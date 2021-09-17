Как считают парламентарии, российская компания нарушает правила конкуренции Евросоюза: речь идет "об ограничениях в поставках российского газа в Европу и повышении цен". По мнению членов ЕП, это приведет к увеличению счетов за электроэнергию для потребителей из ЕС.

РИА Новости вчера в 15:10