарегистрировали 40 780 новых случаев заражения коронавирусом, что стало абсолютным максимумом с начала пандемии, сообщило 26 июня агентство Reuters.
Известия вчера в 23:08
Происшествия
Появилось видео с разбившим машину ФСО перед Парадом Победы солдатом
Действия 22-летнего солдата-срочника Никиты Еременко, который незадолго перед началом Парада Победы в Москве разбил прикладом стекло микроавтобуса ФСО, зафиксировала камера наблюдения.
Вести.Ru вчера в 01:50
Общество
В Москве за сутки вылечились 1852 пациента с коронавирусом
За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровели еще 1852 пациента.
Известия 02:24
Общество
Цукерберг потерял $7 млрд из-за бойкота рекламы в Facebook
Основатель Facebook Марк Цукерберг потерял уже $7,21 млрд из-за бойкота рекламы на платформах компании — Facebook, Instagram, Twitter, сообщает Bloomberg.
Коммерсантъ 02:25
Происшествия
Главу строительной компании нашли мертвым в Москве
Бизнесмена Андрея Грудина обнаружили мертвым в Москве. Тело руководителя строительной компании нашли в офисе его фирмы в ночь на 27 июня.
Известия 00:38
Шоу-бизнес
Дело о разводе Пелагеи и Ивана Телегина суд рассмотрит 9 июля
9 июля будет рассмотрено дело по вопросу развода между хоккеистом из ЦСКА Иваном Телегиным и певицей Пелагеей.
RuNews24.ru вчера в 13:28
Происшествия
На Аляске нашли новые останки погибших в авиакатастрофе 1952 года
РИА Новости вчера в 23:06
Футбол
«Ювентус» разгромил «Лечче» в матче чемпионата Италии по футболу
Vprognoze.ru вчера в 21:52
Политика
Посольство России сообщило об угрозах после публикации NYT о талибах
Сотрудникам посольств России в Вашингтоне и Лондоне начали поступать угрозы после публикации New York Times (NYT) о якобы объявлении Россией награды за убийство военных США в Афганистане.
РБК вчера в 23:04
Происшествия
Адвокат опроверг требование компенсации семьей Захарова
РБК вчера в 14:38
Авто
Рестайлинговый внедорожник Lada Niva увидит свет в 2023 году
Хорватский партнер тольяттинского автогиганта AD Plastik Group в начале июня оформил контракт с "АвтоВАЗом" на производство пластиковых деталей обвеса для Lada Niva следующей генерации на период с 2023 до 2033 года.
Новые автомобили вчера в 12:05
Культура
Белые актеры перестанут озвучивать цветных персонажей в «Симпсонах»
Авторы «Симпсонов» сделали заявление сразу после отказа актера Майка Генри озвучивать темнокожего персонажа Кливленда в мультсериале «Гриффины».
Слово и Дело 02:17
Шоу-бизнес
Наташа Королева примерила длинную челку
«Настроение челка!» - подписала она снимок. Скорее всего, Наташе Королевой освежили образ без помощи ножниц.
Lisa.ru вчера в 10:45
Футбол
«Ростов» сыграет против «Арсенала» основным составом
Ранее Валерий Карпин сообщал, что такое возможно только в том случае, если Роспотребнадзор пойдет навстречу и разрешит здоровым игрокам защищать честь клуба.
CT news вчера в 14:15
Экономика
Банк России решил не продлевать прием карт с истекшим сроком действия
Банк России решил не продлевать после 1 июля разрешение банкам принимать карты с истекшим сроком действия.
Российская газета вчера в 07:36
Технологии
Игра «S.T.A.L.K.E.R.: Тень Чернобыля» обновлена впервые за 13 лет
Разработчик сообщает о готовности бета-версии патча pre 1.0007, а это означает, что популярная игра «S.T.A.L.K.E.R.: Тень Чернобыля» наконец-то получила официальное обновление.
Goroday.ru вчера в 18:22
Авто
В России с 1 июля вступят в силу три новых изменения для водителей
С 1 июля 2020 года в силу вступят три новых изменения для водителей, во первых это запрет на импорт праворульной техники категорий M2 и M3 — строительных машин, грузовиков с манипуляторами, микроавтобусов и пассажирских автобусов.
Ёлдаш вчера в 00:53
Энергетика
Российская нефть Urals в Европе подорожала до 46 долларов за баррель
С начала лета в Европе цена на нефть российской марки Urals выросла больше чем на 7-8 долларов до 45-46 долларов за баррель.
Российская газета 24 июня в 11:41
Общество
Россиянам перечислили тревожные симптомы после вакцинации от COVID-19
Россиянам перечислили опасные и тревожные симптомы, которые могут проявиться после вакцинации от коронавируса.
Lenta.ru вчера в 20:26
Политика
Российский лингвист заявила об отсутствии ошибки в бюллетенях
Ведущий научный сотрудник института русского языка имени Виноградова РАН, кандидат филологических наук Ольга Северская в эфире радиостанции «Эхо Москвы», запись которого доступна на YouTube, заявила о найденной грамматической ошибке в бюллетенях.
Lenta.ru вчера в 14:01
Политика
Меркель предложила ЕС задуматься о мире без лидерства США
В своем интервью, опубликованном сразу в нескольких европейских СМИ, канцлер ФРГ Ангела Меркель допустила возможность новой геополитической реальности, в которой лидирующая роль не была бы за США.
Коммерсантъ вчера в 22:22
Общество
Суд приговорил Кирилла Серебренникова к 3 годам условно
Мещанский районный суд приговорил режиссера Кирилла Серебренникова к 3 годам заключения условно за мошенничество и хищение почти 129 миллионов рублей.
Российская газета вчера в 09:53
Игры
Компания Blizzard опубликовала новую информацию о Diablo IV
Компания-разработчик видеоигры Diablo IV сообщила о главных изменениях, внесенных в новую версию.
Goroday.ru вчера в 17:32
Общество
Благотворительный фонд «Русь сидящая» закрывается
Глава правозащитного фонда "Русь сидящая" Ольга Романова объявила о закрытии организации. Об этом она сообщила на своей странице в Facebook.
Газета.Ru 02:26
Политика
Трамп: США перебросят часть войск из ФРГ в Польшу
ToDay News Ufa 25 июня в 11:39