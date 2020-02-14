Уточняется, что в 2018 году Газпром поставил в Турцию 23,964 млрд куб. м газа. В прошлом году этот показатель снизился более чем на треть — до 15,51 млрд куб. м. Это самый низкий показатель с 2004 года.

Поставки газа из РФ в Турцию за 2019 год снизились более чем на треть

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