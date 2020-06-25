Экономика
РИА НовостиПостановление о расширении льготной ипотеки подпишут в ближайшие дни
"Буквально на днях президент принял решение, поручил правительству, и сегодня я могу сказать, что постановление правительства готово полностью и сегодня-завтра будет подписано о том, что кредит может быть 6 миллионов рублей и 12 миллионов для агломераций", - сказал Хуснуллин журналистам.
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с чего всё началось
Представители строительной отрасли Севастополя очень позитивно восприняли обращение Президента Владимира Путина, в котором он, среди прочего, предложил перенести ряд строительных норм из категории обязательных в рекомендованные, а также сообщил о расширении программы льготной ипотеки под 6,5% ипотечного кредитования – лимит предложено поднять с трех до шести миллионов рублей.ForPost25 июня в 06:08
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Президент РФ распространил льготную ипотеку на новое жилье стоимостью до 6 и 12 млн руб
Вестник Мордовии24 июня в 06:48
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Общество
Минздрав сохранил старые правила медосмотра водителей до 2021 года
Министерство здравоохранения России утвердило приказ о сохранении до 1 января 2021 года действующих правил медицинского освидетельствования водителей.
RT на русском вчера в 07:33
Политика
Путин пригласил Макрона посетить Россию
Президент России Владимир Путин пригласил своего коллегу, французского лидера Эммануэля Макрона в Россию с визитом.
Известия вчера в 12:17
Общество
Россияне получат дополнительные выплаты от ПФР на детей до 16 лет
Россияне в июле смогут получить пособие на детей до 16 лет в размере 10 тыс. рублей.
Политическая Экспертиза 24 июня в 09:28
Политика
Порошенко заявил об «уникальном шансе» для Украины вернуть Крым
Киев, 26 июня 2020, 06:30 — REGNUM Украина якобы получила «уникальный шанс» вернуть Крым в связи с тем, что Россия не сможет обеспечить финансирование полуострова из-за экономического кризиса, заявил 25 июня бывший президент Украины Пётр Порошенко в эфире радиостанции «Тризуб».
REGNUM 25 июня в 23:30
Экономика
На пенсии направят дополнительный триллион рублей из бюджета
В Пенсионный фонд России (ПФР) направят из федерального бюджета почти на триллион больше дотаций в 2021 году, чем в текущем.
Lenta.ru 25 июня в 04:14
Происшествия
Адвокат опроверг требование компенсации семьей Захарова
РБК вчера в 14:38
Шоу-бизнес
Ольга Бузова провела экскурсию по новой квартире за 120 миллионов
Ольга Бузова провела экскурсию по новой квартире за 120 миллионов Знаменитость приобрела апартаменты на юго-западе Москвы.
Экспресс газета 02:23
Политика
NYT: США обвинили РФ в причастности к убийствам американских военных
В статье утверждается, что боевикам, связанным с радикальным движением «Талибан» (организация запрещена в России), Россия будто бы предлагала за вознаграждение убивать военных из западной коалиции.
REGNUM 00:59
Армия и оружие
Опубликовано видео перехвата самолётов США над Чёрным морем
Как заявили в Минобороны, 26 июня силы ПВО зафиксировали действия американских самолётов-разведчиков над нейтральными водами Чёрного моря, после чего было осуществлено их сопровождение российским истребителем.
RT на русском 01:16
Хоккей
НХЛ опубликовала очередность выбора игроков на предстоящем драфте
Советский спорт 02:19
Общество
В России добровольцы хорошо перенесли вакцину от коронавируса
По словам анестезиолога-реаниматолога филиала ГВКГ имени Бурденко Олега Чихляева, участники испытаний хорошо перенесли вакцину.
Восток-Медиа вчера в 08:29
Общество
Coca-Cola приостанавливает рекламу в соцсетях из-за «расизма»
Американская корпорация Coca-Cola на месяц приостанавливает рекламу в социальных сетях в знак протеста против отсутствия регулирования появляющихся публикаций «расистского» характера, заявил генеральный директор компании Джеймс Куинси.
RT на русском 00:30
Общество
Синоптики предупредили о похолодании в ряде регионов России
В ряде регионов России на следующей неделе ожидается снижение температуры на 10–12°C, сообщил «РИА Новости» научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Коммерсантъ 25 июня в 22:22
Общество
Раскрыта личность американского полицейского с татуировкой «Россия»
Российская газета 02:56
Политика
Как проходит голосование по поправкам в Конституцию. Главное
К 19:30 явка на электронном голосовании суммарно по Москве и Нижнему Новгороду составила 66%, сообщил главный редактор радиостанции «Эхо Москвы», руководитель Общественного штаба по контролю и наблюдению за выборами Алексей Венедиктов.
РБК вчера в 03:38
Общество
Суд приговорил Кирилла Серебренникова к 3 годам условно
Мещанский районный суд приговорил режиссера Кирилла Серебренникова к 3 годам заключения условно за мошенничество и хищение почти 129 миллионов рублей.
Российская газета вчера в 09:53
Общество
В Петербурге на параде нашли ветерана уровня Сталина и Жукова
Shraibikus News вчера в 16:16
Общество
Праздник выпускников «Алые паруса» пройдет в телевизионном формате
Впервые праздник выпускников «Алые паруса» состоялся в Ленинграде в 1968 году — и тоже 27 июня, вскоре после летнего солнцестояния, в разгар сезона белых ночей.
Санкт-Петербургские ведомости вчера в 02:07
Общество
В Москве за сутки вылечились 1852 пациента с коронавирусом
За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровели еще 1852 пациента.
Известия 02:24
Общество
Кинотеатры дождутся релиза «Мулан-2» для масштабного возобновления работы
До отмены ограничений на передвижение в Москве 9 июня 2020 года все работавшие в России кинотеатры собирали вместе в уик-энд (с четверга по воскресенье) максимум 1 тыс. зрителей, свидетельствуют данные Единой федеральной автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах (ЕАИС).
РБК 03:00
Технологии
Раскрыт способ бесплатно попасть в VIP-зал аэропорта
Рамблер вчера в 14:53
Армия и оружие
Литовкин рассказал, чем Россия может ответить на переброску войск США к своей границе
Президент США Дональд Трамп назвал переброску войск в Польшу мощным сигналом для России.
Политическая Экспертиза вчера в 11:19
Кино
Робот впервые в истории кино сыграет главную роль в фильме
Впервые в истории кинематографа робот сыграет главную роль в научно-фантастическом боевике "b". Об этом сообщил продюсер проекта.
DailyShow.Ru вчера в 12:47
Происшествия
На Аляске нашли новые останки погибших в авиакатастрофе 1952 года
РИА Новости вчера в 23:06
Кино
Создатели «Аватара 2» показали, как проходят съемки под водой
В официальном твиттер-аккаунте научно-фантастического блокбастера Джеймса Кэмерона "Аватар" опубликовали кадр со съемок второй части, на котором показали, как проходят съемки под водой.
РИА Новости 25 июня в 17:14
Футбол
«Ювентус» разгромил «Лечче» в матче чемпионата Италии
Известия вчера в 21:12
Футбол
«Оренбургу» засчитано поражение в матче с «Краснодаром»
Общественная служба новостей вчера в 13:08
Политика
В Конгрессе США откорректируют санкции против «Северного потока-2»
В Палату представителей Конгресса США внесен новый законопроект, направленный против газопровода "Северный поток-2", написал в Twitter конгрессмен-республиканец Адам Кинзингер.
Российская газета вчера в 11:34
Политика
В Кремле прокомментировали флаг ЛГБТ на здании посольства США в Москве
Пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков заявил о недопустимости нарушения закона, запрещающего пропаганду в России гомосексуализма - так он прокомментировал появление радужного флага ЛГБТ на здании американского посольства в Москве на Новинском бульваре, передает ТАСС.
Газета.Ru 25 июня в 09:55