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Поставки газа «Газпрома» полностью соответствуют заявкам потребителей и контрактам

"Газпром" поставляет газ на рынок Европы в полном соответствии с контрактными обязательствами, а также и стремится удовлетворять заявки на дополнительные поставки - в силу имеющихся возможностей, заявили в компании.
Finam.Ru
«Газпром» ответил на требование депутатов Европарламента провести расследование деятельности компании.
Телеканал 360°
15 сентября цена на газ в Европе достигла $964 за 1 тыс. куб. м, что стало историческим рекордом.
Известия
Цена на газ растет из-за европейской системы рыночного ценообразования, указывал в начале сентября президент России Владимир Путин.
РБК

С чего всё началось

В «Газпроме» заявили, что поставки газа соответствуют заявкам потребителей и контрактам
Как считают парламентарии, российская компания нарушает правила конкуренции Евросоюза: речь идет "об ограничениях в поставках российского газа в Европу и повышении цен". По мнению членов ЕП, это приведет к увеличению счетов за электроэнергию для потребителей из ЕС.
РИА Новостивчера в 15:10

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Поставки газа «Газпрома» полностью соответствуют заявкам потребителей и контрактам
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РИА Новостивчера в 15:10
Поставки газа «Газпрома» полностью соответствуют заявкам потребителей и контрактам
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