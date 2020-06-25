Экономика

РИА НовостиРИА НовостиПостановление о расширении льготной ипотеки подпишут в ближайшие дни

"Буквально на днях президент принял решение, поручил правительству, и сегодня я могу сказать, что постановление правительства готово полностью и сегодня-завтра будет подписано о том, что кредит может быть 6 миллионов рублей и 12 миллионов для агломераций", - сказал Хуснуллин журналистам.
Читать в источнике
Комментировать3
с чего всё началось

В Минфине разъяснили, кого коснется расширение льготной ипотеки на новостройки

По данным Минфина, проект постановления ранее уже внесен в правительство РФ. Президент РФ Владимир Путин во вторник предложил распространить ипотеку со ставкой в 6,5% на покупку нового жилья стоимостью до 6 млн рублей (сейчас 3 млн), а в Москве и Санкт-Петербурге - до 12 млн(сейчас 8 млн).
ТАСС25 июня в 12:31

Подробнее о событии

Вторичный рынок: возвращение из карантинного отпуска

BFM.ruвчера в 00:43

Путин предложил расширить условия льготной ипотеки

RuNews24.ru23 июня в 18:46

В Минфине разъяснили, кого коснется расширение льготной ипотеки на новостройки

ТАСС25 июня в 12:31

Аналитики оценили долю жилья в Москве для льготной ипотеки под 6,5%

РБК25 июня в 10:43

Президент РФ распространил льготную ипотеку на новое жилье стоимостью до 6 и 12 млн руб

Вестник Мордовии24 июня в 06:48

Президент Путин предложил льготную ипотеку для квартир подороже

РЕН ТВ23 июня в 22:51

В Минфине рассказали об особенностях программы льготной ипотеки

Известия25 июня в 12:41
Показать все источники
Автоматически обработаны 7242 источника, обновлено в 00:01, Ашберн
Общество

Потерявшую туфлю участницу парада Победы в Калининграде наградили

Журналистская правда 25 июня в 08:00
6,7K
Шоу-бизнес

Федосеева-Шукшина отреагировала на исчезновение Алибасова

News.ru вчера в 14:19
2
Политика

Путин пригласил Макрона посетить Россию

Президент России Владимир Путин пригласил своего коллегу, французского лидера Эммануэля Макрона в Россию с визитом.
Известия вчера в 12:17
57
Общество

С 1 июля проиндексируют пенсии некоторым категориям пенсионеров

Пенсионерам, ставшим опекунами или попечителями несовершеннолетних детей, с 1 июля проиндексируют пенсии.
ТК Звезда вчера в 02:10
3
Политика

Меркель предложила ЕС задуматься о мире без лидерства США

В своем интервью, опубликованном сразу в нескольких европейских СМИ, канцлер ФРГ Ангела Меркель допустила возможность новой геополитической реальности, в которой лидирующая роль не была бы за США.
Коммерсантъ вчера в 22:22
145
Происшествия

Астраханке, замуровавшей сына в бетон, предъявлено обвинение

Вести.Ru вчера в 18:41
106
Шоу-бизнес

Собчак припугнула редакцию СМИ словами из песни Маликова

ФАН вчера в 18:44
1
Культура

Проект «Победа» завершился на Мамаевом кургане в Волгограде

24 июня, в день парада Победы, на главной высоте России состоялся масштабный музыкально-театральный проект «Победа», который увидела вся страна.
Волгоградская правда 24 июня в 16:17
291
Общество

Ольга Романова закрывает свой фонд «Русь сидящая»

REGNUM вчера в 16:21
69
Общество

Синоптики предупредили о похолодании в ряде регионов России

В ряде регионов России на следующей неделе ожидается снижение температуры на 10–12°C, сообщил «РИА Новости» научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Коммерсантъ 25 июня в 22:22
357
Футбол

Ахмат — Сочи 1:1

Чемпионат вчера в 12:57
Экономика

Вкладчики изменили сберегательную тактику

Вкладчики изменили сберегательную тактику О том, что портфель длинных рублевых вкладов снижается, а накопительных счетов в то же время растет, свидетельствует банковская отчетность за май.
Коммерсантъ 25 июня в 15:22
3
Общество

Суд США обязал Telegram вернуть инвесторам $1,22 млрд

Федеральный суд Южного округа штата Нью-Йорк признал требования Комиссии по ценным бумагам и биржам к компании Telegram Group Inc. и обязал ее вернуть $1,22 млрд покупателям цифровых токенов Gram, сообщает ТАСС.
Право.ру 25 июня в 13:55
115
Политика

Посольство России сообщило об угрозах после публикации NYT о талибах

Сотрудникам посольств России в Вашингтоне и Лондоне начали поступать угрозы после публикации New York Times (NYT) о якобы объявлении Россией награды за убийство военных США в Афганистане.
РБК вчера в 23:04
57
Происшествия

В Бурятии за сутки выявили 26 новых случаев заражения коронавирусом

По информации Управления Роспотребнадзора по Бурятии, на утро 27 июня в республике зарегистрировано 2857 (+26) лабораторно подтвержденных случаев заражения COVID-19.
Ариг Ус вчера в 20:59
177
Энергетика

Биржевая цена бензина Аи-95 снова обновила исторический максимум

Цена бензина Аи-95 снова побила исторический рекорд, об этом свидетельствуют данные Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ).
Газета.Ru вчера в 09:58
91
Происшествия

В США три человека умерли после употребления антисептика

В американском штате Нью-Мексико один человек ослеп и трое умерли после того, как выпили антибактериальное средство для рук.
РБК вчера в 19:53
13
Происшествия

Адвокат опроверг требование компенсации семьей Захарова

РБК вчера в 14:38
714
Экономика

МВФ ухудшил прогноз падения ВВП России в 2020 году до 6,6%

Обновленный прогноз МВФ пессимистичнее официальных российских оценок: ЦБ РФ ждет падения ВВП в 2020 году в диапазоне 4-6%, Минэкономразвития - на 5%.
Интерфакс 24 июня в 09:06
374
Общество

Суд приговорил Кирилла Серебренникова к трем годам заключения условно

Мещанский суд Москвы приговорил к трем годам условно режиссера, художественного руководителя «Гоголь-центра» Кирилла Серебренникова, который обвиняется в хищении 129 млн рублей, обналиченных в рамках реализации проекта «Платформа».
Известия вчера в 13:24
2,2K
Культура

В «Симпсонах» отказались озвучивать цветных персонажей белыми актерами

РБК вчера в 23:51
7
Общество

Минтруд не поддержал предложение о выплатах на детей 16 и 17 лет

Уполномоченная при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова сообщила, что Министерство труда не поддержало ее предложения о введении выплат в размере 10 тысяч рублей в течение двух месяцев на детей 16 и 17 лет.
Интерфакс вчера в 16:36
1,7K
Общество

В Калининградской области 27 июня запрещено продавать спиртное

В День молодёжи, который отмечается в субботу, 27 июня 2020 года, в Калининградской области запрещена розничная торговля алкоголем.
Русский Запад вчера в 10:34
15
Футбол

«Ювентус» разгромил «Лечче» в матче чемпионата Италии по футболу

ТАСС Спорт вчера в 17:35
Футбол

Кроос обращался за помощью к врачам из-за алкоголя

Полузащитник "Реала" Тони Кроос признался, что имел проблемы со здоровьем из-за выпитого алкоголя после поражения весной 2012 года в финале Лиги чемпионов УЕФА.
Газета.Ru вчера в 22:51
Фигурное катание

Тутберидзе номинирована на звание лучшего тренера в мире

Подопечные Тутберидзе Алена Косторная и Александра Трусова (в прошлом сезоне тренером Трусовой была Тутберидзе, - прим.) номинированы на звание лучшего новичка прошедшего сезона вместе с Ю Ён из Южной Кореи.
МК-Спорт вчера в 12:32
1
Происшествия

В Воронеже расследуют дело о смерти 19-летнего призывника

REGNUM вчера в 04:52
73
Здоровье

Против боли и простуды: пять лекарственных трав, которые вы пьете неправильно

Прежде чем вы прочитаете дальше, запомните: лекарственные травы — не замена лекарств, если что-то вам рекомендовал врач — обсудите возможность фитотерапии с ним, не занимайтесь самолечением.
НГС вчера в 22:00
Общество

С 29 июня на Дону заработают летние кафе, детские лагеря и базы отдыха

В Ростовской области с 29 июня возобновят работу открытые площадки летних кафе, курортные отели и санатории, центры отдыха и туристические базы.
Российская газета вчера в 12:40
27
Игры

The Last of Us Part II возглавила японский чарт продаж видеоигр

CyberSport.ru 25 июня в 10:52
8
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное