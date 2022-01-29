Брюссель опасается, что Москва, которая поставляет 40 процентов топлива в Европу, может сократить прокачку газа в Европу в ответ на санкции, которыми западные страны грозят в случае вторжения России на Украину.
"Министр обороны Российской Федерации С.К.Шойгу принял решение перенести район запланированных на 3-8 февраля учений ВМФ России за пределы исключительной экономической зоны Ирландии с целью не создавать помех нормальной работе ирландских рыболовов в традиционных районах промысла", — говорится в комментарии посла, имеющемся в распоряжении РИА Новости.
Чешская полиция начала расследование обстоятельств случайного уничтожения секретного отчета спецслужб страны о взрывах на складах с оружием в деревне Врбетице в 2014 году, сообщают издание Respekt и «Чешское радио» со ссылкой на источники.
Керем Бюрсин, мировую известность которому принесли роли в таких проектах, как «В ожидании солнца», «Этот город последует за тобой», «Дело чести» и «Великолепная двойка», в апреле 2021 года подтвердил, что встречается с коллегой по сериалу «Постучись в мою дверь» Ханде Эрчел.
Курс доллара закончил очень бурную неделю на Московской бирже, в ходе которой он добирался до 80 рублей, на отметке 77,8. Курс евро также подешевел к рублю под конец недели, завершив ее на отметке 86,65.