Экономика
РИА НовостиПостановление о расширении льготной ипотеки подпишут в ближайшие дни
"Буквально на днях президент принял решение, поручил правительству, и сегодня я могу сказать, что постановление правительства готово полностью и сегодня-завтра будет подписано о том, что кредит может быть 6 миллионов рублей и 12 миллионов для агломераций", - сказал Хуснуллин журналистам.
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с чего всё началось
По данным Минфина, проект постановления ранее уже внесен в правительство РФ. Президент РФ Владимир Путин во вторник предложил распространить ипотеку со ставкой в 6,5% на покупку нового жилья стоимостью до 6 млн рублей (сейчас 3 млн), а в Москве и Санкт-Петербурге - до 12 млн(сейчас 8 млн).ТАСС25 июня в 12:31
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Президент РФ распространил льготную ипотеку на новое жилье стоимостью до 6 и 12 млн руб
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