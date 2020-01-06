Энергетика

АвторадиоАвторадиоПоставка российской нефти на белорусский НПЗ «Нафтан» возобновилась

Поставка российской нефти на белорусский НПЗ «Нафтан» возобновилась. Об этом сообщили агентству «Интерфакс» в пресс-службе концерна «Белнефтехим». Правда, завод пока сохраняет минимальную нагрузку.
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Белорусский НПЗ начал переработку первой партии нефти из России

Газета.Ruвчера в 04:44

Белорусский НПЗ «Нафтан» начал переработку нефти из России

РБКвчера в 03:51

«Белнефтехим» рассказал о загрузке белорусских НПЗ

ТАССвчера в 03:11

Белорусский НПЗ «Нафтан» начал переработку нефти из России

РИА Новостивчера в 03:18

На белорусском НПЗ «Нафтан» началась переработка нефти из России

Известиявчера в 03:16

Белорусский НПЗ «Нафтан» начал переработку нефти из России

Коммерсантъвчера в 03:27

Белорусский НПЗ начал переработку российской нефти

РЕН ТВвчера в 03:06
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Общество

Комиссия Госдумы обсудит поведение Жириновского на Красной площади

Комиссия Госдумы по этике даст оценку поведению лидера ЛДПР Владимира Жириновского, раздававшего на Красной площади деньги и чебуреки.
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Дочь убитого Сулеймани предрекла США и Израилю «темные дни»

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Начальник штаба главы Пентагона подал в отставку

Начальник штаба министра обороны США Марка Эспера Эрик Чунинг уходит в отставку. Об этом сообщила пресс-секретарь Пентагона Алисса Фарах.
News.ru вчера в 12:16
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Шойгу провёл телефонный разговор с главой Генштаба ВС Ирана

Глава Минобороны России Сергей Шойгу провёл телефонный разговор с начальником Генштаба Вооружённых сил Ирана Мохаммадом Багери, в ходе которого стороны обсудили ситуацию в регионе на фоне убийства в Ираке иранского генерала Касема Сулеймани.
RT на русском вчера в 08:32
Политика

Пушков заявил о «второй оккупации» Ирака со стороны США

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал в своем Twitter сообщения о том, что США не станут выводить войска из Ирака, назвав подобные действия "второй оккупацией" страны.
РИА Новости вчера в 18:59
Наука

Ученые назвали помогающий снизить давление напиток

Брусничный сок помогает снизить повышенное кровяное давление и улучшает работу сосудов, говорится в недавнем исследовании Хельсинкского университета.
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Новая роль Бурака Озчивита отразилась на его «жизни за кадром»

Rusturkey.com 05 января в 22:04
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В Японии суд конфисковал залог за бежавшего из страны Карлоса Гона

Токийский окружной суд постановил конфисковать залог за подписку о невыезде экс-главы автоконцерна Nissan Карлоса Гона в связи с его тайным выездом из Японии, передает во вторник агентство Киодо.
РИА Новости вчера в 22:32
Хоккей

Ковальчук отдал голевую передачу в первом матче за «Монреаль» в НХЛ

РБК вчера в 22:17
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В Омске женщина разбилась насмерть, катаясь на тюбинге

Омские следователи проводят проверку по факту смерти женщины, разбившейся во время катания на тюбинге, сообщает пресс-служба Следственного управления СКР по Омской области.
Интерфакс вчера в 02:43
Религия

Мэр Воркуты Игорь Гурьев поздравил православных горожан с Рождеством

Сегодня, 6 января, глава воркутинской администрации Игорь Гурьев поздравил всех православных горожан с одним из самых главных праздников – с наступающим Рождеством Христовым.
Невские Новости вчера в 11:54
Гаджеты

Уже в следующем году Intel снова может сменить процессорный разъём. На смену LGA 1200 придёт LGA 1700

Источники твердят, что после LGA 1200 компания Intel выпустит процессоры в исполнении LGA 1700, и случится это с выходом процессоров Adler Lake, о которых ранее мы не слышали.
iXBT.com вчера в 10:18
Происшествия

В США водитель открыл стрельбу по детям из-за снежка, сообщает СМИ

Водитель автомобиля в городе Милуоки, штат Висконсин, открыл стрельбу и ранил двух детей 12-ти и 13-лет за то, что они кинули в его машину снежком, сообщает полиция города.
РИА Новости 00:00
Общество

Кинопродюсеру Вайнштейну предъявлены новые обвинения в насилии

Политическая Экспертиза вчера в 21:25
Политика

Оппозиционер Миланович победил на выборах президента Хорватии

Газета.Ru 05 января в 18:46
Спорт

Лыжник Александр Большунов выиграл многодневку «Тур де Ски»

Победителем многодневного турнира «Тур де Ски» стал российский лыжник Александр Большунов, серебро взял еще один россиянин Сергей Устюгов, сообщает Газета.ru.
РИАМО 05 января в 11:17
Наука

Разработана новая вакцина против болезни Альцгеймера

Американским ученым удалось разработать вакцину, которая может стать панацеей от болезни Альцгеймера.
Уфимские Заметки 05 января в 09:47
Технологии

У Xiaomi есть план на случай ввода санкций со стороны США

Компания Xiaomi имеет план на случай, если ее постигнет судьба Huawei в виде санкций со стороны США.
Актуальные Новости 05 января в 14:44
Гаджеты

Представлен 64-ядерный процессор AMD Ryzen Threadripper 3990X

Компания AMD только что представила процессор Ryzen Threadripper 3990X.
iXBT.com вчера в 18:11
Кино

Cтал известен самый кассовый мультфильм в истории кинематографа

Газета.Ru вчера в 23:49
Здоровье

Доктор Мясников назвал пять бесполезных народных методов лечения

Доктор Александр Мясников рассказал о пяти популярных у россиян бесполезных народных методов лечения.
Твой Континент 05 января в 13:58
Общество

Председатель Верховного суда РФ госпитализирован

Председателя Верховного суда России Вячеслава Лебедева положили в стационар. Юрист обратился к врачам из-за проблем с сердцем.
URA.Ru вчера в 13:25
Авто

Названы кроссоверы, которые появятся в 2020 году в РФ

«Российская газета» назвала ТОП-12 самых ожидаемых кроссоверов, которые появятся на рынке России в 2020 году.
Автоновости дня 04 января в 09:44
Кино

Раскрыты детали сюжета следующих «Звездных войн»

Культуромания 05 января в 08:19
Спорт

Зеппельт обвинил главу IWF Аяна в коррупции и сокрытии допинга

Немецкий телеканал ARD в воскресенье выпустил фильм журналиста Хайо Зеппельта, посвященный коррупции и допингу в Международной федерации тяжелой атлетики (IWF), сообщает АФП.
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Авто

Kia запретил продавать седан Kia Optima таксистам

Седан KIA K5/Optima нового поколения, прием заказов на который, как сообщали «Автоновости дня», начался 21 ноября, запретили продавать таксопаркам в Южной Корее.
Автоновости дня 05 января в 10:02
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В Польше могут принять документ против российской трактовки истории

На ближайшем заседании польского Сейма может быть представлен проект резолюции против «российской пропаганды, очерняющей Польшу», заявила вице-спикер Сейма Малгожата Кидава-Блоньска.
Коммерсантъ вчера в 21:32
Общество

Правительство выделило 95 млрд рублей на объекты здравоохранения

Правительство России утвердило адресное распределение субсидий на строительство объектов здравоохранения, их общая сумма составляет более 95 млрд рублей.
RT на русском вчера в 04:13
Шоу-бизнес

Певица Адель взволновала поклонников своей худобой

Известная исполнительница Адель взволновала многочисленных поклонников своей худобой.
Актуальные Новости вчера в 07:52
Политика

Памятник Бандере предложили установить на границе с Россией

Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив предложил установить памятник лидеру Украинской повстанческой армии (УПА, запрещена в РФ) Степану Бандере в приграничном украинском городе Конотоп.
Известия 05 января в 17:22
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