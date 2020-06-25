По данным Минфина, проект постановления ранее уже внесен в правительство РФ. Президент РФ Владимир Путин во вторник предложил распространить ипотеку со ставкой в 6,5% на покупку нового жилья стоимостью до 6 млн рублей (сейчас 3 млн), а в Москве и Санкт-Петербурге - до 12 млн(сейчас 8 млн).

с чего всё началось

"Буквально на днях президент принял решение, поручил правительству, и сегодня я могу сказать, что постановление правительства готово полностью и сегодня-завтра будет подписано о том, что кредит может быть 6 миллионов рублей и 12 миллионов для агломераций", - сказал Хуснуллин журналистам.

Постановление о расширении льготной ипотеки подпишут в ближайшие дни

Здоровье В Алтайском крае за сутки умерли 4 пациента с коронавирусом Всего с начала пандемии в Алтайском крае умерли 67 взрослых пациентов с коронавирусом: 32 — от COVID-19, 32 – по иным причинам смерти, 3 случая находятся на экспертизе. 458

Путешествия Ростуризм спрогнозировал восстановление отрасли к весне 2021 года Российская туристическая отрасль может восстановиться после COVID-19 к весне 2021 года, рассказала в субботу, 27 июня, руководитель Ростуризма Зарина Догузова. 1

Космос Ученые предложили устроить пенную охоту на космический мусор Как сообщил «МК» руководитель стартапа молодых ученых Влад Ситников, липкая полимерная пена находится в бочкообразной емкости весом всего в 50 кг. 3

Армия и оружие Россия от стратегической обороны переходит к стратегическому наступлению «Основы государственной политики Российской Федерации в области ядерного сдерживания» опубликованы не случайно и появились в период серьёзного обострения международной обстановки и ухудшения ситуации в сфере стратегической стабильности. 2

Политика В США предлагают выделить около $3,8 млрд на «сдерживание России» Вашингтон, 27 июня 2020, 21:38 — REGNUM Комитет Палаты представителей США по вооружённым силам (U.S. House Committee on Armed Services) выступил с предложением об усилении мер по «сдерживанию России», на реализацию которых предлагает заложить в бюджет 2021 года около $3,8 млрд. 47

Происшествия Собчак намерена подать судебные иски после нападения в монастыре Телеведущая Ксения Собчак сообщила, что написала заявление после нападения на ее съемочную группу в Среднеуральском женском монастыре в Свердловской области. 5,8K

Происшествия В Воронеже расследуют дело о смерти 19-летнего призывника Воронеж, 26 июня 2020, 11:52 — REGNUM Тело 19-летнего призывника из Иркутской области Дмитрия В. было найдено рядом с котельной Воронежского авиазавода на улице Циолковского. 131

Политика Белый дом усомнился в достоверности данных о поддержке Россией талибов Информация New York Times о том, что Россия якобы предлагала талибам "охотиться" за вознаграждение за американскими военными в Афганистане, "неточна", ни президенту США Дональду Трампу, ни вице-президенту Майку Пенсу о таком не докладывали, говорится в заявлении Белого дома. 1

Политика Президентские выборы начались сегодня в Польше Пока с небольшим перевесом лидирует действующий президент Анджей Дуда.

Футбол Глушенков об инциденте с Дзюбой: «Пускай это останется между нами» Полузащитник «Крыльев Советов» Максим Глушенков дал комментарий по поводу инцидента с Артёмом Дзюбой в пятничном матче чемпионата России.

Армия и оружие Силы Народной милиции ДНР подавили огневую активность ВСУ под Донецком Силы Народной милиции Донецкой Народной Республики подавили огневую точку противника вблизи поселка Александровка на западе Донецка, обеспечив доступ сотрудникам МЧС к горящим домам.