Армия и оружие

RT на русскомRT на русскомПоставки авиаракеты «Бронебойщик» в армию запланированы на 2021 год

Серийные поставки новейших авиационных ракет «Бронебойщик» в российскую армию запланированы на 2021 год.
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с чего всё началось

Названы сроки поставок новейшей ракеты «Бронебойщик» в войска

Серийные поставки новейших авиационных ракет "Бронебойщик" в российскую армию планируют начать в 2021 году, сообщил в интервью РИА Новости исполнительный директор научно-производственной корпорации "Техмаш" (входит в управление холдинга "Технодинамика" госкорпорации "Ростех") Александр Кочкин.
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Новейшую ракету «Бронебойщик» намерены поставить в войска в 2021 году

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Названы сроки поставок новейших ракет «Бронебойщик» в войска

Газета.Ru04:18

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Названы сроки поставок новейших ракет «Бронебойщик» в войска

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Назван срок поставки новейших ракет «Бронебойщик»

Российская газета04:14

Названы сроки поставок новейшей ракеты «Бронебойщик» в войска

РИА Новости03:27
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Число безработных в России в апреле достигло 4,3 млн человек

В Российской Федерации число безработных в апреле выросло примерно до 4,3 млн человек.
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