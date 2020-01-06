Энергетика

АвторадиоАвторадиоПоставка российской нефти на белорусский НПЗ «Нафтан» возобновилась

Поставка российской нефти на белорусский НПЗ «Нафтан» возобновилась. Об этом сообщили агентству «Интерфакс» в пресс-службе концерна «Белнефтехим». Правда, завод пока сохраняет минимальную нагрузку.
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Белорусский НПЗ начал переработку первой партии нефти из России

Газета.Ru06 января в 04:44

Белорусский НПЗ «Нафтан» начал переработку нефти из России

РБК06 января в 03:51

Белорусский НПЗ начал переработку российской нефти

РЕН ТВ06 января в 03:06

Белорусский НПЗ «Нафтан» начал переработку нефти из России

РИА Новости06 января в 03:18

На белорусском НПЗ «Нафтан» началась переработка нефти из России

Известия06 января в 03:16

«Белнефтехим» рассказал о загрузке белорусских НПЗ

ТАСС06 января в 03:11

Белорусский НПЗ «Нафтан» начал переработку нефти из России

Коммерсантъ06 января в 03:27
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Нефть в Беларусь пришла только на два месяца?

КП - Беларусьвчера в 09:00
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