Энергетика
REGNUMПоставки газа из РФ в Турцию за 2019 год снизились более чем на треть
Уточняется, что в 2018 году Газпром поставил в Турцию 23,964 млрд куб. м газа. В прошлом году этот показатель снизился более чем на треть — до 15,51 млрд куб. м. Это самый низкий показатель с 2004 года.
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«Газпром» в 2019 году увеличил экспорт газа в ближнее зарубежье
Rambler News Service14 февраля в 07:40
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Футбол
«Спартак» обыграл «Арарат» в товарищеском матче
Общество
У 44 граждан США с лайнера Diamond Princess обнаружили коронавирус
Новый коронавирус (2019-nCoV) обнаружен у 44 граждан США, путешествовавших на круизном лайнере Diamond Princess, который стоит на карантине в порту японского города Иокогама.
Шоу-бизнес
Галкин показал подписчикам радость Лизы и Гарри от поездки в отпуск
Российский шоумен Максим Галкин отправился в семейное путешествие, чем поделился с подписчиками своего Instagram, опубликовав в сториз неподдельную радость своих детей – Лизы и Гарри Галкиных.
Футбол
Смолов забил дебютный мяч за «Сельту» в ворота «Реала»
Российский форвард «Сельты» Фёдор Смолов открыл счёт своим голам за испанский клуб, поразив ворота мадридского «Реала».
Авто
Составлен топ-10 самых ликвидных подержанных автомобилей в России
На втором месте располагается Hyundai Solaris, у которого среднее время продажи составляет 12,1 дня, а стоимость – 410-845 тыс. рублей.
Политика
Кремль решил создать атмосферу праздника на голосовании по Конституции
Новые KPI Администрация президента провела в Подмосковье с 13 по 15 февраля трехдневный семинар для вице-губернаторов по внутренней политике, посвященный предстоящему общероссийскому голосованию по поправкам в Конституцию.
Технологии
В «Лаборатории Касперского» названы способы защиты от хакеров
Киберпреступники могут получать удаленный доступ к веб-камерам ноутбуков и ПК.
Космос
Curiosity, 2672 день: Продолжаем исследовать Хаттон
План для 2672 день содержал один научный блок, который мы заполнили различными дистанционными научными мероприятиями, которые помогут охарактеризовать пробуренный материал и окружающую поверхность.
Общество
В ЦБ назвали среднюю сумму кражи телефонных мошенников
Телефонные мошенники в среднем крадут у клиентов банков 10–15 тыс. рублей за один звонок, заявил замдиректора департамента Банка России по информационной безопасности Артем Сычев в интервью «Российской газете», опубликованном в воскресенье, 16 февраля.
Наука
Предок человека обнаружен в Западной Африке
Таинственная «призрачная популяция» ныне вымерших древних человекоподобных существ, возможно, контактировала с ранними людьми, жившими в Западной Африке, говорят учёные.
Спорт
Конькобежец Кулижников с рекордом мира выиграл ЧМ в забеге на 1000 м
Российский конькобежец Павел Кулижников завоевал золото чемпионата мира в американском Солт-Лейк-Сити в забеге на 1000 м. Его время – 1 минута 5,697 секунды, что является новым мировым рекордом.
Политика
В МИД назвали три условия для улучшения отношений с Европой
Замглавы российского МИД Александр Грушко заявил в беседе с РБК, что улучшение отношений России и Европы возможно только при изменениях в политике двух ключевых институтов Европы — НАТО и Евросоюза.
Политика
Путин рассказал о противниках идеи о бесплатном питании в школах
Президент России Владимир Путин заявил, что инициатива о бесплатном горячем питании для учеников начальных классов «непросто далась», поскольку «все были против» неё.
Общество
Сильный ветер обещают Набережным Челнам
Ожидается сильный ветер – до 17 метров в секунду.
Происшествия
Источник рассказал об оставленной стрелком в Калининграде записке
Мужчина, который застрелил вечером 15 февраля семейную пару возле Центрального рынка в Калининграде, оставил в своём доме записку, в которой заявил о желании отомстить.
Происшествия
Отец девушки, погибшей от поедания пирожных, прокомментировал инцидент
Ранее "КП" сообщила, что в одном из баров в центре Москвы во время конкурса по поеданию пирожных скончалась девушка.
Общество
Задержанный во Франции Павленский не обращался в посольство России
Задержанный во Франции художник-акционист Петр Павленский не обращался за помощью в посольство РФ в Париже, сообщили «РИА Новости» в дипмиссии.
Политика
Зачем американцы «сливают» Майдан: в США показали «правду» о демократах
«Проблема Украины в Америке началась не с Дональда Трампа, а много лет назад с убийств на Майдане 20 февраля 2014 года, когда за 20 минут в центре Киева были застрелены 100 человек» — так начинается фильм.
Шоу-бизнес
Дочь Глюкозы покрасила волосы в фиолетовый цвет и коротко постриглась
Дочь исполнительницы Натальи Чистяковой-Ионовой, более известной как Глюкоза, решила кардинально сменить имидж: она коротко постриглась, а также перекрасила волосы в фиолетовый цвет.
Общество
В Китае начали производить возможное лекарство от коронавируса
Первое лекарство, которое может быть эффективным в борьбе с коронавирусом, запущено в производство в китайской провинции Чжэцзян, сообщило в воскресенье, 16 февраля, правительство города Тайчжоу.
Политика
Сторонник Порошенко назвал ублюдками голосовавших за Зеленского
Экс-советник министра обороны Украины и сторонник Петра Порошенко Юрий Бирюков обрушился с резкой критикой на военнослужащих ВСУ, которые голосовали за Владимира Зеленского на прошлых выборах.
Игры
В Dreams воссоздали Fallout 4 — в игре доступно несколько квестов
Пользователь Robo_Killer_v2 создал в Dreams уровень по мотивам Fallout 4. Моддер реализовал на карте шесть квестов, четыре мини-игры и другие геймплейные особенности RPG от Bethesda.
Космос
Астроном оценил опасность приближающегося к Земле астероида
Научный руководитель Института астрономии Российской академии наук Борис Шустов выразил убежденность в том, что летящий к Земле астероид не представляет опасности.
Шоу-бизнес
Регину Тодоренко раскритиковали за фото в купальнике
Самые примитивные отзывы гласили, что так и есть, а некоторые так вообще, посоветовали Регине выбросить купальник на помойку, поскольку к ее угловатой фигуре он и вовсе не подходит.
Политика
В Чечне ответили на слова чешского премьера о республике
Заявления чешского премьера о Чечне свидетельствуют о его желании понравиться русофобской публике на Западе, заявил чеченский министр по национальной политике, внешним связям, печати и информации Джамбулат Умаров.
Экономика
Трассу «Москва-Казань» могут построить раньше срока
Трасса М-12 "Москва - Казань" может быть построена гораздо раньше намеченных сроков за счет привлечения частных средств, сообщили в госкомпании "Автодор".