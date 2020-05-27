Армия и оружие
RT на русскомПоставки авиаракеты «Бронебойщик» в армию запланированы на 2021 год
Серийные поставки новейших авиационных ракет «Бронебойщик» в российскую армию запланированы на 2021 год.
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с чего всё началось
Серийные поставки новейших авиационных ракет "Бронебойщик" в российскую армию планируют начать в 2021 году, сообщил в интервью РИА Новости исполнительный директор научно-производственной корпорации "Техмаш" (входит в управление холдинга "Технодинамика" госкорпорации "Ростех") Александр Кочкин.РИА Новости03:27
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В Каспийске впервые пройдет парад в честь Дня Победы
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Ведомости 04:49
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Минздрав утвердил порядок госпитализации пациентов с коронавирусом
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RT на русском вчера в 09:32
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Украинские силовики два раза за сутки нарушили режим тишины в ДНР
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Поставки российского газа через Польшу прекратились
Официальный представитель «Газпрома» Сергей Куприянов сообщал, что, несмотря на истечение действующего транзитного контракта с Польшей, поставки газа через страну так или иначе будут продолжаться.
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Наставник «Уфы» Вадим Евсеев прокомментировал слухи о возможной покупки клуба из Башкортостана компаниями Red Bull и City Football Group.
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Общество
В Москве изменилась пропускная система
Разрешения можно оформлять вне зависимости от региона постоянной регистрации на nedoma.mos.ru, через SMS на номер 7377 и по телефону 8(495)777-77-77.
Российская газета 02:08
Армия и оружие
США показали видео перехвата своего самолета российскими Су-35
ВМС США показали видео, на которых зафиксирован перехват американского самолета-разведчика Poseidon P-8A двумя российскими истребителями Су-35 над Средиземным морем.
РБК 03:43
Кино
Сыгравшая Екатерину II Юлия Снигирь заступилась за сериал «Великая»
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Путин бросил ручку на стол во время совещания
Президент России Владимир Путин бросил шариковую ручку на стол во время видеосовещания, посвященного борьбе с паводками и пожарами в регионах.
РИА Новости вчера в 20:15
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Уже не первый раз знаменитый продюсер Пригожин вынужден защищать свою белокурую красавицу супругу от нападок коллег.
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Например, трехлетняя LADA Granta, средний ценник которой по итогам четырех месяцев 2020 года почти не изменился (346 600 руб.), в Уфе подорожала на 14% – с 292 200 рублей в январе до 333 700 в апреле.
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Вестник Кавказа вчера в 11:02
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Мэр Черкасс Анатолий Бондаренко подал иск в Печерский районный суд Киева против президента Украины Владимира Зеленского из-за того, что глава государства назвал его бандитом, сообщил адвокат мэра Денис Цыпин.
РИА Новости 05:53
Хоккей
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Sports.ru 05:45
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Все москвичи с 27 мая могут пройти бесплатный тест на наличие антител к коронавирусу.
RT на русском 04:12
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Екатеринбург, 27 мая 2020, 09:09 — REGNUM В Екатеринбурге Роспотребнадзор требует привлечь ООО «Лабиринт-Екатеринург» к административной ответственности за нарушения в сфере санитарно-эпидемиологического законодательства.
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Ученые пришли к выводу, что в Солнечной системе нет девятой планеты
РЕН ТВ вчера в 10:24
Экономика
Накопительные пенсии в России повысят
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РИА Новости вчера в 08:05
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Как сообщил РИА Новости председатель совета директоров Сергей Сопов, поскольку в нашей стране нет необходимых технологий, композитный корпус заказали в Германии.
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Экономика
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РБК вчера в 12:48
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Московский аэропорт Внуково приступил к поэтапному выходу из режима введенных из-за коронавируса COVID-19 ограничений.
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Источник назвал возможные даты проведения голосования по Конституции
Источник, знакомый с ходом подготовки к мероприятию, сообщил, что голосование по поправкам к Конституции может быть проведение 1 и 8 июля.
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РБК: Минэкономики предлагает расширить круг получателей господдержки
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Общество
Число безработных в России в апреле достигло 4,3 млн человек
В Российской Федерации число безработных в апреле выросло примерно до 4,3 млн человек.
Evo-rus.com 04:55