Экономика

РИА НовостиРИА НовостиПостановление о расширении льготной ипотеки подпишут в ближайшие дни

"Буквально на днях президент принял решение, поручил правительству, и сегодня я могу сказать, что постановление правительства готово полностью и сегодня-завтра будет подписано о том, что кредит может быть 6 миллионов рублей и 12 миллионов для агломераций", - сказал Хуснуллин журналистам.
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с чего всё началось

В Минфине разъяснили, кого коснется расширение льготной ипотеки на новостройки

По данным Минфина, проект постановления ранее уже внесен в правительство РФ. Президент РФ Владимир Путин во вторник предложил распространить ипотеку со ставкой в 6,5% на покупку нового жилья стоимостью до 6 млн рублей (сейчас 3 млн), а в Москве и Санкт-Петербурге - до 12 млн(сейчас 8 млн).
ТАССвчера в 12:31

Подробнее о событии

Вторичный рынок: возвращение из карантинного отпуска

BFM.ru00:43

В Минфине рассказали об особенностях программы льготной ипотеки

Известиявчера в 12:41

Путин предложил расширить условия льготной ипотеки

RuNews24.ru23 июня в 18:46

Аналитики оценили долю жилья в Москве для льготной ипотеки под 6,5%

РБКвчера в 10:43

Президент РФ распространил льготную ипотеку на новое жилье стоимостью до 6 и 12 млн руб

Вестник Мордовии24 июня в 06:48

Президент Путин предложил льготную ипотеку для квартир подороже

РЕН ТВ23 июня в 22:51

В Минфине разъяснили, кого коснется расширение льготной ипотеки на новостройки

ТАССвчера в 12:31
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Происшествия

Полиция сообщила о шести пострадавших после нападения в Глазго

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Известия 11:15
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Общество

Названо количество доз вакцины для формирования иммунитета к COVID-19

Для формирования в России коллективного иммунитета к коронавирусу понадобится порядка 70 миллионов доз вакцины, сообщил гендиректор научного центра "Вектор" Ринат Максютов в эфире телеканала "Россия 1".
РИА Новости 20:21
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Технологии

Илон Маск назвал владельца Amazon Джеффа Безоса «подражателем»

Генеральный директор Tesla Илон Маск опубликовал в социальной сети Twitter сообщение, в котором назвал владельца Amazon Джеффа Безоса «подражателем».
Русская Планета 15:28
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Футбол

Зенит — Крылья Советов 2:1

В матче 24-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) петербургский «Зенит» на своём поле обыграл самарские «Крылья Советов».
RT на русском 15:27
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Общество

Суд приговорил Кирилла Серебренникова к трем годам заключения условно

Мещанский суд Москвы приговорил к трем годам условно режиссера, художественного руководителя «Гоголь-центра» Кирилла Серебренникова, который обвиняется в хищении 129 млн рублей, обналиченных в рамках реализации проекта «Платформа».
Известия 13:24
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Общество

Россиянин Сергей Медведев признал вину в киберпреступлениях в суде США

Россиянин Сергей Медведев, обвиняемый в США в причастности к транснациональной преступной организации, признал себя виновным в окружном суде Невады.
RT на русском 17:52
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Хоккей

Овечкин показал, как его старший сын тренирует броски по воротам

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Политика

Меркель призвала задуматься над ролью Европы в мире без лидерства США

Канцлер Германии Ангела Меркель в интервью Guardian призвала задуматься над ролью Европы в мире в случае отказа США выступать в качестве глобального лидера.
RT на русском 20:14
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Армия и оружие

Су-30 подняли для перехвата самолетов-разведчиков США над Черным морем

Газета.Ru 16:59
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Происшествия

Адвокат опроверг требование компенсации семьей Захарова

РБК 14:38
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Политика

Советник Трампа заявил о резком восстановлении экономики США

Экономический советник президента США Дональда Трампа Ларри Кудлоу заявил, что все экономические цифры указывают на то, что американская экономика оттолкнулась от дна и приступила к резкому восстановлению.
ПРАЙМ 15:53
Происшествия

В США три человека умерли после употребления антисептика

В американском штате Нью-Мексико один человек ослеп и трое умерли после того, как выпили антибактериальное средство для рук.
РБК 19:53
6
Происшествия

В деле об убийстве соратника Басаева появился еще один подозреваемый

Прокуратура и федеральное ведомство уголовной полиции Германии обнаружили еще одного возможного подозреваемого в убийстве в Берлине подозреваемого в терроризме Зелимхана Хангошвили.
Lenta.ru 17:50
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Здоровье

Специалисты объяснили большое число заражений в одном из районов Алтая

Кош-Агачский район, Алтай, 26 июня 2020, 12:55 — REGNUM Коронавирус стремительно распространяется в Кош-Агачском районе Республики Алтай, где врачи ежедневно выявляют наибольшее число носителей в регионе.
REGNUM 05:55
Происшествия

В Астрахани матери замурованного в бетон ребенка предъявлено обвинение

Газета.Ru 09:44
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Шоу-бизнес

Дело о разводе Пелагеи и Ивана Телегина суд рассмотрит 9 июля

9 июля будет рассмотрено дело по вопросу развода между хоккеистом из ЦСКА Иваном Телегиным и певицей Пелагеей.
RuNews24.ru 13:28
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Общество

Минтруд не поддержал идею выплат 10 тысяч рублей на детей 16 и 17 лет

Минтруд не поддержал идею распространить единовременную выплату в 10 тыс. рублей на детей 16 и 17 лет, сообщила уполномоченный по правам ребёнка в России Анна Кузнецова.
RT на русском 15:25
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Киберспорт

Natus Vincere объявила новый состав по Dota 2

Immersion перешёл в Natus Vincere из Team Spirit, которая ранее отправила в инактив весь состав по Dota 2. Youn G до перехода в NaVi представлял Winstrike Team.
Metaratings 08:02
Авто

В России с 1 июля вступят в силу три новых изменения для водителей

С 1 июля 2020 года в силу вступят три новых изменения для водителей, во первых это запрет на импорт праворульной техники категорий M2 и M3 — строительных машин, грузовиков с манипуляторами, микроавтобусов и пассажирских автобусов.
Ёлдаш 00:53
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Футбол

«Ростов» сыграет против «Арсенала» основным составом

Ранее Валерий Карпин сообщал, что такое возможно только в том случае, если Роспотребнадзор пойдет навстречу и разрешит здоровым игрокам защищать честь клуба.
CT news 14:15
Здоровье

Онколог рассказал об опасности рафинированного подсолнечного масла

Рафинированное подсолнечное масло повышает риск развития онкологических заболеваний.
UfaTime.ru 09:55
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Энергетика

Российская нефть Urals рекордно подорожала к эталонной марке Brent

Российская нефть Urals торгуется в Северо-Западной Европе по цене 43,25 доллара за баррель, на 2,35 доллара дороже эталонного сорта Brent.
Российская газета 10:51
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Общество

Ростуризм опубликовал список ограничений по въезду в зарубежные страны

Ростуризм опубликовал список ограничений, которые сейчас действуют в при въезде в иностранные государства.
РБК 17:47
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Политика

В конгресс США внесли смягченные санкции против «Северного потока — 2»

Девять американских конгрессменов от обеих партий подготовили законопроект об уточнении санкций против "Северного потока — 2" с более мягкими ограничениями.
РИА Новости 09:32
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Авто

Tesla оказалась на последнем месте в рейтинге качественных автомобилей

Новичок рейтинга – Tesla – сразу заняла последнее, 32-е место с 250-ю жалобами на 100 автомобилей.
Автоновости дня 05:20
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Игры

Следующая игра автора BioShock будет «очень странной»

Создатель BioShock Кен Левин заявил, что игра, над которой он сейчас работает в студии Ghost Story, будет «очень странной».
CyberSport.ru вчера в 01:12
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Наука

Обнаружен способ уничтожения коронавируса за 25 секунд

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Армия и оружие

Стал известен состав вооружения нового фрегата ВМС США

Фрегат FFG (X) будет оснащён усовершенствованной системой ПВО/ПРО (противовоздушной и противоракетной обороны) Aegis и сможет нести до 16 загоризонтных противокорабельных ракет, сообщило Минобороны США.
News.ru 18:43
Общество

Вирусологи назвали сроки новой волны коронавируса в России

Комментируя прогноз Щелканова, глава отделения микробиологии латентных инфекций НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Виктор Зуев заявил, что в Россию вряд ли придет вторая волна коронавируса, так как государство прекратило регулярное и чартерное сообщение с другими странами.
РИА Новости 12:10
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Общество

На Аляске потребовали снести памятник главе русских поселений Баранову

Lenta.ru 12:13
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