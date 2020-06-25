Экономика

РИА НовостиРИА НовостиПостановление о расширении льготной ипотеки подпишут в ближайшие дни

"Буквально на днях президент принял решение, поручил правительству, и сегодня я могу сказать, что постановление правительства готово полностью и сегодня-завтра будет подписано о том, что кредит может быть 6 миллионов рублей и 12 миллионов для агломераций", - сказал Хуснуллин журналистам.
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с чего всё началось

В Минфине разъяснили, кого коснется расширение льготной ипотеки на новостройки

По данным Минфина, проект постановления ранее уже внесен в правительство РФ. Президент РФ Владимир Путин во вторник предложил распространить ипотеку со ставкой в 6,5% на покупку нового жилья стоимостью до 6 млн рублей (сейчас 3 млн), а в Москве и Санкт-Петербурге - до 12 млн(сейчас 8 млн).
ТАССвчера в 12:31

Подробнее о событии

Президент Путин предложил льготную ипотеку для квартир подороже

РЕН ТВ23 июня в 22:51

В Минфине рассказали об особенностях программы льготной ипотеки

Известиявчера в 12:41

В Минфине разъяснили, кого коснется расширение льготной ипотеки на новостройки

ТАССвчера в 12:31

Аналитики оценили долю жилья в Москве для льготной ипотеки под 6,5%

РБКвчера в 10:43

Президент РФ распространил льготную ипотеку на новое жилье стоимостью до 6 и 12 млн руб

Вестник Мордовии24 июня в 06:48

Вторичный рынок: возвращение из карантинного отпуска

BFM.ru00:43

Путин предложил расширить условия льготной ипотеки

RuNews24.ru23 июня в 18:46
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Политика

Зеленский пообещал крымским татарам вернуть Украине Крым и людей

ИА Красная Весна 11:49
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Общество

Мишустин подписал постановление о новых выплатах на детей до 16 лет

Ранее поддержать родителей с детьми предложил Владимир Путин.
RuNews24.ru 05:06
2,4K
Политика

Посольство России сообщило об угрозах после публикации NYT о талибах

Сотрудникам посольств России в Вашингтоне и Лондоне начали поступать угрозы после публикации New York Times (NYT) о якобы объявлении Россией награды за убийство военных США в Афганистане.
РБК 23:04
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Политика

Меркель настаивает на продолжении диалога с Россией

Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что с Россией необходимо продолжать конструктивный диалог. При этом она отметила, что РФ опасна.
Свободная Пресса 22:24
1
Культура

Второй сезон «Пацанов» стартует 4 сентября

Srnsk 15:50
6
Политика

Лингвист заявила об отсутствии ошибки в бюллетене по поправкам

С лингвистической точки зрения ошибки в бюллетенях для голосования по поправкам в Конституцию нет, обращать внимание необходимо на смысл, а не на стилистику, заявила ректор Государственного института русского языка имени Пушкина Маргарита Русецкая.
Известия 17:16
1,8K
Авто

Tesla оказалась на последнем месте в рейтинге качественных автомобилей

Новичок рейтинга – Tesla – сразу заняла последнее, 32-е место с 250-ю жалобами на 100 автомобилей.
Автоновости дня 05:20
34
Кино

Робот впервые утвержден на главную роль в фильме

Японского робота "Эрику", обладающего искусственным интеллектом, сыграет в научно-фантастическом фильме с лаконичным названием "b".
РБК 08:38
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Политика

Германия готовит ответ на санкции США против «Северного потока -2»

Законопроект будет принят в том случае, если Вашингтон реализует дополнительные санкции против газопровода "Северный поток -2". Об этом сообщил Bloomberg со ссылкой на правительство в Берлине.
Piter.tv 06:45
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Общество

Вирусологи назвали сроки новой волны коронавируса в России

Комментируя прогноз Щелканова, глава отделения микробиологии латентных инфекций НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Виктор Зуев заявил, что в Россию вряд ли придет вторая волна коронавируса, так как государство прекратило регулярное и чартерное сообщение с другими странами.
РИА Новости 12:10
3K
Общество

В США за сутки выявили рекордное число заражений коронавирусом

За сутки в США зарегистрировали 40 780 новых случаев заражения коронавирусом, что стало абсолютным максимумом с начала пандемии, сообщило 26 июня агентство Reuters.
Известия 23:08
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Футбол

Зенит — Крылья Советов 2:1

В матче 24-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) петербургский «Зенит» на своём поле обыграл самарские «Крылья Советов».
RT на русском 15:27
5
Шоу-бизнес

Собчак припугнула редакцию СМИ словами из песни Маликова

ФАН 18:44
1
Наука

Ученые из Италии заявили, что коронавирус не передается комарами

В ходе исследования ученые выяснили, что коронавирус SARS-CoV-2, переданный насекомому через зараженную кровь, не способен к дальнейшему размножению и передаче.
REGNUM 13:23
22
Происшествия

Полиция сообщила о шести пострадавших после нападения в Глазго

Шесть человек получили ранения и были госпитализированы в результате нападения в центре Глазго в Шотландии.
Известия 11:15
86
Общество

Кому в России с 1 июля прибавят до 3,5 тысяч рублей к пенсии

Значительная категория россиян пенсионного возраста уже с 1 июля может рассчитывать на прибавку к пенсии, которая составит до 3,5 тысяч рублей.
ФАН 13:43
18
Происшествия

Адвокат опроверг требование компенсации семьей Захарова

РБК 14:38
701
Общество

Синоптики предупредили о похолодании в ряде регионов России

В ряде регионов России на следующей неделе ожидается снижение температуры на 10–12°C, сообщил «РИА Новости» научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Коммерсантъ вчера в 22:22
357
Общество

В Калининградской области 27 июня запрещено продавать спиртное

В День молодёжи, который отмечается в субботу, 27 июня 2020 года, в Калининградской области запрещена розничная торговля алкоголем.
Русский Запад 10:34
15
Общество

Адвокат Серебренникова пообещал обжаловать обвинительный приговор

По делу о хищении 129 млн рублей из бюджета Кирилл Серебренников получил три года условно и штраф в 800 тысяч рублей.
Говорит Москва 10:25
1
Экономика

«Газпром» понизит дивиденды за 2019 год на 8%

Акционеры "Газпрома" на годовом собрании приняли решение утвердить дивиденды за 2019 г. в размере 15,24 руб. на акцию, что на 8,24% ниже рекордных выплат за 2018 г. (16,61 руб. на акцию), говорится в сообщении компании.
ТАСС 07:23
40
Общество

Явка на онлайн-голосование по поправкам к конституции превысила 65%

Явка на дистанционное электронное голосование по поправкам к Конституции РФ превысила 65%, проголосовали почти 763,8 тыс. человек.
ТАСС 11:54
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Авто

В России с 1 июля вступят в силу три новых изменения для водителей

С 1 июля 2020 года в силу вступят три новых изменения для водителей, во первых это запрет на импорт праворульной техники категорий M2 и M3 — строительных машин, грузовиков с манипуляторами, микроавтобусов и пассажирских автобусов.
Ёлдаш 00:53
868
Авто

Новые модели KIA получат инновационную трансмиссию

Letnews.ru вчера в 03:04
11
Культура

Проект «Победа» завершился на Мамаевом кургане в Волгограде

24 июня, в день парада Победы, на главной высоте России состоялся масштабный музыкально-театральный проект «Победа», который увидела вся страна.
Волгоградская правда 24 июня в 16:17
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Фигурное катание

Тутберидзе номинирована на звание лучшего тренера в мире

Подопечные Тутберидзе Алена Косторная и Александра Трусова (в прошлом сезоне тренером Трусовой была Тутберидзе, - прим.) номинированы на звание лучшего новичка прошедшего сезона вместе с Ю Ён из Южной Кореи.
МК-Спорт 12:32
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Происшествия

В Воронеже расследуют дело о смерти 19-летнего призывника

Воронеж, 26 июня 2020, 11:52 — REGNUM Тело 19-летнего призывника из Иркутской области Дмитрия В. было найдено рядом с котельной Воронежского авиазавода на улице Циолковского.
REGNUM 04:52
73
Общество

За сутки в Москве скончались 20 пациентов с коронавирусом

В Москве скончались 20 пациентов, у которых был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию, сообщили "Интерфаксу" в столичном оперштабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в пятницу.
Интерфакс 16:14
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Армия и оружие

Су-30 подняли для перехвата самолетов-разведчиков США над Черным морем

Газета.Ru 16:59
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Здоровье

192 человека заболели коронавирусом в Свердловской области за сутки

Уральский меридиан вчера в 03:33
1,2K
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