Экономика

КоммерсантъКоммерсантъМинфин уточнил условия выдачи льготной ипотеки под 6,5%

Расширение программы льготной ипотеки в 6,5% годовых на покупку нового жилья распространяется на кредиты, которые будут выданы до 1 ноября, сообщил заместитель финансов России Алексей Моисеев.
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с чего всё началось

В Минфине разъяснили, кого коснется расширение льготной ипотеки на новостройки

По данным Минфина, проект постановления ранее уже внесен в правительство РФ. Президент РФ Владимир Путин во вторник предложил распространить ипотеку со ставкой в 6,5% на покупку нового жилья стоимостью до 6 млн рублей (сейчас 3 млн), а в Москве и Санкт-Петербурге - до 12 млн(сейчас 8 млн).
ТАСС25 июня в 12:31

Подробнее о событии

Президент Путин предложил льготную ипотеку для квартир подороже

РЕН ТВ23 июня в 22:51

В Минфине рассказали об особенностях программы льготной ипотеки

Известия25 июня в 12:41

В Минфине разъяснили, кого коснется расширение льготной ипотеки на новостройки

ТАСС25 июня в 12:31

Аналитики оценили долю жилья в Москве для льготной ипотеки под 6,5%

РБК25 июня в 10:43

Президент РФ распространил льготную ипотеку на новое жилье стоимостью до 6 и 12 млн руб

Вестник Мордовии24 июня в 06:48

Вторичный рынок: возвращение из карантинного отпуска

BFM.ruвчера в 00:43

Путин предложил расширить условия льготной ипотеки

RuNews24.ru23 июня в 18:46
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Космос

«Роскосмос» назвал недостатки корабля Илона Маска Crew Dragon

РБК 06:33
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Происшествия

Собчак заявила о нападении на нее в монастыре на Урале

Телеведущая Ксения Собчак заявила, что на нее и ее съемочную группу напали в Среднеуральском женском монастыре в Свердловской области, когда она собирала материал для расследования о схиигумене Сергии и об избиении в монастыре детей.
РИА Новости 08:36
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Шоу-бизнес

Пользователей Instagram поразил похудевший на сто килограммов Фадеев

Продюсер Максим Фадеев удивил своих подписчиков в Instagram постом, в котором рассказал, что похудел на 100 кг.
Газета.Ru 06:32
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Общество

Санатории изменят правила приёма туристов на фоне коронавируса

«При поступлении в санаторно-курортное учреждение отдыхающие, кроме требуемого пакета документов, должны предоставить справку или отметку в пакете документов об отсутствии контакта с больными СOVID-19 в течение предшествующих 14 дней, выданную медицинской организацией не позднее чем за три дня до отъезда», — сообщается в документе.
RT на русском 04:55
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Общество

Синоптики предупредили о похолодании в ряде регионов России

В ряде регионов России на следующей неделе ожидается снижение температуры на 10–12°C, сообщил «РИА Новости» научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Коммерсантъ 25 июня в 22:22
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Общество

Памфилова: В ЦИК поступило 105 жалоб на принуждение к голосованию

В Центризбирком поступило 105 обращений о возможных фактах принуждения к участию в общероссийском голосовании по поправкам к Конституции, сообщила глава Элла Памфилова.
Российская газета 07:41
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Общество

Минтруд не поддержал идею выплат 10 тысяч рублей на детей 16 и 17 лет

Минтруд не поддержал идею распространить единовременную выплату в 10 тыс. рублей на детей 16 и 17 лет, сообщила уполномоченный по правам ребёнка в России Анна Кузнецова.
RT на русском вчера в 15:25
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Происшествия

В Москве покончил с собой гендиректор строительной компании «Пионер»

Газета.Ru 08:00
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Политика

В суде по делу MH17 представили доказательства запуска ракеты «Бук»

В окружном суде Гааги по делу о крушении в Донбассе летом 2014 года Boeing MH17 прокуратура представила запись телефонных переговоров, из которой следует, что с места происшествия производился запуск ракеты ЗРК «Бук».
Lenta.ru 06:22
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Политика

Зеленский заявил, что в стране очень низкий уровень антисемитизма

Президент Украины Владимир Зеленский в Херсоне посетил синагогу Хабад, которую в апреле пытались поджечь, и заявил, что в стране очень низкий уровень антисемитизма, а все попытки его проявления предотвращаются.
РИА Новости 08:14
Наука

Создан датчик для определения состояния здоровья, анализирующий пот

Faktom 24 июня в 10:49
19
Общество

Суд приговорил Кирилла Серебренникова к трем годам заключения условно

Мещанский суд Москвы признал создателя «Седьмой студии» режиссера Кирилла Серебренникова виновным в мошенничестве в особо крупном размере и приговорил к трем годам заключения условно и штрафу в 800 000 руб.
Ведомости вчера в 09:49
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Общество

В США зафиксирован рекордный рост заболеваемости коронавирусом

Власти Техаса на фоне роста заболеваемости планируют вновь вводить ослабленные ранее ограничения.
BFM.ru 08:22
Происшествия

В Москве задержали водителя за попытку дать взятку в 300 тысяч рублей

Возбуждено уголовное дело по статье "Дача взятки в крупном размере".
Газета.Ru 05:26
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Политика

В конгрессе США проголосовали за создание 51-го штата

Палата представителей конгресса США в пятницу, 26 июня, проголосовала за предоставление столичному округу Колумбия статуса штата.
Известия вчера в 15:25
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Общество

Кому в России с 1 июля прибавят до 3,5 тысяч рублей к пенсии

На прибавку к пенсии могут рассчитывать свыше 40 тыс. граждан РФ. Размер прибавки составит от 3 тыс. до 3,5 тыс. рублей.
Evo-rus.com 04:08
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Футбол

«Зенит» обыграл «Крылья Советов» с помощью двух пенальти

Санкт-Петербург, 27 июня 2020, 09:11 — REGNUM «Зенит» одержал победу над «Крыльями Советов» в матче 24-го тура чемпионата России по футболу.
REGNUM 02:11
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Шоу-бизнес

Королевский биограф: Принц Гарри обречён на несчастливый брак

Королевский биограф считает, что принц Гарри обречён на несчастливый брак.
Актуальные Новости 07:01
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Фигурное катание

Рязанка Александра Трусова номинирована на первую в истории премию ISU

Областная Рязанская Газета 07:41
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Политика

ЕР выдвинула Минниханова на выборы главы Татарстана

РИА Новости 08:39
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Общество

Адвокат заявил, что Ефремов отрекся от оппозиции

Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев заявил, что актер попросил от его имени сделать заявление о смертельном ДТП.
BFM.ru 07:44
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Футбол

Полиция задержала фанатов «Спартака» перед игрой с «Уфой»

Газета.Ru 08:02
Происшествия

Между жителями двух сел в Дагестане произошла драка

Лезги газет вчера в 15:23
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Политика

Меркель призвала Европу готовиться к миру без лидерства США

Европе нужно всерьез задуматься о новой реальности, в которой США могут не стремиться, как раньше, занять место мирового лидера, заявила канцлер Германии Ангела Меркель в опубликованном 26 июня интервью ряду европейских газет, в том числе The Guardian.
Газета.Ru 02:29
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Политика

Facebook изменил правило написания названия Киева

Социальная сеть Facebook изменила правило написания названия украинской столицы Киева. Об этом заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.
RT на русском 07:00
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Шоу-бизнес

Личный фотограф Аллы Пугачевой показал снимок певицы в купальнике

Роман Родин показал поклонникам не «всплывавший» ранее архивный снимок 71-летней Аллы Пугачевой, облаченной в закрытый купальник.
Дни24 25 июня в 14:00
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Общество

Для российских водителей с 1 июля вводятся новые правила

С 1 июля 2020 года при получении медицинской справки возможно придется сдать дополнительные анализы, если врач-нарколог найдет у водителя признаки злоупотребления алкоголем или наркотиками, согласно предложению Минздрава.
Вести.Ru вчера в 02:35
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Происшествия

Под Анапой унесло в Черное море двух человек на надувном матрасе

Двух человек на надувном матрасе унесло в море у поселка Сукко под Анапой, спасатели ведут поиски, применяется вертолет Ми-8, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю в субботу.
ТАСС 08:33
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Гаджеты

Intel снова сменит разъём для следующего поколения процессоров

Intel снова сменит разъём для следующего поколения процессоров — Alder Lake. Доказательства этому нашлись на сайте компании.
Ferra 07:09
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Шоу-бизнес

Бывшая жена Башарова пожаловалась на него в полицию

Lenta.ru 08:44
Как работают Яндекс.Новости?
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