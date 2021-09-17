"Газпром" поставляет газ на рынок Европы в полном соответствии с контрактными обязательствами, а также и стремится удовлетворять заявки на дополнительные поставки - в силу имеющихся возможностей, заявили в компании.
Как считают парламентарии, российская компания нарушает правила конкуренции Евросоюза: речь идет "об ограничениях в поставках российского газа в Европу и повышении цен". По мнению членов ЕП, это приведет к увеличению счетов за электроэнергию для потребителей из ЕС.
Три анимационных фильма, один арт-блокбастер, брутальные эпосы российского и американского разлива, первый мюзикл Спилберга, усы Эркюля Пуаро, советский нокаутер, грандиозность Marvel, и много-много волшебства на презентации Walt Disney Studios, состоявшейся 15 сентября в рамках СПбМКФ 2021.