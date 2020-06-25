Экономика
РИА НовостиПостановление о расширении льготной ипотеки подпишут в ближайшие дни
"Буквально на днях президент принял решение, поручил правительству, и сегодня я могу сказать, что постановление правительства готово полностью и сегодня-завтра будет подписано о том, что кредит может быть 6 миллионов рублей и 12 миллионов для агломераций", - сказал Хуснуллин журналистам.
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с чего всё началось
По данным Минфина, проект постановления ранее уже внесен в правительство РФ. Президент РФ Владимир Путин во вторник предложил распространить ипотеку со ставкой в 6,5% на покупку нового жилья стоимостью до 6 млн рублей (сейчас 3 млн), а в Москве и Санкт-Петербурге - до 12 млн(сейчас 8 млн).ТАСС25 июня в 12:31
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Президент РФ распространил льготную ипотеку на новое жилье стоимостью до 6 и 12 млн руб
Вестник Мордовии24 июня в 06:48
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Федосеева-Шукшина отреагировала на исчезновение Алибасова
News.ru вчера в 14:19
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Путин пригласил Макрона посетить Россию
Президент России Владимир Путин пригласил своего коллегу, французского лидера Эммануэля Макрона в Россию с визитом.
Известия вчера в 12:17
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Пенсионерам, ставшим опекунами или попечителями несовершеннолетних детей, с 1 июля проиндексируют пенсии.
ТК Звезда вчера в 02:10
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Меркель предложила ЕС задуматься о мире без лидерства США
В своем интервью, опубликованном сразу в нескольких европейских СМИ, канцлер ФРГ Ангела Меркель допустила возможность новой геополитической реальности, в которой лидирующая роль не была бы за США.
Коммерсантъ вчера в 22:22
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Астраханке, замуровавшей сына в бетон, предъявлено обвинение
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Собчак припугнула редакцию СМИ словами из песни Маликова
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24 июня, в день парада Победы, на главной высоте России состоялся масштабный музыкально-театральный проект «Победа», который увидела вся страна.
Волгоградская правда 24 июня в 16:17
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В ряде регионов России на следующей неделе ожидается снижение температуры на 10–12°C, сообщил «РИА Новости» научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Коммерсантъ 25 июня в 22:22
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Ахмат — Сочи 1:1
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Вкладчики изменили сберегательную тактику О том, что портфель длинных рублевых вкладов снижается, а накопительных счетов в то же время растет, свидетельствует банковская отчетность за май.
Коммерсантъ 25 июня в 15:22
Общество
Суд США обязал Telegram вернуть инвесторам $1,22 млрд
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Право.ру 25 июня в 13:55
Политика
Посольство России сообщило об угрозах после публикации NYT о талибах
Сотрудникам посольств России в Вашингтоне и Лондоне начали поступать угрозы после публикации New York Times (NYT) о якобы объявлении Россией награды за убийство военных США в Афганистане.
РБК вчера в 23:04
Происшествия
В Бурятии за сутки выявили 26 новых случаев заражения коронавирусом
По информации Управления Роспотребнадзора по Бурятии, на утро 27 июня в республике зарегистрировано 2857 (+26) лабораторно подтвержденных случаев заражения COVID-19.
Ариг Ус вчера в 20:59
Энергетика
Биржевая цена бензина Аи-95 снова обновила исторический максимум
Цена бензина Аи-95 снова побила исторический рекорд, об этом свидетельствуют данные Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ).
Газета.Ru вчера в 09:58
Происшествия
В США три человека умерли после употребления антисептика
В американском штате Нью-Мексико один человек ослеп и трое умерли после того, как выпили антибактериальное средство для рук.
РБК вчера в 19:53
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Адвокат опроверг требование компенсации семьей Захарова
РБК вчера в 14:38
Экономика
МВФ ухудшил прогноз падения ВВП России в 2020 году до 6,6%
Обновленный прогноз МВФ пессимистичнее официальных российских оценок: ЦБ РФ ждет падения ВВП в 2020 году в диапазоне 4-6%, Минэкономразвития - на 5%.
Интерфакс 24 июня в 09:06
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Мещанский суд Москвы приговорил к трем годам условно режиссера, художественного руководителя «Гоголь-центра» Кирилла Серебренникова, который обвиняется в хищении 129 млн рублей, обналиченных в рамках реализации проекта «Платформа».
Известия вчера в 13:24
Общество
Минтруд не поддержал предложение о выплатах на детей 16 и 17 лет
Уполномоченная при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова сообщила, что Министерство труда не поддержало ее предложения о введении выплат в размере 10 тысяч рублей в течение двух месяцев на детей 16 и 17 лет.
Интерфакс вчера в 16:36
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В Калининградской области 27 июня запрещено продавать спиртное
В День молодёжи, который отмечается в субботу, 27 июня 2020 года, в Калининградской области запрещена розничная торговля алкоголем.
Русский Запад вчера в 10:34
Футбол
«Ювентус» разгромил «Лечче» в матче чемпионата Италии по футболу
ТАСС Спорт вчера в 17:35
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Кроос обращался за помощью к врачам из-за алкоголя
Полузащитник "Реала" Тони Кроос признался, что имел проблемы со здоровьем из-за выпитого алкоголя после поражения весной 2012 года в финале Лиги чемпионов УЕФА.
Газета.Ru вчера в 22:51
Фигурное катание
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Подопечные Тутберидзе Алена Косторная и Александра Трусова (в прошлом сезоне тренером Трусовой была Тутберидзе, - прим.) номинированы на звание лучшего новичка прошедшего сезона вместе с Ю Ён из Южной Кореи.
МК-Спорт вчера в 12:32
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В Воронеже расследуют дело о смерти 19-летнего призывника
REGNUM вчера в 04:52
Здоровье
Против боли и простуды: пять лекарственных трав, которые вы пьете неправильно
Прежде чем вы прочитаете дальше, запомните: лекарственные травы — не замена лекарств, если что-то вам рекомендовал врач — обсудите возможность фитотерапии с ним, не занимайтесь самолечением.
НГС вчера в 22:00
Общество
С 29 июня на Дону заработают летние кафе, детские лагеря и базы отдыха
В Ростовской области с 29 июня возобновят работу открытые площадки летних кафе, курортные отели и санатории, центры отдыха и туристические базы.
Российская газета вчера в 12:40
Игры
The Last of Us Part II возглавила японский чарт продаж видеоигр
CyberSport.ru 25 июня в 10:52