с чего всё началось

"Буквально на днях президент принял решение, поручил правительству, и сегодня я могу сказать, что постановление правительства готово полностью и сегодня-завтра будет подписано о том, что кредит может быть 6 миллионов рублей и 12 миллионов для агломераций", - сказал Хуснуллин журналистам.

Постановление о расширении льготной ипотеки подпишут в ближайшие дни

Политика Путин пригласил Макрона посетить Россию Президент России Владимир Путин пригласил своего коллегу, французского лидера Эммануэля Макрона в Россию с визитом. 57

Политика Порошенко заявил об «уникальном шансе» для Украины вернуть Крым Киев, 26 июня 2020, 06:30 — REGNUM Украина якобы получила «уникальный шанс» вернуть Крым в связи с тем, что Россия не сможет обеспечить финансирование полуострова из-за экономического кризиса, заявил 25 июня бывший президент Украины Пётр Порошенко в эфире радиостанции «Тризуб». 2,9K

Экономика На пенсии направят дополнительный триллион рублей из бюджета В Пенсионный фонд России (ПФР) направят из федерального бюджета почти на триллион больше дотаций в 2021 году, чем в текущем. 92

Армия и оружие Опубликовано видео перехвата самолётов США над Чёрным морем Как заявили в Минобороны, 26 июня силы ПВО зафиксировали действия американских самолётов-разведчиков над нейтральными водами Чёрного моря, после чего было осуществлено их сопровождение российским истребителем. 553

Общество Coca-Cola приостанавливает рекламу в соцсетях из-за «расизма» Американская корпорация Coca-Cola на месяц приостанавливает рекламу в социальных сетях в знак протеста против отсутствия регулирования появляющихся публикаций «расистского» характера, заявил генеральный директор компании Джеймс Куинси. 76

Общество Синоптики предупредили о похолодании в ряде регионов России В ряде регионов России на следующей неделе ожидается снижение температуры на 10–12°C, сообщил «РИА Новости» научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. 360

Политика Как проходит голосование по поправкам в Конституцию. Главное К 19:30 явка на электронном голосовании суммарно по Москве и Нижнему Новгороду составила 66%, сообщил главный редактор радиостанции «Эхо Москвы», руководитель Общественного штаба по контролю и наблюдению за выборами Алексей Венедиктов.

Общество Суд приговорил Кирилла Серебренникова к 3 годам условно Мещанский районный суд приговорил режиссера Кирилла Серебренникова к 3 годам заключения условно за мошенничество и хищение почти 129 миллионов рублей. 2,3K

Общество Праздник выпускников «Алые паруса» пройдет в телевизионном формате Впервые праздник выпускников «Алые паруса» состоялся в Ленинграде в 1968 году — и тоже 27 июня, вскоре после летнего солнцестояния, в разгар сезона белых ночей. 231

Общество Кинотеатры дождутся релиза «Мулан-2» для масштабного возобновления работы До отмены ограничений на передвижение в Москве 9 июня 2020 года все работавшие в России кинотеатры собирали вместе в уик-энд (с четверга по воскресенье) максимум 1 тыс. зрителей, свидетельствуют данные Единой федеральной автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах (ЕАИС).

Кино Создатели «Аватара 2» показали, как проходят съемки под водой В официальном твиттер-аккаунте научно-фантастического блокбастера Джеймса Кэмерона "Аватар" опубликовали кадр со съемок второй части, на котором показали, как проходят съемки под водой.