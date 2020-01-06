Энергетика
АвторадиоПоставка российской нефти на белорусский НПЗ «Нафтан» возобновилась
Поставка российской нефти на белорусский НПЗ «Нафтан» возобновилась. Об этом сообщили агентству «Интерфакс» в пресс-службе концерна «Белнефтехим». Правда, завод пока сохраняет минимальную нагрузку.
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