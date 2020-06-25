с чего всё началось

"Буквально на днях президент принял решение, поручил правительству, и сегодня я могу сказать, что постановление правительства готово полностью и сегодня-завтра будет подписано о том, что кредит может быть 6 миллионов рублей и 12 миллионов для агломераций", - сказал Хуснуллин журналистам.

Постановление о расширении льготной ипотеки подпишут в ближайшие дни

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