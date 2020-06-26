Экономика

РИА НовостиРИА НовостиПостановление о расширении льготной ипотеки подпишут в ближайшие дни

"Буквально на днях президент принял решение, поручил правительству, и сегодня я могу сказать, что постановление правительства готово полностью и сегодня-завтра будет подписано о том, что кредит может быть 6 миллионов рублей и 12 миллионов для агломераций", - сказал Хуснуллин журналистам.
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с чего всё началось

В Минфине разъяснили, кого коснется расширение льготной ипотеки на новостройки

По данным Минфина, проект постановления ранее уже внесен в правительство РФ. Президент РФ Владимир Путин во вторник предложил распространить ипотеку со ставкой в 6,5% на покупку нового жилья стоимостью до 6 млн рублей (сейчас 3 млн), а в Москве и Санкт-Петербурге - до 12 млн(сейчас 8 млн).
ТАСС25 июня в 12:31

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Минфин уточнил условия выдачи льготной ипотеки под 6,5%

Коммерсантъ25 июня в 13:49

Россиянам посоветовали срочно брать ипотеку. Даже в условиях падения доходов

URA.Ru25 июня в 01:07

В Минфине разъяснили, кого коснется расширение льготной ипотеки на новостройки

ТАСС25 июня в 12:31

Аналитики оценили долю жилья в Москве для льготной ипотеки под 6,5%

РБК25 июня в 10:43

Постановление об увеличении лимитов по льготной ипотеке будет принято на этой неделе

Интерфакс25 июня в 08:48

Постановление о расширении льготной ипотеки подпишут в ближайшие дни

РИА Новости25 июня в 08:40

В Минфине рассказали об особенностях программы льготной ипотеки

Известия25 июня в 12:41
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Происшествия

Собчак намерена подать судебные иски после нападения в монастыре

РИА Новости 14:26
6,2K
Политика

МИД отреагировал на флаг ЛГБТ на здании посольства США

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя появление ЛГБТ-флага на здании посольства США в Москве, заявил, что пропаганда нетрадиционных сексуальных меньшинств в России запрещена законом.
Rambler News Service 25 июня в 13:51
3,5K
Происшествия

Нападение солдата на машину ФСО перед парадом в Москве попало на видео

В интернете появилась запись нападения 22-летнего рядового 27-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады Никиты Еременко на машину ФСО перед парадом Победы на Красной площади 24 июня.
РБК 25 июня в 18:03
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Политика

Помпео высказался о политике КНР в Южно-Китайском море

«Нельзя позволять Китаю относится к Южно-Китайскому морю как к своей морской империи», — написал Помпео в своём Twitter.
RT на русском 20:32
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Происшествия

Два человека погибли при стрельбе в Калифорнии

Два человека погибли в результате стрельбы в распределительном центре Walmart в Ред-Блаффе, Калифорния, сообщает газета The New York Times.
Коммерсантъ 22:05
1
Экономика

В России с 1 июля вырастут тарифы ЖКХ

В Российской Федерации с начала июля текущего года вырастут тарифы ЖКХ.
SMINEWS в Островском 13:58
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Общество

Число случаев коронавируса в США превысило 2,5 млн

Общее число выявленных случаев коронавируса нового типа в США достигло 2 505 593.
Газета.Ru 20:19
Общество

Китайский блогер перечислил русские блюда с незабываемым вкусом

Русские блюда с незабываемым вкусом назвал китайский блогер, поделившись своими наблюдениями на платформе Sohu.
Российская газета 19:18
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Космос

Запуск ракеты Vega с 53 спутниками с космодрома Куру отложили

Запуск европейской ракеты-носителя Vega с 53 микро- и наноспутниками на борту с космодрома Куру во Французской Гвиане вновь отложен из-за неблагоприятных погодных условий.
ТАСС 22:14
Культура

Новая книга Джорджа Мартина «Ветра зимы» выйдет в 2021 году

Фэнтези-роман американского писателя и сценариста Джорджа Р. Р. Мартина «Ветра зимы» – шестая часть саги «Песнь льда и огня» – выйдет в 2021 году.
Псковское агентство информации 25 июня в 02:25
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Финансы

Дан прогноз по курсу рубля до осени и возможных угроз для рынка

После решения Банка России рубль все-таки продолжил дорожать, реагируя на ускорение роста мировых рынков и нефтяных цен.
Российская газета 24 июня в 23:00
28
Происшествия

Петербуржца подозревают в причастности к убийству чеченца в Германии

В Федеральном управлении уголовной полиции Германии заявили о наличии данных об еще одном подозреваемом в нашумевшом убийстве чеченца Зелимхана Хангошвили.
Neva.Today вчера в 14:20
61
Шоу-бизнес

Похудевший на 100 кг Фадеев поразил пользователей Instagram

Российский продюсер Максим Фадеев продемонстрировал свое фото после похудения на 100 кг. Снимок он опубликовал 27 июня в своем Instagram.
Известия 11:00
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Музыка

Поклонники Metallica выбрали лучшую песню группы

Музыканты Metallica на протяжении месяца проводили конкурс в социальных сетях среди поклонников, где те должны были выбрать лучшую песню группы.
Известия 00:50
Авто

В Германии попросили возобновить продажи автомобилей Lada в ЕС

В Германии создали петицию по возвращению на европейский рынок всего доступного модельного ряда Lada.
Piter.tv 10:17
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Армия и оружие

Атомная подлодка «Казань» будет передана ВМФ РФ в декабре 2020 года

Москва, 28 июня 2020, 04:53 — REGNUM Военно-морской флот РФ получит на вооружение атомную подлодку модернизированного проекта 885М «Казань» в декабре 2020 года.
REGNUM 21:53
Политика

Украинский телеведущий сформулировал цель существования своей страны

Скандально известный своими русофобскими взглядами львовский телеведущий Остап Дроздов заявил, что единственной целью существования Украины является быть «АнтиРоссией».
Известия 17:42
Общество

ЦИК: Явка на голосовании по Конституции составила 19,49% за два дня

Голосование продлится до 1 июля. За первые два дня голосование по поправкам в Конституции РФ посетило более 21 млн человек.
Piter.tv 08:57
625
Шоу-бизнес

Екатерина Архарова написала заявление в полицию на Марата Башарова

Woman.ru 11:49
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Политика

Байден обвинил Трампа в предательстве американских военных

Бывший вице-президент США и наиболее вероятный кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден заявил, что если статья в New York Times о контактах Российской разведки с движением "Талибан" правдива, то президент США Дональд Трамп предал американских военных.
РИА Новости 21:57
2
Игры

Компания Blizzard опубликовала новую информацию о Diablo IV

Компания-разработчик видеоигры Diablo IV сообщила о главных изменениях, внесенных в новую версию.
Goroday.ru вчера в 17:32
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Происшествия

Спасатели нашли под Анапой пропавших в море на матрасе двух человек

Спасатели обнаружили мужчину и мальчика, которых накануне на надувном матрасе унесло в открытое море.
РБК 21:25
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Общество

Для российских водителей с 1 июля вводятся новые правила

С 1 июля 2020 года при получении медицинской справки возможно придется сдать дополнительные анализы, если врач-нарколог найдет у водителя признаки злоупотребления алкоголем или наркотиками, согласно предложению Минздрава.
Вести.Ru вчера в 02:35
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Гаджеты

Пользователям рекомендуют выключать Bluetooth на смартфоне

По словам старшего инженера-программиста по цифровой безопасности компании Avast Войтеха Бочека, на короткий промежуток времени Bluetooth переходит в режим обнаружения, чтобы пользователь мог по сети найти и подключиться к другому устройству, эта возможность повышает риск подключения к гаджету злоумышленников.
Главный региональный 25 июня в 16:23
88
Происшествия

В Москве покончил с собой гендиректор строительной компании «Пионер»

Гендиректора крупной строительной компании "Пионер" Андрея Грудина обнаружили мертвым в его офисе в Москве, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Газета.Ru 08:00
826
Происшествия

На территории Вологодской области зафиксировали смерч

Смерч зафиксировали на территории Тарногского района Вологодской области.
ТАСС 11:58
4
Наука

Ученые из США обнаружили у вируса SARS-CoV-2 «зловещие щупальца»

Ученые Калифорнийского университета в Сан-Франциско выяснили, что вирус SARS-CoV-2, который вызывает заболевание COVID-19, для заражения организма использует похожие на щупальца отростки, что позволяет инфекции быстро распространяться.
Вести.Ru 20:05
189
Общество

Проход по Неве корабля с алыми парусами завершил праздник выпускников

Праздник выпускников в Санкт-Петербурге завершился грандиозным фейерверком и проходом брига "Россия" по алыми парусами.
Российская газета 18:26
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Происшествия

От ударов молний в Индии за два дня погибли свыше 100 человек

Нью-Дели, 26 июня 2020, 09:34 — REGNUM За прошедшие два дня в Индии на территории штатов Бихар и Уттар-Прадеш от ударов молний погибли 110 человек.
REGNUM вчера в 02:34
77
Наука

На глубине не менее 660 км формировались самые редкие и крупные алмазы

Формирование бора происходит на поверхности планеты.
Evo-rus.com 25 июня в 09:45
14
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