Энергетика

REGNUMREGNUMПоставки газа из РФ в Турцию за 2019 год снизились более чем на треть

Уточняется, что в 2018 году Газпром поставил в Турцию 23,964 млрд куб. м газа. В прошлом году этот показатель снизился более чем на треть — до 15,51 млрд куб. м. Это самый низкий показатель с 2004 года.
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Турция сокращает закупки у «Газпрома»

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