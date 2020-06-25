Экономика

РИА НовостиРИА НовостиПостановление о расширении льготной ипотеки подпишут в ближайшие дни

"Буквально на днях президент принял решение, поручил правительству, и сегодня я могу сказать, что постановление правительства готово полностью и сегодня-завтра будет подписано о том, что кредит может быть 6 миллионов рублей и 12 миллионов для агломераций", - сказал Хуснуллин журналистам.
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с чего всё началось

В Минфине разъяснили, кого коснется расширение льготной ипотеки на новостройки

По данным Минфина, проект постановления ранее уже внесен в правительство РФ. Президент РФ Владимир Путин во вторник предложил распространить ипотеку со ставкой в 6,5% на покупку нового жилья стоимостью до 6 млн рублей (сейчас 3 млн), а в Москве и Санкт-Петербурге - до 12 млн(сейчас 8 млн).
ТАСС25 июня в 12:31

Подробнее о событии

Вторичный рынок: возвращение из карантинного отпуска

BFM.ruвчера в 00:43

Президент Путин предложил льготную ипотеку для квартир подороже

РЕН ТВ23 июня в 22:51

В Минфине разъяснили, кого коснется расширение льготной ипотеки на новостройки

ТАСС25 июня в 12:31

Аналитики оценили долю жилья в Москве для льготной ипотеки под 6,5%

РБК25 июня в 10:43

Президент РФ распространил льготную ипотеку на новое жилье стоимостью до 6 и 12 млн руб

Вестник Мордовии24 июня в 06:48

В Минфине рассказали об особенностях программы льготной ипотеки

Известия25 июня в 12:41

Путин предложил расширить условия льготной ипотеки

RuNews24.ru23 июня в 18:46
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Армия и оружие

США и Норвегия подняли истребители для сопровождения российских Ту-142

РБК 13:04
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Футбол

Московское дерби с участием ЦСКА и «Динамо» завершилось вничью

Столичное дерби в рамках 24-го тура чемпионата России по футболу завершилось ничьей между «Динамо» и ЦСКА — 0:0. Встреча прошла на стадионе «ВТБ-Арена им. Л. Яшина» в Москве.
РБК 14:01
Общество

Китайский блогер назвал русские блюда с «незабываемым вкусом»

Пользователь китайской платформы Sohu поделился мнением о русской кухне и самых популярных блюдах, вкус которых «невозможно забыть».
Известия 14:14
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Шоу-бизнес

Похудевший на 100 кг Фадеев поразил пользователей Instagram

Российский продюсер Максим Фадеев продемонстрировал свое фото после похудения на 100 кг. Снимок он опубликовал 27 июня в своем Instagram.
Известия 11:00
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Происшествия

Епархия прокомментировала жалобы Собчак на нападение в монастыре

«Епархия с первого дня просила журналистов не нагнетать ситуацию, поскольку в Среднеуральском монастыре сегодня сложилась духовно нездоровая обстановка», — сообщили в пресс-службе.
РБК 10:33
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Происшествия

В Татарстане обжаловали оправдательный приговор насильнику дочери

Российская газета 08:11
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Происшествия

В Ленинградской области на военном полигоне произошел природный пожар

Природный пожар на площади 20 гектаров возник на территории военного полигона в Выборгском районе Ленинградской области, к тушению привлечена авиация, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
РИА Новости 14:29
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Общество

Ветеран с ненастоящим орденом был замечен на параде в Петербурге

В Петербурге во время парада Победы был замечен ветеран с ненастоящим орденом.
AllNW.ru вчера в 16:07
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Гаджеты

Xiaomi выпустила оболочку MIUI 12 для смартфона Mi 10 Lite

Деловое.ТВ 25 июня в 08:01
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Армия и оружие

Бомбардировщики B-21 смогут прорвать оборону С-400

Институт Митчелла в Мельбурне (Австралия) и американские СМИ, ссылаясь на доклад представителей ВВС США, сообщают о том, что обойти новейшие российские системы ПВО могут американские стратегические «стелс»-бомбардировщики B-21.
Вечерний курьер вчера в 03:07
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Общество

Уволенная в Уфе из-за вспышки коронавируса главврач получила грамоту

«Заслуженный врач и доктор медицинских наук» Эльза Сыртланова была награждена почетной грамотой наряду с еще 21 медработником.
РБК 07:34
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Происшествия

В Астрахани матери замурованного в бетон ребенка предъявлено обвинение

Женщине, подозреваемой в убийстве 12-летнего сына, тело которого было найдено замурованным в бетон, предъявлено обвинение в его убийстве, пишет следственное управление СК по области.
Газета.Ru вчера в 09:44
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Автоспорт

Хэмилтон раскритиковал Экклстоуна за слова о темнокожих расистах

Ранее Экклстоун в интервью CNN заявил, что «во многих случаях черные — большие расисты, чем белые».
Metaratings 06:25
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Футбол

«Сельта» сыграла вничью с «Барселоной», Смолов забил гол

РИА Новости 12:58
Шоу-бизнес

Дело о разводе Пелагеи и Ивана Телегина суд рассмотрит 9 июля

9 июля будет рассмотрено дело по вопросу развода между хоккеистом из ЦСКА Иваном Телегиным и певицей Пелагеей.
RuNews24.ru вчера в 13:28
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Политика

США могут выделить 3,8 миллиарда долларов на «сдерживание России»

Комитет палаты представителей США по вооруженным силам предлагает выделить на "сдерживание России" в следующем финансовом году 3,8 миллиарда долларов, говорится в предложении комитета по оборонному бюджету США.
РИА Новости 13:37
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Общество

Адвокат заявил, что Ефремов отрекся от оппозиции

Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев заявил, что актер попросил от его имени сделать заявление о смертельном ДТП.
BFM.ru 07:44
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Наука

Обнаружен способ уничтожения коронавируса за 25 секунд

SMINEWS в Костроме 13:22
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Футбол

РПЛ объяснила, почему Байрамян оказался в заявке «Ростова»

Оперативный штаб российской Премьер-лиги объяснил, почему «Ростов» смог заявить полузащитника Хорена Байрамяна на матч двадцать четвёртого тура чемпионата против тульского «Арсенала».
Евро-футбол.ру 14:27
Общество

Суд приговорил Кирилла Серебренникова к трем годам заключения условно

Мещанский суд Москвы признал создателя «Седьмой студии» режиссера Кирилла Серебренникова виновным в мошенничестве в особо крупном размере и приговорил к трем годам заключения условно и штрафу в 800 000 руб.
Ведомости вчера в 09:49
2,5K
Шоу-бизнес

Наташа Королева примерила длинную челку

«Настроение челка!» - подписала она снимок. Скорее всего, Наташе Королевой освежили образ без помощи ножниц.
Lisa.ru вчера в 10:45
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Энергетика

Российская нефть Urals рекордно подорожала к эталонной марке Brent

Российская нефть Urals торгуется в Северо-Западной Европе по цене 43,25 доллара за баррель, на 2,35 доллара дороже эталонного сорта Brent.
Российская газета вчера в 10:51
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Футбол

Лидеры фанатского движения «Спартака» задержаны в Москве

Вести.Ru 09:00
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Политика

Минск запросил у Швейцарии информацию о «счёте» сына Лукашенко

Минск, 27 июня 2020, 16:19 — REGNUM Минск по официальным дипломатическим каналам запросил информацию о якобы имеющемся у Виктора Лукашенко (сын президента Белоруссии Александра Лукашенко) многомиллионном счете в банке Credit Suisse.
REGNUM 09:19
31
Общество

В Индии местная жительница не могла забеременеть и оказалась мужчиной

Местная жительница долго не могла забеременеть, а позже оказалась мужчиной.
Актуальные Новости 00:57
1
Кино

Наследники писателя Артура Конан Дойла подали в суд на Netflix

Наследники Артура Конан Дойла подали в суд на Netflix в связи нарушением их прав в предстоящем фильме о младшей сестре Шерлока Холмса.
iReactor 02:52
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Авто

В Узбекистане начнется производство авто Volkswagen в 2022 году

Letnews.ru 11:08
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Футбол

Новиков рассказал о состоянии больных коронавирусом игроков «Динамо»

Главный тренер «Динамо» Кирилл Новиков после матча с ЦСКА в 24-м туре РПЛ (0:0) рассказал о состоянии трех игроков команды — Себастьяна Шиманьски, Шарля Каборе и Клинтона Нжи — у которых был диагностирован коронавирус.
Спорт-Экспресс 14:33
Происшествия

В Набережных Челнах из-за штормового ветра упали два башенных крана

В Набережных Челнах вечером в субботу из-за штормового ветра упали два подъемных башенных крана.
РБК 14:17
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Кино

Марго Робби сыграет в новой части «Пиратов Карибского моря»

Evo-rus.com 08:42
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