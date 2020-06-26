Экономика
РИА НовостиПостановление о расширении льготной ипотеки подпишут в ближайшие дни
"Буквально на днях президент принял решение, поручил правительству, и сегодня я могу сказать, что постановление правительства готово полностью и сегодня-завтра будет подписано о том, что кредит может быть 6 миллионов рублей и 12 миллионов для агломераций", - сказал Хуснуллин журналистам.
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с чего всё началось
По данным Минфина, проект постановления ранее уже внесен в правительство РФ. Президент РФ Владимир Путин во вторник предложил распространить ипотеку со ставкой в 6,5% на покупку нового жилья стоимостью до 6 млн рублей (сейчас 3 млн), а в Москве и Санкт-Петербурге - до 12 млн(сейчас 8 млн).ТАСС25 июня в 12:31
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Постановление об увеличении лимитов по льготной ипотеке будет принято на этой неделе
Интерфакс25 июня в 08:48
Автоматически обработаны 7242 источника, обновлено в 22:26, Ашберн
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МИД отреагировал на флаг ЛГБТ на здании посольства США
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Rambler News Service 25 июня в 13:51
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Нападение солдата на машину ФСО перед парадом в Москве попало на видео
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«Нельзя позволять Китаю относится к Южно-Китайскому морю как к своей морской империи», — написал Помпео в своём Twitter.
RT на русском 20:32
Происшествия
Два человека погибли при стрельбе в Калифорнии
Два человека погибли в результате стрельбы в распределительном центре Walmart в Ред-Блаффе, Калифорния, сообщает газета The New York Times.
Коммерсантъ 22:05
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В России с 1 июля вырастут тарифы ЖКХ
В Российской Федерации с начала июля текущего года вырастут тарифы ЖКХ.
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Общее число выявленных случаев коронавируса нового типа в США достигло 2 505 593.
Газета.Ru 20:19
Общество
Китайский блогер перечислил русские блюда с незабываемым вкусом
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Российская газета 19:18
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Запуск ракеты Vega с 53 спутниками с космодрома Куру отложили
Запуск европейской ракеты-носителя Vega с 53 микро- и наноспутниками на борту с космодрома Куру во Французской Гвиане вновь отложен из-за неблагоприятных погодных условий.
ТАСС 22:14
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Фэнтези-роман американского писателя и сценариста Джорджа Р. Р. Мартина «Ветра зимы» – шестая часть саги «Песнь льда и огня» – выйдет в 2021 году.
Псковское агентство информации 25 июня в 02:25
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Дан прогноз по курсу рубля до осени и возможных угроз для рынка
После решения Банка России рубль все-таки продолжил дорожать, реагируя на ускорение роста мировых рынков и нефтяных цен.
Российская газета 24 июня в 23:00
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Петербуржца подозревают в причастности к убийству чеченца в Германии
В Федеральном управлении уголовной полиции Германии заявили о наличии данных об еще одном подозреваемом в нашумевшом убийстве чеченца Зелимхана Хангошвили.
Neva.Today вчера в 14:20
Шоу-бизнес
Похудевший на 100 кг Фадеев поразил пользователей Instagram
Российский продюсер Максим Фадеев продемонстрировал свое фото после похудения на 100 кг. Снимок он опубликовал 27 июня в своем Instagram.
Известия 11:00
Музыка
Поклонники Metallica выбрали лучшую песню группы
Музыканты Metallica на протяжении месяца проводили конкурс в социальных сетях среди поклонников, где те должны были выбрать лучшую песню группы.
Известия 00:50
Авто
В Германии попросили возобновить продажи автомобилей Lada в ЕС
В Германии создали петицию по возвращению на европейский рынок всего доступного модельного ряда Lada.
Piter.tv 10:17
Армия и оружие
Атомная подлодка «Казань» будет передана ВМФ РФ в декабре 2020 года
Москва, 28 июня 2020, 04:53 — REGNUM Военно-морской флот РФ получит на вооружение атомную подлодку модернизированного проекта 885М «Казань» в декабре 2020 года.
REGNUM 21:53
Политика
Украинский телеведущий сформулировал цель существования своей страны
Скандально известный своими русофобскими взглядами львовский телеведущий Остап Дроздов заявил, что единственной целью существования Украины является быть «АнтиРоссией».
Известия 17:42
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ЦИК: Явка на голосовании по Конституции составила 19,49% за два дня
Голосование продлится до 1 июля. За первые два дня голосование по поправкам в Конституции РФ посетило более 21 млн человек.
Piter.tv 08:57
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Байден обвинил Трампа в предательстве американских военных
Бывший вице-президент США и наиболее вероятный кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден заявил, что если статья в New York Times о контактах Российской разведки с движением "Талибан" правдива, то президент США Дональд Трамп предал американских военных.
РИА Новости 21:57
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Компания Blizzard опубликовала новую информацию о Diablo IV
Компания-разработчик видеоигры Diablo IV сообщила о главных изменениях, внесенных в новую версию.
Goroday.ru вчера в 17:32
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Спасатели нашли под Анапой пропавших в море на матрасе двух человек
Спасатели обнаружили мужчину и мальчика, которых накануне на надувном матрасе унесло в открытое море.
РБК 21:25
Общество
Для российских водителей с 1 июля вводятся новые правила
С 1 июля 2020 года при получении медицинской справки возможно придется сдать дополнительные анализы, если врач-нарколог найдет у водителя признаки злоупотребления алкоголем или наркотиками, согласно предложению Минздрава.
Вести.Ru вчера в 02:35
Гаджеты
Пользователям рекомендуют выключать Bluetooth на смартфоне
По словам старшего инженера-программиста по цифровой безопасности компании Avast Войтеха Бочека, на короткий промежуток времени Bluetooth переходит в режим обнаружения, чтобы пользователь мог по сети найти и подключиться к другому устройству, эта возможность повышает риск подключения к гаджету злоумышленников.
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В Москве покончил с собой гендиректор строительной компании «Пионер»
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Газета.Ru 08:00
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Смерч зафиксировали на территории Тарногского района Вологодской области.
ТАСС 11:58
Наука
Ученые из США обнаружили у вируса SARS-CoV-2 «зловещие щупальца»
Ученые Калифорнийского университета в Сан-Франциско выяснили, что вирус SARS-CoV-2, который вызывает заболевание COVID-19, для заражения организма использует похожие на щупальца отростки, что позволяет инфекции быстро распространяться.
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Проход по Неве корабля с алыми парусами завершил праздник выпускников
Праздник выпускников в Санкт-Петербурге завершился грандиозным фейерверком и проходом брига "Россия" по алыми парусами.
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Происшествия
От ударов молний в Индии за два дня погибли свыше 100 человек
Нью-Дели, 26 июня 2020, 09:34 — REGNUM За прошедшие два дня в Индии на территории штатов Бихар и Уттар-Прадеш от ударов молний погибли 110 человек.
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На глубине не менее 660 км формировались самые редкие и крупные алмазы
Формирование бора происходит на поверхности планеты.
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