Экономика

РИА НовостиРИА НовостиПостановление о расширении льготной ипотеки подпишут в ближайшие дни

"Буквально на днях президент принял решение, поручил правительству, и сегодня я могу сказать, что постановление правительства готово полностью и сегодня-завтра будет подписано о том, что кредит может быть 6 миллионов рублей и 12 миллионов для агломераций", - сказал Хуснуллин журналистам.
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с чего всё началось
Представители строительной отрасли Севастополя очень позитивно восприняли обращение Президента Владимира Путина
, в котором он, среди прочего, предложил перенести ряд строительных норм из категории обязательных в рекомендованные, а также сообщил о расширении программы льготной ипотеки под 6,5% ипотечного кредитования – лимит предложено поднять с трех до шести миллионов рублей.
ForPost25 июня в 06:08

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Вторичный рынок: возвращение из карантинного отпуска

BFM.ruвчера в 00:43

Путин предложил расширить условия льготной ипотеки

RuNews24.ru23 июня в 18:46

В Минфине разъяснили, кого коснется расширение льготной ипотеки на новостройки

ТАСС25 июня в 12:31

Аналитики оценили долю жилья в Москве для льготной ипотеки под 6,5%

РБК25 июня в 10:43

Президент РФ распространил льготную ипотеку на новое жилье стоимостью до 6 и 12 млн руб

Вестник Мордовии24 июня в 06:48

Президент Путин предложил льготную ипотеку для квартир подороже

РЕН ТВ23 июня в 22:51

В Минфине рассказали об особенностях программы льготной ипотеки

Известия25 июня в 12:41
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Политика

Депутат Рады заявил о тайном меморандуме Украины и МВФ

По мнению депутата, наличие тайного меморандума доказывают слова главы социального комитета Рады и представителя фракции «Слуга народа» Галины Третьяковой.
РБК 02:10
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Футбол

«Зенит» обыграл «Крылья Советов» с помощью двух пенальти

Санкт-Петербург, 27 июня 2020, 09:11 — REGNUM «Зенит» одержал победу над «Крыльями Советов» в матче 24-го тура чемпионата России по футболу.
REGNUM 02:11
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Общество

Правительство выделило средства для выплат на детей до 16 лет

Правительство одобрило выделение Минфину средств на выплаты по десять тысяч рублей на каждого ребенка в возрасте до 16 лет.
РИА Новости 02:41
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Космос

Астронавт NASA потерял зеркало, выходя в открытый космос с борта МКС

Вашингтон, 27 июня 2020, 09:12 — REGNUM Астронавт NASA Кристофер Кэссиди во время выхода в открытый космос с борта Международной космической станции потерял нарукавное зеркальце — оно слетело со скафандра и выпало наружу станции.
REGNUM 02:12
Армия и оружие

Опубликовано видео перехвата самолётов США над Чёрным морем

Как заявили в Минобороны, 26 июня силы ПВО зафиксировали действия американских самолётов-разведчиков над нейтральными водами Чёрного моря, после чего было осуществлено их сопровождение российским истребителем.
RT на русском 01:16
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Общество

В США за сутки выявили рекордное число заражений коронавирусом

За сутки в США зарегистрировали 40 780 новых случаев заражения коронавирусом, что стало абсолютным максимумом с начала пандемии, сообщило 26 июня агентство Reuters.
Известия вчера в 23:08
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Происшествия

Появилось видео с разбившим машину ФСО перед Парадом Победы солдатом

Действия 22-летнего солдата-срочника Никиты Еременко, который незадолго перед началом Парада Победы в Москве разбил прикладом стекло микроавтобуса ФСО, зафиксировала камера наблюдения.
Вести.Ru вчера в 01:50
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Общество

В Москве за сутки вылечились 1852 пациента с коронавирусом

За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровели еще 1852 пациента.
Известия 02:24
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Общество

Цукерберг потерял $7 млрд из-за бойкота рекламы в Facebook

Основатель Facebook Марк Цукерберг потерял уже $7,21 млрд из-за бойкота рекламы на платформах компании — Facebook, Instagram, Twitter, сообщает Bloomberg.
Коммерсантъ 02:25
Происшествия

Главу строительной компании нашли мертвым в Москве

Бизнесмена Андрея Грудина обнаружили мертвым в Москве. Тело руководителя строительной компании нашли в офисе его фирмы в ночь на 27 июня.
Известия 00:38
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Шоу-бизнес

Дело о разводе Пелагеи и Ивана Телегина суд рассмотрит 9 июля

9 июля будет рассмотрено дело по вопросу развода между хоккеистом из ЦСКА Иваном Телегиным и певицей Пелагеей.
RuNews24.ru вчера в 13:28
12
Происшествия

На Аляске нашли новые останки погибших в авиакатастрофе 1952 года

РИА Новости вчера в 23:06
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Футбол

«Ювентус» разгромил «Лечче» в матче чемпионата Италии по футболу

Vprognoze.ru вчера в 21:52
Политика

Посольство России сообщило об угрозах после публикации NYT о талибах

Сотрудникам посольств России в Вашингтоне и Лондоне начали поступать угрозы после публикации New York Times (NYT) о якобы объявлении Россией награды за убийство военных США в Афганистане.
РБК вчера в 23:04
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Происшествия

Адвокат опроверг требование компенсации семьей Захарова

РБК вчера в 14:38
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Авто

Рестайлинговый внедорожник Lada Niva увидит свет в 2023 году

Хорватский партнер тольяттинского автогиганта AD Plastik Group в начале июня оформил контракт с "АвтоВАЗом" на производство пластиковых деталей обвеса для Lada Niva следующей генерации на период с 2023 до 2033 года.
Новые автомобили вчера в 12:05
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Культура

Белые актеры перестанут озвучивать цветных персонажей в «Симпсонах»

Авторы «Симпсонов» сделали заявление сразу после отказа актера Майка Генри озвучивать темнокожего персонажа Кливленда в мультсериале «Гриффины».
Слово и Дело 02:17
25
Шоу-бизнес

Наташа Королева примерила длинную челку

«Настроение челка!» - подписала она снимок. Скорее всего, Наташе Королевой освежили образ без помощи ножниц.
Lisa.ru вчера в 10:45
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Футбол

«Ростов» сыграет против «Арсенала» основным составом

Ранее Валерий Карпин сообщал, что такое возможно только в том случае, если Роспотребнадзор пойдет навстречу и разрешит здоровым игрокам защищать честь клуба.
CT news вчера в 14:15
Экономика

Банк России решил не продлевать прием карт с истекшим сроком действия

Банк России решил не продлевать после 1 июля разрешение банкам принимать карты с истекшим сроком действия.
Российская газета вчера в 07:36
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Технологии

Игра «S.T.A.L.K.E.R.: Тень Чернобыля» обновлена впервые за 13 лет

Разработчик сообщает о готовности бета-версии патча pre 1.0007, а это означает, что популярная игра «S.T.A.L.K.E.R.: Тень Чернобыля» наконец-то получила официальное обновление.
Goroday.ru вчера в 18:22
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Авто

В России с 1 июля вступят в силу три новых изменения для водителей

С 1 июля 2020 года в силу вступят три новых изменения для водителей, во первых это запрет на импорт праворульной техники категорий M2 и M3 — строительных машин, грузовиков с манипуляторами, микроавтобусов и пассажирских автобусов.
Ёлдаш вчера в 00:53
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Энергетика

Российская нефть Urals в Европе подорожала до 46 долларов за баррель

С начала лета в Европе цена на нефть российской марки Urals выросла больше чем на 7-8 долларов до 45-46 долларов за баррель.
Российская газета 24 июня в 11:41
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Общество

Россиянам перечислили тревожные симптомы после вакцинации от COVID-19

Россиянам перечислили опасные и тревожные симптомы, которые могут проявиться после вакцинации от коронавируса.
Lenta.ru вчера в 20:26
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Политика

Российский лингвист заявила об отсутствии ошибки в бюллетенях

Ведущий научный сотрудник института русского языка имени Виноградова РАН, кандидат филологических наук Ольга Северская в эфире радиостанции «Эхо Москвы», запись которого доступна на YouTube, заявила о найденной грамматической ошибке в бюллетенях.
Lenta.ru вчера в 14:01
2,1K
Политика

Меркель предложила ЕС задуматься о мире без лидерства США

В своем интервью, опубликованном сразу в нескольких европейских СМИ, канцлер ФРГ Ангела Меркель допустила возможность новой геополитической реальности, в которой лидирующая роль не была бы за США.
Коммерсантъ вчера в 22:22
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Общество

Суд приговорил Кирилла Серебренникова к 3 годам условно

Мещанский районный суд приговорил режиссера Кирилла Серебренникова к 3 годам заключения условно за мошенничество и хищение почти 129 миллионов рублей.
Российская газета вчера в 09:53
2,3K
Игры

Компания Blizzard опубликовала новую информацию о Diablo IV

Компания-разработчик видеоигры Diablo IV сообщила о главных изменениях, внесенных в новую версию.
Goroday.ru вчера в 17:32
5
Общество

Благотворительный фонд «Русь сидящая» закрывается

Глава правозащитного фонда "Русь сидящая" Ольга Романова объявила о закрытии организации. Об этом она сообщила на своей странице в Facebook.
Газета.Ru 02:26
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Политика

Трамп: США перебросят часть войск из ФРГ в Польшу

ToDay News Ufa 25 июня в 11:39
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