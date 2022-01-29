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Поставки СПГ в Европу в январе стали рекордными для этого месяца за все время наблюдений

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Следом, ориентировочно 30 января, падет и абсолютный рекорд поступлений газа с СПГ-терминалов в ГТС Европы ноября 2019 года (чуть более 11 млрд куб. м.).
ТАСС
С начала месяца получено 10,44 млрд кубометров газа – за три дня до конца января поставки СПГ обновили рекорд января 2019 года.
Взгляд.ру
Запасы СПГ в европейских резервуарах хранения сжиженного газа также достаточно высокие для конца января - на 5% выше средних значений за пятилетку.
ТАСС
Брюссель опасается, что Москва, которая поставляет 40 процентов топлива в Европу, может сократить прокачку газа в Европу в ответ на санкции, которыми западные страны грозят в случае вторжения России на Украину.
Lenta.ru

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Поставки СПГ в Европу стали рекордными для января
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Поставки СПГ в Европу в январе стали рекордными для этого месяца за все время наблюдений
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